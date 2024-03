Cómo funciona el sistema de control de granizo que genera un debate por su impacto en el clima

Lluvia y granizo en San Rafael, Mendoza, del tamaño de pelotas de golf (Foto: X)

Las cada vez más frecuentes e intensas tormentas de granizo en el mundo y particularmente en varias provincias argentinas son una preocupación en crecimiento, en medio del cambio climático que vivimos y que genera una alteración en la forma e intensidad de los distintos eventos meteorológicos.

Te puede interesar: Salud reproductiva masculina: cuáles son las nuevas investigaciones sobre mutaciones genéticas y la edad paterna

Este problema es recurrente en Mendoza y sus zonas aledañas, catalogada por la ciencia como una de regiones con las tormentas de granizo más fuertes y grandes del mundo. Por ello, el gobierno provincial ha tomado desde hace ya varias décadas, medidas para combatirlo o aminorar su potencial efecto destructor, sobre todo en las regiones productivas de vid, oliva, y frutos.

Por ello, el gobierno de Mendoza lleva adelante el Sistema Integral de Lucha Antigranizo con varias acciones, algunas de las cuales son cuestionadas por algunos mismos productores de la provincia, como también de otras contiguas como La Rioja, San Juan y San Luis.

Bengalas de yoduro de plata son alistadas en el ala de una avioneta en Mendoza para combatir el granizo

Se trata de los vuelos en avionetas que lanzan bengalas de yoduro de plata en las nubes de tormenta, para generar la reducción del tamaño del granizo y así mitigar los daños que puede provocar su caída en zonas pobladas y productivas. Las mismas, si bien están autorizadas por el gobierno mendocino, también son criticadas por científicos y varios productores de la zona y de otras jurisdicciones, ya que argumentan que estas bengalas químicas “rompen las tormentas” y hacen que llueva menos, incrementando la sequía del lugar y causando profundos daños económicos.

Te puede interesar: El invierno no da tregua: La AEMET anticipa cuál va a ser el tiempo de los próximos días

Mendoza, la principal región vitivinícola de Argentina, con el 70% del área de viñedos de Argentina y el 65% de la producción total de uva nacional, utiliza los aviones, pero en otras regiones del mundo el sistema incluye lanzamientos de cohetes, cañones o emisores localizados específicamente en zonas remotas para combatir las tormentas de granizo.

Al frente de la lucha antigranizo en Mendoza, hay 4 aviones de la empresa de participación estatal AEMSA, 27 pilotos (24 de vuelo y 3 de operaciones en tierra) que trabajan desde septiembre hasta abril para proteger los cultivos.

Eficacia del sistema antigranizo

En San Rafael, el granizo caído era del tamaño de manzanas

Pero esa afirmación que hacen desde la provincia del buen vino sobre la efectividad de lanzar con aviones estos agentes químicos para mitigar el tamaño del granizo o directamente su formación es objetada desde la ciencia.

Te puede interesar: Febrero fue el mes más cálido desde que hay registros y el mundo lleva 9 meses seguidos de temperaturas récord

Juan Rivera, doctor en Ciencias de la Atmósfera y de los Océanos del Programa Regional de Meteorología del Conicet, aseguró a Infobae que el sistema que emplea aviones, cohetes o cañones para combatir tormentas no está científicamente comprobado que sirva.

“En la ‘época de oro’ de la actividad, en las décadas de 1960 y 1970 se realizaron numerosas campañas de medición para comprobar la eficacia de los métodos de siembra de nubes para reducir el granizo. En la mayoría de los casos se llegó a resultados no concluyentes, con lo cual no fue posible demostrar que el impacto de la siembra de nubes resulta en una reducción significativa del granizo. La primera evaluación en Mendoza se publicó en 1963 y llegó a la misma conclusión: la siembra de nubes no era efectiva. Por alguna razón la provincia continuó con esa política, pero los resultados actuales son los mismos que hace 60 años”, sostuvo Rivera.

El granizo provoca graves daños en los medios de transporte cada año

Y agregó: “Es una decisión meramente política, casi una creencia religiosa. Es una práctica que está encarnada a nivel provincial. Por suerte hay sectores que en los últimos años empezaron a escuchar a los científicos y hasta los mismos productores se dan cuenta de que ese no es el camino. Cuando te sentás a hablar con un productor que perdió el 100% de su cosecha a dos semanas de la vendimia por culpa del granizo, no necesitas mucha más evidencia para saber si el sistema funciona o no”, remarcó el experto en ciencias atmosféricas sobre la persistencia de la caída de granizo en las últimas semanas pese a los operativos que incluyeron por ejemplo 6 vuelos antigranizos en febrero.

