A cuántas personas hay que vacunar contra el COVID-19 para alcanzar la inmunidad de rebaño en Argentina

Ya el 52% de la población de Argentina recibió al menos una dosis de vacunas

La vacunación contra el COVID-19 se puso en marcha a fines de diciembre del año pasado en la Argentina con el objetivo principal de reducir las complicaciones y las muertes. Ya el 52% de la población recibió al menos una dosis de vacunas. El 13.24% de la población accedió a completar el esquema de vacunación. Pero la posibilidad de alcanzar la llamada “inmunidad de rebaño” o “inmunidad colectiva” está aún lejos. Expertos en infectología del país consultados por Infobae estiman que se necesitaría al menos vacunar al 80% de la población con las dos dosis para conseguir la inmunidad de rebaño por inmunización.

La “inmunidad de rebaño” o “inmunidad colectiva” es la protección indirecta contra una enfermedad infecciosa que se consigue cuando una población se vuelve inmune, ya sea como resultado de la vacunación o de haber presentado la infección con anterioridad. A través de las vacunas contra el COVID-19, que fueron desarrolladas en menos de un año y han demostrado eficacia y seguridad, se busca reducir principalmente la cantidad de casos graves y muertes, y alcanzar después la inmunidad de rebaño para bajar la circulación.

Como objetivo primordial, el plan de vacunación buscó reducir complicaciones y muertes en las personas con más riesgo. Con el avance del plan, se busca alcanzar la inmunidad de rebaño para cortar con la circulación del virus (REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo)

“Llegaremos a la inmunidad colectiva cuando suficientes dosis de las vacunas lleguen a los países, pero es difícil predecir cuántos deben estar vacunados en cada país para llegar a ese punto, ¿70%? ¿80%? ¿90%? Lo sabremos cuando prácticamente no haya infecciones nuevas y esto permanezca así”, dijo el 14 de abril la doctora Carissa F. Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En la Argentina, hasta ayer se habían aplicado 29.880.247 dosis de vacunas. Dentro de ese total, hay 6.022.610 personas con las dos dosis aplicadas. Esto significa que menos del 15% de la población tiene el esquema completo. En este momento, con la aparición y el avance de las variantes del coronavirus, el porcentaje de la población que debería estar inmunizada para conseguir la inmunidad de rebaño podría ser mayor al que se estimaba el año pasado.

“Se calculaba que se necesitaba vacunar al 66% de la población para alcanzar la inmunidad de rebaño. Pero es probable que se necesite una cantidad mayor de personas vacunadas ya que circulan variantes del coronavirus que tienen una mayor transmisibilidad que el coronavirus original que dio lugar a la pandemia”, dijo a Infobae la doctora Angela Gentile, especialista en epidemiología, infectología y vacunas de la Sociedad Argentina de Pediatría y miembro de la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas.

En tanto, el vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, el doctor Roberto Debbag, comentó a Infobae: “No hay modelos matemáticos específicos pero con las variantes anteriores a Delta se hablaba de inmunidad comunitaria del alrededor del 70 %. Pero ahora con Delta, se estima que la inmunidad de rebaño por vacunación se alcanzaría cuando el 80% de la población argentina ya tenga las dos dosis”.

El doctor Debbag señaló que el porcentaje necesario de población vacunada para la inmunidad de rebaño también se aumentó en países desarrollados. “Hoy la pandemia en países donde la tasa de vacunación completa supera el 60% ya tienen nueva ola pandémica. Es la llamada pandemia de los no vacunados o incompletamente vacunados” , afirmó.

Aunque impacten las variantes, las vacunas siguen siendo efectivas para reducir el riesgo de hospitalización y muerte (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni/Archivo)

Aunque tienen una gran proporción de la población vacunada con dos dosis, los Estados Unidos, Israel y el Reino Unido tuvieron repuntes de casos de COVID-19. Se ha “convertido en una enfermedad de los no vacunados, que son predominantemente jóvenes”, explicó Joshua Goldstein, demógrafo de la Universidad de California, Berkeley.

La barrera principal para alcanzar pronto la inmunidad de rebaño en Argentina es -según Debbag- “acceder a vacunas”. Agregó: “El problema no está en la logística de entrega y administración de vacunas en Argentina. El problema está en no acceder al número necesario rápido para administrarlas”.

“Se necesita tener a más personas vacunadas con las dos dosis para alcanzar la inmunidad de rebaño en Argentina. En Uruguay ya se consiguió completar el esquema en más del 60% de la población, y ya hay una caída significativa de los fallecimientos con respecto a junio pasado”, señaló a Infobae la infectóloga Liliana Vázquez, es miembro de la Sociedad Argentina de Infectología y médica de la Clínica Maternidad Suizo Argentina y el Sanatorio Finochietto.

De acuerdo con la doctora Vázquez, la aplicación de vacunas en adolescentes -que fue anunciada por el Ministerio de Salud de la Nación el viernes pasado- ayudará a estar más cerca de la inmunidad de rebaño en el país. “El objetivo de la vacunación en pacientes pediátricos es proteger a los más vulnerables, y el segundo es sumar población protegida para disminuir la circulación del virus”, dijo Vázquez.

En Estados Unidos, hubo repunte de casos de COVID-19 por el avance de la variante Delta en personas que vacilan en vacunarse (REUTERS/Brendan McDermid)

En otros países, como Estados Unidos, hay temor por la dificultad en alcanzar la inmunidad de rebaño por otras razones. Una de las razones que podrían interferir en el logro de la inmunidad de rebaño es que una parte de la población de los Estados Unidos se resiste a vacunarse. Las encuestas revelan que el 30 por ciento de la población sigue reacia a vacunarse. “En teoría, es posible tener una cobertura de vacunación de alrededor del 90 por ciento, pero yo diría que realmente no es muy probable”, comentó al diario The New York Times Marc Lipsitch, investigador de salud pública en la Escuela de Salud Pública T. H. Chan de la Universidad de Harvard.

Otro problema es el gran territorio del país del Norte. Aun si a nivel nacional la cobertura de vacunación para COVID-19 llegara al 95%, podría haber pueblos con una cobertura del 70%. Esas diferencias podrían favorecer que la circulación del coronavirus continúe en esos pueblos, que a su vez podrían influir en el rebrotes al estar conectados con otras localidades.

