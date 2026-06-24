Gobierno prorroga por cinco meses el contrato del Fondo Nacional del Café y deja nuevo acuerdo al próximo presidente

La Federación Nacional de Cafeteros participó en la negociación que permitió la prórroga del contrato para la administración del Fondo Nacional del Café. - crédito REUTERS/Luis Jaime Acosta

El Gobierno ha anunciado la prórroga por cinco meses del contrato de administración del Fondo Nacional del Café (FoNC), posponiendo para el próximo presidente la responsabilidad de negociar un nuevo acuerdo sobre el manejo de uno de los recursos más importantes para el sector cafetero.

Según un comunicado oficial divulgado el 23 de junio de 2026, la decisión fue adoptada tras conversaciones con la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) y busca asegurar la continuidad de la gestión de los fondos para más de 550.000 familias dedicadas al café en el país.

Contexto de la prórroga y actores involucrados

La medida se produce en un momento clave para la caficultura colombiana. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, encabezado por Germán Ávila Plazas, y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, dirigido por Martha Viviana Carvajalino, informaron que la prórroga es resultado de un proceso de negociación que involucra temas estratégicos, como la autonomía presupuestal del FoNC, la representación regional de los caficultores y la mejora de los mecanismos de gobernanza dentro del sector.

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En el comunicado oficial, ambas carteras subrayaron que la prórroga no modifica las condiciones vigentes del contrato, garantizando así la continuidad en la administración y ejecución de los recursos del fondo. El objetivo principal es permitir que el próximo Gobierno, que asumirá funciones en los próximos meses, tenga el margen necesario para analizar y estructurar un nuevo acuerdo para la siguiente década.

El sector cafetero colombiano se mantiene a la expectativa de los cambios que podría traer el nuevo acuerdo sobre la administración de los recursos del Fondo Nacional del Café. - crédito REUTERS/José Miguel Gómez

Claves del proceso de negociación

Durante las negociaciones, el Gobierno y la Federación Nacional de Cafeteros abordaron asuntos de peso para el sector. Entre ellos se destacan la participación de los Comités Departamentales de Caficultores, el fortalecimiento de las garantías de compra para los productores, la provisión de servicios adicionales y la búsqueda de mecanismos que permitan mejorar la gobernanza y la representatividad del sector cafetero.

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Germán Alberto Bahamón, gerente de la FNC, expresó a través de su cuenta en X que este acuerdo temporal representa un avance responsable y protege los intereses de los caficultores: “Los servicios que presta el sistema cafetero no pueden ponerse en riesgo”.

Bahamón afirmó que la institucionalidad del sector se robustece cuando se prioriza el respeto y el diálogo en la búsqueda de soluciones, enviando un mensaje de confianza a todo el gremio, “La institucionalidad se fortalece cuando prevalecen el respeto, el diálogo y la búsqueda de acuerdos”.

Germán Alberto Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, destacó el valor del diálogo y la protección de los servicios para el gremio. - crédito @GermanBahamon/X

Estructura y destino de los recursos

El Fondo Nacional del Café se define como una cuenta especial cuyos recursos son parafiscales. Estos fondos provienen exclusivamente de las contribuciones de los productores de café y están destinados al beneficio del propio sector. Aunque se trata de recursos públicos, no forman parte del presupuesto general de la nación y cuentan con reconocimiento constitucional y legal. Por ley, su administración corresponde a la entidad gremial que reúna la condición de representatividad nacional de la actividad cafetera, en este caso la FNC.

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La prórroga del contrato garantiza la continuidad de la administración sin alteraciones en los compromisos adquiridos, mientras el país se prepara para una transición de Gobierno. Según información oficial, el próximo presidente deberá tomar una decisión sobre el manejo del fondo para los próximos diez años, con base en los avances y recomendaciones surgidos durante el proceso de negociación actual.

Declaraciones y perspectivas del sector

El acuerdo fue recibido como una “solución transitoria” por la Federación Nacional de Cafeteros, que destacó el valor del diálogo entre el gremio y las autoridades. “El respeto mutuo y la disposición para encontrar soluciones han permitido avanzar con serenidad y responsabilidad”, indicó Bahamón en su comunicado.

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El comunicado oficial de los ministerios de Hacienda y Agricultura confirmó la extensión del contrato y reiteró el compromiso con la sostenibilidad de la caficultura. - crédito @MinHacienda/X

Desde el Ejecutivo, tanto Germán Ávila Plazas como Martha Viviana Carvajalino reiteraron el compromiso del Gobierno con una gestión responsable, participativa y orientada a fortalecer la democracia cafetera, así como la sostenibilidad y competitividad del sector.

El comunicado oficial subraya que, una vez concluido el periodo de prórroga, el siguiente Gobierno deberá suscribir un nuevo acuerdo en beneficio de las familias caficultoras y de la sostenibilidad de la caficultura colombiana.