Es que una gran tormenta con granizo tuvo lugar el 28 de febrero pasado, lo que causó la pérdida de 12 mil hectáreas de viñedos, olivos y hortalizas del noreste provincial, más concretamente en los municipios Maipú y Lavalle.

En Lavalle, las localidades de Las Violetas y Paramillos, tuvieron pérdidas del 80% en uva, melones, berenjenas, tomates y pimientos. Y en fincas de la localidad de Fray Luis Beltrán, hubo daños del 80% en viñedos, olivos, tomates, pimientos, pepinos y choclos, afectando hasta el 50% de la producción local. Incluso esta semana se produjeron intensas tormentas con granizo, aunque las mismas tuvieron lugar en zonas desérticas de Mendoza y no alcanzó a la región cultivada.

Granizo caído en San Rafael el año pasado

Preguntado por qué Mendoza es una de las regiones con más granizo en el mundo, Rivera explicó: “Las condiciones geográficas en la provincia, con la Cordillera de los Andes al oeste y las planicies que reciben el aporte de humedad en verano desde el centro de Sudamérica y el Océano Atlántico, generan un escenario propicio para la generación de tormentas severas con granizo destructivo. Es un fenómeno natural y poco se puede hacer en estas situaciones”.

Rivera encabezó un importante estudio científico publicado en la revista Frontiers en 2020, bajo el Programa Regional de Meteorología (PRM) del Conicet Mendoza, en donde concluyó que el Sistema de Lucha Antigranizo del Gobierno de Mendoza no sirve, porque su eficacia no está comprobada.

“Las tendencias documentadas indican que las actividades de supresión de granizo en Mendoza no influyen en la frecuencia de los eventos de granizo, mientras que no hay evidencia científica que sustente una disminución del tamaño del granizo”, indica el estudio del Conicet.

Los cultivos son los más dañados en las tormentas de granizo. (Indeci)

“Los resultados de este estudio indican que no existe evidencia científica inequívoca que demuestre una reducción estadísticamente significativa en la frecuencia y tamaño del granizo como consecuencia de las actividades de supresión de granizo en Mendoza. Esta falta de evidencia cuestiona la confiabilidad de los proyectos después de casi 60 años de siembra de nubes. Al analizar las lagunas de conocimiento existentes en términos de observaciones, evaluaciones de modelos y comprensión de los sistemas convectivos severos, el estudio proporciona una descripción de direcciones y alternativas futuras para la mitigación de daños por granizo que necesitan una mejor integración ciencia-política. Este estudio se puede replicar en otras regiones donde se están llevando a cabo actividades de supresión del granizo”, concluyó la investigación.

¿Qué es el granizo?

El granizo es un tipo de precipitación sólida que se compone de bolas o grumos irregulares de hielo, cada uno de los cuales se refiere como una piedra de granizo.

Según detalla el Ministerio de Seguridad de la Nación, “la formación de granizo suele darse cuando las gotas de lluvia que se generan en las nubes suelen atravesar fuertes corrientes frías y llegan a la superficie en formas esféricas sólidas de por lo menos 5 milímetros. La caída de granizo generalmente se produce por escasos minutos pero pueden generar daños severos tanto para los habitantes como para casas, edificios, vehículos o cultivos”.

Granizo en Villa Mercedes, San Luis

En la zona superior de la nube se forma en estado sólido, al principio muy pequeño y luego va adquiriendo más agua que por el ambiente frío se va congelando. Cuando adquiere un peso mayor que el de la corriente de aire que lo sostiene, cae a tierra, provocando daños en plantaciones, infraestructura, medios de transporte y personas. Las piedras de más de 2 cm generalmente se consideran lo suficientemente grandes como para causar daño.

“El granizo es uno de los peligros más dañinos en el centro-oeste de Argentina, donde la provincia de Mendoza (32°S, 68°O) es una de las zonas más propensas al granizo del mundo. La interacción entre la circulación atmosférica de verano y los mecanismos regionales a locales asociados con el complejo terreno proporciona un escenario único para el desarrollo de tormentas severas en la región, donde se observa una de las frecuencias más altas de destellos y granizo en América del Sur”, agregó el estudio científico del Conicet.

Y sobre la implementación de yoduro de plata para mitigar su formación, afirmó: “Se han utilizado a escala local una variedad de aerosoles, como el yoduro de plata (AgI), para la siembra de nubes mediante generadores terrestres, aviones y cohetes. Al sembrar nubes que contienen granizo con partículas nucleantes de hielo AgI, el número de posibles embriones de granizo podría aumentar, agotando así el agua superenfriada antes y reduciendo el tamaño del granizo. Este granizo más pequeño puede luego derretirse durante su caída antes de llegar al suelo. Si bien estas técnicas se utilizaron en varios países, sus efectos fueron muy diferentes, incluso cuando se implementaron técnicas de muestreo y cantidades de material de siembra idénticas.

