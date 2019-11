-Empezamos a salir en 1994 por un aviso que puse en el diario en el que decía que buscaba un hombre para “establecerme y disfrutar del mundo”. Fue antes de que las citas por Internet fueran masivas. Como me tuve que mudar desde Chicago a Filadelfia para trabajar en investigación clínica, dije abiertamente que estaba en pareja con un hombre. No he tenido problemas, pero muchas personas aún enfrentan dificultades por su identidad de género o por su orientación sexual. Todavía son discriminadas en el acceso a la educación, a la salud y al trabajo. Por eso, soy consciente de esos problemas y trabajo para promover la inclusión y la diversidad sexual en las empresas. Por ejemplo, ayer estuve en Brasil y convocamos para hacer una cena de la diversidad.