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MIÉRCOLES, 25 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- Casi la mitad de los condados de Estados Unidos carecen de cirujanos que puedan realizar determinadas operaciones para tratar cánceres del aparato digestivo, lo cual se asocia a tasas más altas de mortalidad en esas zonas, según un nuevo estudio.

«El acceso a la atención quirúrgica no consiste solo en contar con un hospital excelente», afirmó el autor principal del estudio, el Dr. Hassan Aziz, especialista en cirugía del hígado, el páncreas, la vesícula biliar y las vías biliares y profesor adjunto de cirugía en University of Iowa Health Care.

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«También importa que los pacientes accedan a esos servicios a tiempo y cuando los necesitan», añadió. «El lugar donde vive una persona no debería determinar sus posibilidades de recibir atención oportuna y de calidad».

El nuevo estudio contabilizó los cirujanos generales y especializados en cáncer de los 3.144 condados del país para la identificación de los «desiertos quirúrgicos»: condados sin cirujanos generales, cirujanos oncólogos ni cirujanos colorrectales. Un estudio del Colegio Estadounidense de Cirujanos (ACS) ha revelado que 15 millones de estadounidenses viven en condados sin cirujanos generales.

En total, casi la mitad (45%) de los condados estadounidenses eran desiertos quirúrgicos, donde vivían casi 27 millones de personas, según el nuevo análisis.

Las zonas afectadas no eran siempre rurales: 13,5 millones de personas sin acceso a estas operaciones vivían en condados metropolitanos.

La falta de cirujanos cualificados cerca del lugar de residencia también se asoció a mayores tasas de mortalidad por los tipos de cáncer estudiados.

Por ejemplo, incluso tras ajustar los resultados según factores locales como la pobreza, la mortalidad por cáncer colorrectalfue un 6% mayor en los desiertos quirúrgicos, según el informe. El equipo de Aziz también observó tasas de mortalidad más altas por cáncer de páncreas, hígado, vesícula biliar y vías biliares en esas zonas.

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Aziz ha comprobado personalmente las consecuencias de la falta de cirujanos.

En un comunicado, explicó que a menudo atiende a pacientes que viajan durante horas para recibir tratamiento. Muchos llegan con tumores avanzados que podrían haberse tratado antes.

«Estos pacientes podrían haberse sometido a un trasplante o una operación con intención curativa, pero ahora el tumor se ha roto y se ha diseminado por todas partes, y la curación ya no es posible», afirmó Aziz.

Subrayó que los cirujanos no pueden resolver solos el problema.

«Necesitamos un equipo: médicos de atención primaria, hepatólogos y profesionales que faciliten el acceso a las pruebas de detección», afirmó Aziz.

¿Qué se puede hacer para abordar estos desafíos?

Aziz y su equipo pidieron medidas para incorporar nuevos cirujanos, reforzar los vínculos entre los grandes centros oncológicos y los hospitales más pequeños y ampliar los servicios mediante unidades móviles de diagnóstico y telemedicina.

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«Añadir un cirujano, por sí solo, no va a resolverlo todo», señaló Aziz. «Tenemos que abordar el problema del acceso a la atención médica desde un punto de vista general».

El estudio se publicó el 20 de noviembre en el Journal of the American College of Surgeons.

## Más información

Consulte la Sociedad Estadounidense del Cáncer para obtener más información sobre el tratamiento del cáncer de estómago.

FUENTE: Colegio Estadounidense de Cirujanos, comunicado de prensa del 20 de noviembre de 2026.