Las grandes tormentas son cada vez más fuertes y frecuentes según los científicos del clima

“El yoduro de plata actúa como núcleo de condensación. La teoría dice que ayudaría a que, en lugar de formarse granizo de gran tamaño, se forme una mayor cantidad de granizo de tamaño más reducido. La práctica claramente muestra otra cosa”, precisó Rivera en comunicación telefónica, donde criticó su uso para proteger los cultivos y consideró que lo más eficaz es la colocación de mallas antigranizo para salvar los cultivos a cosechar.

¿Cómo nació el sistema antigranizo y cómo funciona hoy?

El primer proyecto de supresión de granizo se inició en 1959, liderado por la Universidad de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional de Argentina y el Instituto de Seguros Agropecuarios de Mendoza mediante la siembra aleatoria con generadores terrestres. Los resultados después de 5 años de experimento (1959-1964) indicaron que los efectos de la siembra no fueron significativos.

En 1974 se creó el Sistema de Observación y Evaluación de los Impactos del Granizo que se sustentó en la creación de cohetes en 1979 cargados con AgI como material de siembra de nubes en 1982, aunque el programa fue cancelado al año siguiente. Durante el período 1985-1991 se utilizaron cohetes soviéticos, guiados por dos radares meteorológicos de banda C de Weather Modification Inc. (WMI) y dos radares meteorológicos de banda S MRL-5 instalados en los tres oasis agrícolas de Mendoza para apoyar las actividades de supresión de granizo, según apunta la investigación del Conicet.

El sistema antigranizo es operado por una empresa estatal de Mendoza

A partir de 1998 se incorporaron al proyecto aeronaves, utilizando dos tipos de explosivos (cartuchos y bengalas) para la siembra de nubes. Las dificultades económicas llevaron a cambios en el control de los proyectos de supresión del granizo, alternando del sector gubernamental al privado de 1993 a 2004 con algunas interrupciones.

En otoño del 2004 el Ministerio de Economía traza el Plan de actuación contra los daños ocasionados por granizo basado en 3 puntos:

Las recomendaciones que expresan los Organismos Científicos acerca de cómo organizar las actividades de Lucha Antigranizo Las opiniones recabadas de científicos de prestigio internacional no vinculados a Empresas, que conocen las características de las tormentas de granizo de Mendoza y sus problemas específicos. El análisis de las Evaluaciones Externas de los distintos Comités Internacionales que en ocasiones han asesorado a otros Gobiernos de Mendoza.

Las mallas antigranizo demostraron ser eficaces para proteger los cultivos

A partir de estos informes se trazó un plan. La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas, dependiente del Ministerio de Producción, Tecnología e Innovación de la Provincia de Mendoza, lleva adelante el Sistema Integral de Lucha Antigranizo, conformado por 4 pilares:

Defensa Activa (siembra de nubes por aviones y por generadores en superficie). Defensa Pasiva (incentivo a productores para la colocación de malla antigranizo). Gestión del Riesgo Agrícola (RUT y compensación por contingencias climáticas). Investigación y difusión de información y datos de interés a las partes interesadas.

Daños registrados en Mendoza en la última tormenta del granizo

El principal objetivo del Sistema Integral de Lucha Antigranizo es disminuir los daños causados por granizo, reduciendo el tamaño y la energía cinética con que llegan al suelo las piedras de granizo y el número de hectáreas afectadas a fin de reducir las pérdidas en los cultivos. Otro de los objetivos del sistema es compensar económicamente a los productores agrícolas que han sufrido daños por granizo y heladas.

El actual plan antigranizo cubre unas 350 mil hectáreas implantadas y son llevadas adelante por el gobierno y seguidas desde la página de Contingencias Climáticas de Mendoza donde quedan grabados los vuelos de siembra de nubes.

La provincia realiza dos tipos de siembra con aviones:

Preventiva : se realiza en la base de las nubes a unos 10 mil pies o tres mil metros de altura, mediante la combustión de las bengalas fijadas en las alas el avión

Directa: con la inyección directa o de tope, realizada a unos 21 mil pies de altura o siete mil metros. La avioneta lanza los cartuchos hacia abajo para que estallen en medio de las nubes.

Las tormentas de granizo causan daños en todo el mundo (FOTO:CUARTOSCURO)

El gobierno también tiene construidos difusores terrestres fijos de yoduro de plata, en zonas montañosas del Valle de Uco y el sur provincial. Los mismos emiten el gas que por los vientos suben a las nubes para generar la eliminación del granizo.

Julio Omar Eluani, director de Contingencias Climáticas de la provincia de Mendoza habló con Infobae y defendió el uso de aviones para sembrar las nubes con yoduro de plata y mitigar la formación del granizo.

