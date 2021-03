Cuál será el impacto de la vacuna Sinopharm en mayores de 60

Vista de una dosis de la vacuna contra la covid-19 de Sinopharm. EFE/Shahzaib Akber/Archivo

La reunión de expertos infectólogos de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNain) de hoy no fue una reunión más. Entre lo presentes, según pudo reconstruir Infobae, hubo una premisa, un norte urgente que dominó la charla: administrar mejor la pandemia en Argentina. En medio de la conversación, una palabra se llevó todo el protagonismo: Sinopharm.

Durante la jornada de hoy, circuló la información de que la vacuna Sinopharm estaría autorizada para personas mayores de 60. Finalmente, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, anunció hoy que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) recomendó al Ministerio de Salud de la Nación autorizar el uso de emergencia de esta vacuna en el grupo de mayores de 60 años.

“Tenemos que apurarnos”, expresó Vizzotti cuando le preguntaron en América 24 por cómo esta parada la Argentina de cara a la segunda ola.

Lo cierto es que la vacuna provista por el Beijing Institute of Biological Products Co Ltd., podrá utilizarse en nuestro país para avanzar en la inmunización en mayores de 60, siendo este recurso una de la vías para poder alcanzar la totalidad de inmunización de la franja etaria más comprometida por el coronavirus.

El anuncio se da en un momento de gran expectativa por los tres millones de dosis de las vacunas Sinopharm provenientes de China que llegarán a la Argentina la semana que viene. Si bien en el Gobierno Nacional esperaban que los cargamentos se pudieran realizar antes de este 25 de marzo, surgieron en Beijing problemas burocráticos que retrasaron los envíos. También se espera que los fabricantes de la vacuna terminen de confeccionar algunos informes técnicos adicionales para que el medicamento pueda ser aplicado a los mayores de 60 años en nuestro país.

La vacuna podrá utilizarse en nuestro país para avanzar en la inmunización en mayores de 60 REUTERS/Bernadett Szabo/File Photo

Estas dosis se traerán en tres vuelos de Aerolíneas Argentinas, que cargarán un millón de dosis cada uno. Será la segunda entrega de la Corporación Grupo Farmacéutico Nacional Chino que elabora la Sinopharm. El primer millón de dosis, luego del acuerdo alcanzado con los chinos, estuvo en el aeropuerto de Ezeiza el 25 de febrero. Las primeras 904.000 dosis se cargaron en un vuelo de la aerolínea de bandera y el resto, 96.000, en un vuelo comercial en la bodega de una aeronave de KLM-Air France que decoló en suelo argentino tres días más tarde.

Si bien aún se aguarda la aprobación final de la autoridad regulatoria, la ANMAT indicó que la seguridad analizada en el ensayo de Fase III entre el grupo de vacunados y el grupo placebo, resulta con un perfil aceptable y hasta el momento del análisis no hubo eventos adversos inesperados o graves relacionados al producto . El análisis interino reportó que la eficacia determinada con el ensayo clínico en el que participaron 25.730 voluntarios, es 78,89%.

Omar Sued, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), expresó a Infobae: “Es una muy buena noticia porque permitirá priorizar la vacunación de los grupos con mayor riesgo de mortalidad”.

"Cuánto antes empecemos a vacunar a los grupos de mayor riesgo, en particular a los adultos mayores, más rápido vamos a ir disminuyendo el impacto del virus SARS-CoV-2 en cuanto a hospitalizaciones y muertes”, precisó el médico infectólogo, jefe de la Sección Infectología y Control de Infecciones del CEMIC, Pablo Bonvehí REUTERS/Edgard Garrido

Consultado por Infobae, el médico infectólogo jefe de la Sección Infectología y Control de Infecciones del CEMIC, Pablo Bonvehí, advirtió: “Tener otra vacuna más disponible para mayores de 60 años es muy importante porque es la población con mayor riesgo de complicaciones y mortalidad. De hecho, el 85% de los fallecimientos en nuestro país por COVID es en los adultos mayores. Hoy tenemos dos vacunas aprobadas para esa franja etaria -la de Sputnik V y AstraZeneca- por lo tanto disponer de otro inoculante más que seguramente lleguen en algunos días más al país nos va a permitir poder cubrir con mayor cantidad de dosis a este grupo”.

Bonvehí sostuvo que hay que avanzar con la campaña en forma rápida. “Sabemos que el número de casos en el país está aumentando y además nos amenazan las variantes de los países vecinos hacen que esta situación sea de mayor riesgo. Cuánto antes empecemos a vacunar a los grupos de mayor riesgo, en particular a los adultos mayores, más rápido vamos a ir disminuyendo el impacto del virus SARS-CoV-2 en cuanto a hospitalizaciones y muertes”, precisó. Para Bonvehí, “que se anuncie la aprobación de otra vacuna más para ese grupo de edad es una muy buena noticia”, dijo.

"Ahora estando esta aprobación ya en marcha podemos utilizar todas las que sean necesarias en conjunto con las de AstraZeneca Oxford y las de Sputnik V", dijo Tomás Orduna, jefe del Servicio de Patologías Regionales y Medicina Tropical del Hospital Muñiz y uno de los asesores del Gobierno, REUTERS/David Mercado

Tomás Orduna, jefe del Servicio de Patologías Regionales y Medicina Tropical del Hospital Muñiz y uno de los asesores del Gobierno, opinó a Infobae: “ La aprobación del uso de la vacuna Sinopharm para mayores de 60 abre una nueva puerta para poder continuar la campaña de vacunación en ese grupo poblacional que es muy amplio , que son justamente de 60 años y hacia arriba donde va aumentando potencialmente el riesgo de cuadros graves”.

E hizo referencia a la importancia de la llegada de 3 millones de dosis de inoculantes chinos la semana que viene. “Ahora estando esta aprobación ya en marcha podemos utilizar todas las que sean necesarias en conjunto con las de AstraZeneca Oxford y las de Sputnik V, cualquiera de las tres para los grupos de edad mayores de 60 años. Si esto se complementa de a poco, podríamos en la medida que las factorías nos sigan proveyendo de vacunas, llegar a la ansiada meta de vacunar a los que tienen riesgo para fines de abril, principios de mayo. Falta una comunicación oficial del Ministerio de Salud para poder utilizar inicialmente una sola dosis y diferir la segunda para dentro de unos meses”, agregó.

Por su parte, Lautaro de Vedia, infectólogo miembro y ex presidente de la SADI, razonó a la par de su colegas: “ La implicancia directa es que va a haber más vacunas disponibles para inocular a los grupos de riesgo más acuciantes, que son los mayores de 60 años. Es la principal consecuencia, que tendremos ya tres vacunas disponibles para este grupo de edad que es el más necesitado”.

La vacuna Sinopharm ha demostrado una “eficacia del 86 %” contra la COVID-19. Según los análisis, la vacuna también presenta una “tasa del 99 % de seroconversión de anticuerpos neutralizantes y 100 % de efectividad en la prevención de casos moderados y severos de la enfermedad.

Se trata de una de las vacunas que utiliza virus inactivado, una versión muerta del germen que no produce enfermedad pero genera anticuerpos y que ya se utiliza en varias vacunas como las de la gripe, hepatitis A, polio y la rabia. La tecnología aplicada en esta vacuna consiste en la utilización de virus inactivado obtenido de pacientes de Wuhan, que fue aislado en células vero en cultivo.

