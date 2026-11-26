El hambre de apego surge ante la falta o inconsistencia de cuidado y protección durante los primeros años de vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Hay niñas y niños que parecen dispuestos a hacer cualquier cosa para que los miren. Buscan agradar, complacer, llamar la atención, conseguir una caricia, una palabra o una mirada que los reconozca.

A veces se acercan con una confianza desmedida a personas que apenas conocen, se aferran a quien les ofrece un poco de simpatía o una mínima atención, o se muestran solícitos, intentando volverse indispensables.

PUBLICIDAD

Con frecuencia se los califica de molestos, demandantes, manipuladores o dependientes. En mi trabajo clínico he encontrado estas formas de padecimiento que me interesa pensar bajo una expresión que se viene a mi cabeza cuando las analizo: hambre de apego.

Me refiero a una necesidad intensa y persistente de afecto, presencia y reconocimiento que puede desarrollarse cuando quienes debían cuidar, proteger y sostener a un bebé, una niña o un niño faltaron o fallaron profundamente.

La urgencia por recibir afecto incrementa la vulnerabilidad de los niños frente a manipuladores y agresores sexuales. (Imagen ilustrativa Infobae)

A veces los adultos estuvieron presentes, pero emocionalmente inaccesibles. Otras, el cuidado fue imprevisible: un día había ternura, y al siguiente indiferencia, desconcierto, rechazo y hasta violencia. En demasiadas historias, quien debía proporcionar seguridad era también quien despertaba miedo y hería.

PUBLICIDAD

La inermidad infantil es una condición constitutiva de nuestra existencia. Ningún ser humano sobrevive sin otros. Como ya he desarrollado en otras columnas, no alcanza con garantizar la supervivencia biológica: se necesita también una presencia capaz de reconocer las necesidades, interpretar las expresiones desde el nacimiento, hacer lugar a las emociones y ofrecer cierta continuidad afectiva.

Es un trabajo muy arduo y artesanal que no siempre se puede sostener en la crianza de cada niño.

Cuando esas experiencias fallan de manera abismal, muchos niños y niñas siguen buscando esa presencia en otros e intensifican la búsqueda de afecto. Son formas de apego desesperado. No hablo aquí de una categoría diagnóstica, por supuesto, sino de una descripción clínica del dolor.

PUBLICIDAD

La inermidad infantil exige una presencia que reconozca las necesidades emocionales además de garantizar la supervivencia biológica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Son niñas y niños que necesitan permanentemente la aprobación ajena. Se esfuerzan en demasía por resultar queribles, obedientes, divertidos o útiles. Y cuando no lo logran pueden volverse feroces e irascibles. Esa herida de la primerísima infancia se abre cada vez que no obtienen el reconocimiento que necesitan, que es enorme, inabarcable, de una magnitud proporcional a su decepción primaria.

Ofrecen todo lo que tienen, y lo que no tienen también, para conseguir un poco de atención. La urgencia por establecer ese contacto puede dificultar la lectura de las intenciones del otro, la comprensión de los límites o el reconocimiento de situaciones que requieren cautela.

PUBLICIDAD

La necesidad de ser queridos puede imponerse sobre otras señales. Esta forma de búsqueda afectiva merece especial atención porque puede incrementar la vulnerabilidad frente a personas que utilizan la atención, los regalos, las promesas o las demostraciones de cariño para manipular. Muchos de estos niños y niñas también son blanco fácil para los agresores sexuales. En las situaciones de violencia sexual infantil, los agresores no solo se aprovechan de la indefensión de la infancia, sino también de esta necesidad afectiva para capturarlos.

La búsqueda desesperada de reconocimiento suele provocar el alejamiento de los demás y reactiva el temor al rechazo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que vemos en la clínica encuentra puntos de contacto con la investigación. Un estudio publicado en Child Maltreatment comparó a 93 niños y niñas en edad preescolar, víctimas de maltrato y alojados en hogares de acogida, con 60 niños y niñas sin maltrato que vivían con sus familias.