“El clima actual está presentando tormentas más severas de lo habitual con la caracterización de superceldas que pueden ser de lluvia abundante o de granizo. Para ello hacemos vuelos en avioneta para lanzar químicos que hacen que el grosor del hielo caído sea menor o ni siquiera se forme”, comenzó a describir Eluani.

Mendoza es una región con las tormenta más grandes de granizo registradas en el continente

Y agregó: “El trabajo es todo el año. Pero para una tormenta puntual, comienza con un pronóstico meteorológico que nos avisa con anticipación cuándo y dónde comenzará el mal tiempo. Se activa un sistema de radares que tenemos en los 2 aeropuertos de Mendoza y San Rafael. Y se alistan los aviones que tenemos allí para que despeguen y puedan inocular yoduro de plata a las corrientes de aire de las nubes. Es un cristal que se quema allí. Se meten millones de núcleos de cristal para que se forme mucho granizo pero más pequeño”.

El funcionario afirmó que al haber más cantidad de núcleos hay mayor competencia de humedad. Se inoculan más núcleos para que se forme más granizo pero de tamaño más pequeño (de una lenteja) que no genera daños en las cosechas.

“Muchas veces los aviones no operan porque sería un riesgo meterlos en medio de una tormenta de granizo. Los aviones comerciales tienen la orden de volar a 50 km de la nube de granizo. Por eso es impensado genera un riesgo al piloto. Cuanto antes se lance el avión ante el riesgo de tormenta, el trabajo es más efectivo”, indicó Eluani, quien afirmó que el sistema actual está validado por la Organización Mundial del Clima respecto al uso de yoduro de plata.

“En Jujuy las tabaqualeras utilizan cohetes. Y los aviones se operan en Europa y EEUU. En China se utilizó para eliminar la contaminación durante los Juegos Olímpicos de 2018″, agregó, para completar que en su equipo de trabajo hay doctores en ingeniería y científicos trabajando y asesorando para Mendoza.

El granizo produce graves daños en distintos mobiliarios urbanos, casas y autos

Sobre las críticas de los productores, el funcionario afirmó que “hay una percepción de que el sistema genera sequías. Pero no está comprobado. Yo opino que es un mito que este sistema genere sequías y ahuyente las lluvias. La realidad es que estamos atravesando un período de sequía en la zona y también en todo el país. Pero quien pierde la cosecha busca algún culpable aparte del cambio climático”.

“Estamos viendo tormentas más severas en épocas del año donde no eran tan normal. Y también son más frecuentes. Sabíamos que teníamos 3 eventos de viento Zonda por año. Pero hemos tenido 14 en el último año. Los modelos climáticos ahora se deben ajustar de acuerdo a estos parámetros. En los modelos que usamos en Mendoza utilizamos el diferencial de viento en superficie y aire. La humedad del piso también tiene incidencia en el granizo”, concluyó Eluani.

En tanto, el ministerio de la Producción y Agricultura de Mendoza mostró estadísticas para justificar el uso de aviones y difusores químicos en tierra en su plan antigranizo.

“El combate de las tormentas con aviones redujo a la mitad el daño. Se pasó de tener pérdidas en poco más de 30.000 hectáreas en 1993, a 14.500 hectáreas en la temporada de cosecha 2022/2023″, indican los datos oficiales de Mendoza.

Protestas contra los métodos antigranizo

Un cañón antigranizo es fotografiado en la provincia de San Juan

Mientras la polémica continúa, en San Juan también llueven las críticas por la utilización de cañones de yoduro de plata que son lanzados a las nubes. Los cañones antigranizo operan mediante explosiones de gas acetileno y aire, que emiten ondas de choque que se desplazan a la velocidad del sonido e interfieren en la cristalización del granizo, dando como resultado una lluvia o granizo blando en lugar de granizo macizo.

En el marco de la sequía más aguda que sufre San Juan, distintos productores se quejaron de la utilización de cañones en su provincia y de los vuelos antigranizo en la vecina Mendoza. Protestaron concretamente por los ‘cañones rompetormentas’ instalados en el departamento de Sarmiento (en la zona que se conoce como Campo Grande El Acequión).

El doctor en Ciencias de Ingeniería Hidráulica de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Oscar Dölling, dijo en el programa Banda Ancha de Canal 13 de San Juan, que él es partidario de controlar estas actividades y aconseja que no se realicen.

“Como todo esto es experimental y no hay nada científicamente comprobado en el efecto que producen estas ondas sonoras en las nubes, y tampoco los efectos adversos, yo soy partidario de controlar estas actividades y que no se realicen”, expresó Dölling, uno de los referentes más escuchado en la Universidad Nacional de San Juan a la hora de las consultas sobre las cuestiones hídricas en la provincia.