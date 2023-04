La primera ingeniera aeroespacial de Argentina: “Amo la aerodinámica y mi sueño es aplicarla en autos de Fórmula 1″

Valentina Marletta posa orgullosa en la puerta de la Facultad de Ingeniería de la UNLP tras recibirse como la primera ingeniera aeroespacial del país.

Valentina se identifica como una persona muy curiosa, que le interesa cómo funcionan las cosas y siempre se mostró apasionada por los aviones. Hoy, esa niña de antes, y tras seis años de estudios en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), se convirtió en la primera ingeniera aeroespacial del país.

Del otro lado de la línea telefónica, Valentina se sincera con Infobae y dice que no para de atender llamados o responder mensajes por Whatsapp. “Ya pasaron varios días desde que se conoció mi egreso, pero no para de sonarme el teléfono. Yo creo que es porque se trata de una carrera que pocas mujeres eligen y ver una recibida tal vez sorprende. Si esto motiva a más chicas a estudiar esta apasionante carrera, bienvenido sea. Y ojalá mi testimonio sirva para cambiar la mentalidad de muchas que piensan que no pueden hacerlo. Hay que tener motivación, interés y hacerlo que uno quiere”, comentó Valentina Marletta de 23 años, que comenzó a estudiar en 2017 esta nueva carrera pionera en Argentina.

Valentina es fanática de los aviones y su aerodinámica

Valentina aclara, que si bien fue la primer mujer en recibirse, ya son más de una decena los ingenieros aeroespaciales recibidos en la UNLP, siendo David Williams el primer egresado que tuvo la nueva carrera creada gracias a la visión de las autoridades académicas, que modificaron el plan de estudios hace pocos años y convirtió la carrera de Aeronáutica en Aeroespacial.

“Yo comencé cursando Aeronáutica y a mitad de la carrera el decano de la Facultad de Ingeniería de la UNLP, el ingeniero aeronáutico Marcos Actis tuvo la visión de impulsar el cambio siguiendo las más avanzadas tendencias académicas del mundo”, reconoció Valentina, que desde chica tenía mucha curiosidad por la aeronáutica y tenía ganas de estudiar todo lo relacionado a los aviones.

“Es una carrera más actualizada y con más materias optativas vinculadas a lo espacial. Nos acerca de manera internacional a lo que ocurre en el mundo. Además, la facultad tiene una alta calidad de docentes. Hay muchas posibilidades de aprender en forma práctica de la mano de los excelentes profesores que tenemos, que muchas veces se involucran en los proyectos que proponemos”, sostuvo la egresada con promedio de 9.11 sobre 10.

La primera egresada de la nueva carrera aeroespacial en el país, buscará perfeccionar sus estudios en el exterior, ya que todavía no hay una maestría de ese tipo en la Argentina

La carrera de Ingeniería Aeroespacial de la UNLP, creada en 2020, tiene una gran amplitud de temas que se aplican no sólo al ámbito de la aeronáutica o lo aeroespacial. “Todos los trabajos que se hacen en la Facultad son un ejemplo de todo lo que se puede hacer”, declaró Marletta.

Actualmente, la flamante ingeniera es ayudante en algunas materias de esta casa de estudios como la renombrada “Mecánica de Fluidos” y es becaria en el Grupo de Fluidodinámica Computacional del Departamento de Ingeniería Aeroespacial.

“Vengo de una familia universitaria, pero soy un poco la oveja negra…. Mamá y papá son médicos y tengo tres hermanos más grandes que son médicos también. Elegir este camino fue tomar un rumbo completamente diferente, sin ninguna referencia de nadie. Pero mi familia y amigas me bancaron siempre y con el apoyo de mis amigos de la Facultad, y los profesores que me encontré en el camino, no fue tan difícil”, se sinceró Valentina, que a futuro buscará realizar un máster en el exterior para especializarse.

“Particularmente, me interesa el área de fluidos y aerodinámica, que es aplicable a un montón de industrias además de la aeronáutica. Me encantaría trabajar en lo que es diseño y optimización aerodinámica en la Fórmula 1. Es uno de mis sueños”, aseguró.

Valentina es ayudante de una materia y becaria en la UNLP actualmente

“¿A la Fórmula 1?”, preguntó Infobae y enseguida develó una de sus grandes pasiones. La velocidad y aerodinámica de los autos más veloces del planeta: “En la carrera aeroespacial vemos la parte de aeronáutica y de espacio, pero muchos de los conceptos que vemos se aplican en otras industrias. Me gusta la aerodinámica y aplicada a los autos. Que tengan menor resistencia, más adherencia al piso y que vayan más rápido. Como verás, me encanta la Fórmula 1″, comentó Valentina, que no se pierde ninguna carrera de la máxima categoría.

Marcos Actis felicitó a Valentina por el esfuerzo y empeño demostrado todos estos años para estudiar y recibirse. “Es una chica extraordinaria y muy valiosa. Para nosotros es un orgullo tener la primera egresada de Ingeniería Aeroespacial de la Argentina. Hay muchas chicas que están cursando la carrera y otras tantas son las que ingresan. Nos pone muy contentos que esta carrera no sea solo cosa de hombres. Seguiremos trabajando para que se sumen cada vez más mujeres”, dijo el decano de la Facultad de Ingeniería.

Con al vista alzada y fascinada con la aerodinámica de un Concorde, Valentina busca expandir sus conocimientos en esa materia

“Cuando era estudiante de Aeronáutica me dije que si algún día me tocaba estar como autoridad de esta casa de estudios, iba a cambiar muchas cosas, como por ejemplo, que se estudiara la carrera Aeroespacial y que el trato entre alumnos y profesores no fuese tan distante. Antes de los 70 uno estudiaba Aeronáutica y si rendía un año más, se recibía con la especialidad Aeroespacial. Pero luego se quitó. Lo bueno es que ahora volvió y cautiva a muchos estudiantes cada año”, afirmó Actis que se siente orgulloso de los 298 alumnos inscriptos en esta carrera.

“Muchos creen que las chicas no eligen estas carreras. Pero yo como estudiante tuve varias compañeras. De hecho mi señora es ingeniera aeronáutica. Hoy camino por la facultad y veo muchas más mujeres que antes. Se reciben más de las que entran. En porcentaje, comparado con los hombres, es mayor. En ese sentido son mejores que ellos”, indicó el decano, que se mostró entusiasmado con los varios proyectos aeroespaciales que la Facultad de Ingeniería está llevando adelante, como la construcción de dos satélites cubesat para ser lanzados al espacio.

“Necesitamos incentivar a los chicos para que les interese este tipo de carreras, ya que la escasez de ingenieros es un fenómeno mundial y tiene mucha salida laboral en el país y en el extranjero”, concluyó Actis.

