Viajó por 120 países en 10 años, conoció los lugares más remotos y consiguió el regalo de cumpleaños más exótico para Messi

Sofía Prado es fotógrafa documental y recopiló mensajes para el 10 de Argentina en los lugares más remotos del mundo

(Desde Estados Unidos) Hoy no es un día más. Este 24 de junio, mientras se disputa el Mundial en Norteamérica, el argentino más famoso del mundo cumple 39 años. Y como le suele ocurrir en gran parte de su vida, lo celebrará vestido de celeste y blanco junto a sus compañeros de la selección argentina. Como ya es un clásico, Lionel Messi va a soplar la torta en la concentración, pero hubo una argentina que quiso hacerle un regalo especial a quien es una inspiración para ella. Así como le sucede a miles y miles de fanáticos que le desearon el mejor de los deseos al astro rosarino en un nuevo aniversario de su natalicio.

Sofía Prado tuvo una iniciativa pocas veces vista. Por un proyecto para documentar 100 países del mundo a través de la cultura, se sumergió en un viaje que finalmente la llevó a conocer 120 naciones diferentes. Así conoció a su esposo Daniel, que luego también se sumó a la travesía que tuvo la finalidad de mostrar otra cara del planeta, y que mientras pasó el tiempo, se transformó en un saludo mundial para Messi que hoy salió a la luz.

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“Llegamos a lugares super remotos, en medio de la Amazonas, en medio de las montañas de los Andes. Y me empezó a parecer curioso que por ejemplo, cuando llegaba a estos lugares y decía dónde era, yo decía Messi y lo conocían. Había lugares que yo no podía creer que no había nada y sabían quién era Messi o tenían una camiseta de Messi. Para Qatar no llegué, pero ahora sí recorrí lugares increíbles y así surgió la idea entonces de recolectar fans de Messi por el mundo. Hay lugares que te juro que son como muy curiosos que todavía me siguen asombrando. Por ejemplo, hay un nene de Ch’uwa, que es de un pueblo en Perú en una montaña en la que la carretera se abrió hace tres años. Hasta ese momento no llegaban autos ahí, o sea, era una locura. Después, las tribus de Vanuatu, vestidos con caracoles, sabían quién era Messi. Madagascar parece un lugar famoso, pero allí hay pueblos que no habían visto una persona blanca. Esto es literal. Nos vieron y salieron corriendo, se asustaron. Nuestro guía tardó un montón en convencerlos de que no éramos fantasmas. Todo eso pasó, pero sí sabían quién era Messi, ¿entendés? Era como muy loco”, le relató Sofía a Infobae.

Sofía con una mujer Apatani en India

“Además de hacer mi proyecto de fotografía documental, traté de buscar a estos fans de Messi. Hay un gendarme, que es re difícil filmarlos en todas esas fronteras de Rusia, Kirguistán, Kazajistán que también accedió. Es un orgullo que te reconozcan por Messi, que ese sea el puntapié para entrar en una familia. O sea, a mí me allanó muchísimo el trabajo. Pude entrar a muchos lugares, empatizar, hacer amigos. Cuando le digo que yo además fui al colegio con Dibu Martínez. Entonces cuando les contaba de Messi, que soy argentina y les cuento la historia de que el Dibu iba a mi colegio, era la llave que abría puertas. No es fácil dedicarse a la fotografía documental y Messi me da un ejemplo de una persona luchadora que logró lo suyo y que me ayudó tanto en mi trabajo, que busqué que todo aquel lugar a donde viajaba, le deje un saludo”, agregó.

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Al igual que le pasó a esta fotógrafa argentina, durante la Copa del Mundo se ven decenas de personas de Argentina y otros países del globo. Sucedió en la previa del duelo en Dallas ante Austria, cuando un padre e hijo oriundo de México le contaron a Infobae que viajaron para ver al capitán de la Selección, y la misma escena se repitió con una pareja de cubanos que se emocionó por estar presentes en el estadio para ver al número 10.

“Un monje en una zona que se llama Ladakh en India, donde hay muy poca tecnología, salió de la nada, me escucha hablar español, me pregunta de dónde soy, le digo que soy de Argentina y él era fan de Messi. En la vuelta al mundo conocí a mi esposo y estuvimos en una tribu del Amazonas que se llama huarani, esa fue la primera vez y no tengo el video porque no lo filmé. También en Uzbekistán, Georgia, Armenia, Bulgaria, Alaska, todos los países del continente, salvo Guyana y Surinam, nos quedaron dos porque eran caros los vuelos y algunas islas, pero viste que en la isla de Dominica, Sudán del Sur, Etiopía y Mauritania, estuvimos y nos pasó lo mismo con él”, recordó Sofía.

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Un niño en Sudán del Sur, uno de los lugares más sorprendentes donde conocen a Messi

¿Cuál fue el lugar más particular donde se encontró con la sorpresa por el fanatismo de los ciudadanos por Messi? “Siempre encontré alguna camiseta. Por ejemplo, en Sudán del Sur, que es el país más nuevo del mundo, pero es muy remoto. La capital tiene todas calles de tierra, y en un día, nuestros guías nos llevaron a una montañita que había en el centro de la ciudad y podés creer que estaba lleno de gente con la camiseta argentina. Conté, no sé, veinte. Me pareció muy curioso”, contó quien en la actualidad vive en España.

Después de disfrutar los cinco goles de su ídolo, tres frente a Argelia y el doblete contra Austria para convertirse en el nuevo máximo anotador en la historia de los Mundiales, Sofía tiene un mensaje final para quien la inspira cada día.

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“La realidad es que no lo probé, como que vino a mí. Abrió puertas, y como te digo, soy muy fan de Messi y es como un ícono para mí, me hizo sentir mucho orgullo de ser argentina y dije ‘esto tiene que saberse, que es mundial, que no somos solo nosotros, que es de todo el mundo’. Ah, ¿sabés qué? En Togo, país de África Occidental, hablan francés. Y la gente me decía: ‘No, no, durante el Mundial nosotros alentamos a Argentina". Ellos tienen más lazos con Francia, y por lo que mueve Messi es que todo el mundo está alentando a Argentina. Y otro lugar que llamó mucho la atención, que está en el video, es Turkmenistán, que me costó un montón filmarlo porque no se puede filmar mucho, a la gente le da miedo. Y el hombre que sale en el video, que está con un celular, tiene videos de Messi y me los mostraba. Eso fue épico”, concluyó.

Sofía junto a su esposa en Siberia. Sí, ahí también conocen al 10 de Argentina

A la espera del tercer partido de la fase de grupos contra Jordania el próximo sábado, y con la Selección ya clasificada a los 16avos de final del Mundial, Messi volverá a festejar junto al equipo al que lideró a una histórica conquista en Medio Oriente hace poco menos de cuatro años. Hoy, en medio de la contienda por defender ese título, una argentina como él recorrió los lugares más particulares del mundo y de ahí nació un saludo mundial para el más grande del planeta fútbol.

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