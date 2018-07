"Me encanta seguir trabajando con esta fauna extinta, más allá de los dinosaurios. La paleontología tiene algo muy diferente: tiene el trabajo de campo de al menos 3 semanas en cada localidad. Me gusta alejarme de la sociedad, cocinar con fuego, dormir en carpa, y encontrar un fósil es fantástico. Ojalá siempre lo pueda hacer. Cada vez que encontramos algo, se trata de fósiles que no están en ningún otro lugar del mundo. Cada vez que hallamos algo en la zona donde investigamos, nos preguntamos qué nos dice sobre la evolución", concluyó Apaldetti.