PUBLICIDAD

Los primeros mostraron con mayor frecuencia una familiaridad excesiva con personas desconocidas. Quienes habían tenido más cuidadores tenían, además, menor control de sus impulsos, y eso se asociaba con más conductas de este tipo. Los investigadores lo interpretan como parte de un patrón de desregulación vinculado a la inconsistencia en el cuidado.

Estas conductas se han estudiado sobre todo en infancias institucionalizadas, y hay menos estudios en la población general. Aun así, abren preguntas sobre otras formas de desamparo que encontramos en la clínica cotidiana.

Este hambre de apego no necesariamente termina cuando termina la infancia. En la vida adulta puede manifestarse en personas que se involucran rápidamente en relaciones afectivas, que necesitan comprobar de forma constante que son queridas, que se vuelven complacientes en exceso, que toleran humillaciones y renuncian a sus propios deseos para evitar ser abandonadas. A veces esa hambre es tan profunda que terminan aceptando migajas de afecto, porque perder incluso eso resulta insoportable.

PUBLICIDAD

En la etapa adulta, el déficit de afecto temprano conduce a tolerar humillaciones y renunciar a proyectos propios por miedo al abandono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

He atendido adultos que renuncian a amistades, trabajos, emprendimientos, solo por obedecer a su pareja. También los he visto humillarse por defender a quienes los degradan.

Detrás de esa forma de vincularse en general existe una historia de ausencias, pérdidas, violencias o necesidades que no encontraron respuestas adecuadas.

Esas experiencias tampoco definen un destino inexorable. La posibilidad de reconstruir vínculos seguros, recibir reconocimiento y elaborar los sufrimientos vividos puede transformar las formas de relacionarse. Muchas veces, detrás de una conducta que incomoda, de una demanda insistente o de una búsqueda desmedida de atención, hay una necesidad afectiva que no ha encontrado respuesta.

PUBLICIDAD

Estas formas de sufrimiento pueden resultar difíciles de comprender tanto en la infancia como en la vida adulta. La búsqueda insistente de atención, la necesidad permanente de aprobación o los intentos desesperados por sostener un vínculo pueden generar incomodidad, rechazo o alejamiento en los demás. Y allí aparece una paradoja: cuanto más desesperadamente se busca afecto, más difícil puede resultar conseguirlo. La necesidad de ser querido termina provocando, en ocasiones, aquello que más se teme: un nuevo rechazo o abandono.

La psicóloga Sonia Almada propone atender las emociones infantiles antes de aplicar castigos o calificar a los niños como demandantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A muchos adultos les cuesta tener paciencia con estos niños desesperados. Cuando esa necesidad no es comprendida, existe el riesgo de responder con nuevos rechazos, reproches o disciplinamientos, profundizando precisamente el desamparo que es el combustible de esa desesperación.

PUBLICIDAD

Es mejor detenerse ante el fastidio y pensar qué le pasará a este niño y hasta quizá a este adulto sediento, darle un lugar a la conversación acerca de cómo se siente, aunque sea un ratito.

La mayoría de las veces estos minutos de atención redundan en una respuesta aliviadora, que calma la desazón de sentirse y creerse no correspondido.

Por eso, antes de calificarlo como molesto, demandante, manipulador o dependiente, deberíamos preguntarnos qué cobijo intenta encontrar.

Sonia Almada es licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Magíster Internacional en Derechos Humanos para la mujer y el niño, violencia de género e intrafamiliar (UNESCO). Se especializó en infancias y juventudes en Latinoamérica (CLACSO). Fundó en 2003 la asociación civil Aralma que impulsa acciones para la erradicación de todo tipo de violencias hacia infancias y juventudes y familias. Es autora de tres libros: La niña deshilachada, Me gusta como soy, La niña del campanario y Huérfanos atravesados por el femicidio.