En el caso del grupo sanguíneo, es importante debido a que la sangre contiene anticuerpos que reaccionan contra la sangre que es de un tipo distinto por lleva antígenos extraños, es decir, porque lleva antígenos no compatibles con ese grupo. Por ejemplo, si a una persona del grupo A le hacen una transfusión de sangre del grupo B, el cuerpo reaccionaría contra esta sangre porque son de un tipo distinto. Sin embargo, si a una persona del grupo AB se le inyecta sangre del grupo A o B, no reacciona ya que lo lee como si fuera la misma debido a que el cuerpo reconoce ambos tipos de sangre. En el caso de la sangre 0, no tiene antígenos que reaccionen, por lo que puede hacerse una transfusión de esta sangre a casi cualquier persona, que sea compatible va a depender del cuarto factor, más conocido como factor D o Rhesus.