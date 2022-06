Cáncer de mama metastásico: estudios de Fase III confirman que una droga prolonga la vida de las pacientes

Más revelaciones de la mujer que denunció a Sebastián Villa por violación: “El alcohol lo transforma, puede estar muy sonriente y al rato explotar”

Tamara Doldán también habló del entorno del futbolista. Y desmitió a una de las médicas del hospital Penna que la atendieron y dijeron no recordar nada al momento de declarar: “Cuando me revisó se dio cuenta sola. Me preguntó una y otra vez si me habían violado”