El grupo de investigadores, liderado por David Williams, del Hospital de Niños de Boston, Estados Unidos, publicó los resultados preliminares del desarrollo de la nueva terapia génica con células madre hematopoyéticas en la revista The New England Journal of Medicine (NEJM), y abrieron una gran esperanza. En el equipo participan los argentinos Patricia Musolino, que trabaja en la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard y en el Hospital General de Massachusetts, y Hernán Amartino, investigador en errores congénitos del metabolismo y jefe de Neurología Infantil del Hospital Universitario Austral.