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Los divertículos son pequeñas bolsas que pueden formarse en los puntos más débiles de la pared del colon y cuya presencia aumenta con la edad. En muchos casos no provocan síntomas y se detectan de forma incidental durante una colonoscopía, pero también pueden asociarse con molestias digestivas o inflamarse e infectarse, un cuadro conocido como diverticulitis que requiere atención médica.

Durante Infobae a las Nueve, el doctor Daniel López Rosetti explicó cómo se originan, cuáles son sus tres manifestaciones y qué señales pueden indicar la necesidad de una internación.

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El dolor abdominal, la distensión, las intolerancias digestivas y la acidez figuran entre los motivos de consulta más frecuentes en gastroenterología, pero no definen por sí solos una enfermedad. “Ninguna de esas cosas es diagnóstico, son síntomas”, planteó Daniel López Rosetti al abrir su exposición.

Daniel López Rosetti explicó que los divertículos son pequeñas bolsas que se forman en las zonas más débiles de la pared del colon.

Durante su paso por el estudio de Infobae a las Nueve, donde dialogó con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, el médico cardiólogo centró la explicación en una afección habitual en el colon, sobre todo con el avance de la edad.

“¿Qué son los divertículos? A veces el colon hace pequeñas bolsitas como globitos en sus zonas más débiles”, definió López Rosetti. El colon es el intestino grueso, la última parte del aparato digestivo, y está dividido en sectores ascendente, transverso y descendente.

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La formación de esas bolsas se produce cuando la pared intestinal presenta zonas con menor resistencia. El especialista apeló a una imagen para describirlo: “La pared se debilita y forma como un globito para el lado de afuera, como si fuera un globito de agua”.

La presencia de divertículos aumenta con la edad y puede no causar síntomas durante toda la vida. (dallagoprocto.com)

“Eso es un divertículo, por definición. ¿En qué zonas? En las zonas donde el músculo del colon es más débil”, precisó y señaló que existe una predisposición genética y que la presencia de divertículos puede ser frecuente. “Es genético, se da en un porcentaje alto de personas”, afirmó.

Frente a la consulta sobre si es posible evitarlos, respondió de manera directa: “No”. Luego aclaró que hay hábitos y condiciones que pueden incidir en la aparición de complicaciones. “Si estás en la tómbola, estás en la tómbola, pero se puede desatar más fácilmente”, sostuvo.

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Entre esos factores mencionó la constipación frecuente y una alimentación con poca fibra. Las fuentes médicas también incluyen las dietas bajas en fibra, la escasa actividad física, la obesidad y el tabaquismo entre los elementos que pueden elevar el riesgo de diverticulitis o de complicaciones de la enfermedad diverticular.

La edad constituye otro dato a tener en cuenta. “En mayores de sesenta años, el 50% de personas tiene divertículos”, dijo el médico, quien agregó que entre los 70 años la proporción puede superar el 60%. De todos modos, remarcó que no todos quienes los tienen desarrollan cuadros clínicos.

Las tres formas de los divertículos

La constipación frecuente y una alimentación con poca fibra pueden favorecer complicaciones en personas con predisposición.

La primera posibilidad es la ausencia completa de síntomas. “El primero, el más frecuente: divertículos asintomáticos. No sabés que lo tenés. No sabés, no te enteraste nunca y nunca te vas a enterar”, describió López Rosetti.

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En esos casos, los divertículos suelen aparecer como un hallazgo durante estudios solicitados por otro motivo. “Te enterás si un día te dicen: ‘Vamos a hacer una colonoscopía’”, ejemplificó el especialista.

La colonoscopía permite observar el interior del colon, detectar pólipos y, en determinadas situaciones, extraerlos para su análisis. López Rosetti vinculó ese control con la prevención del cáncer colorrectal y subrayó la conveniencia de no postergar las consultas médicas.

La colonoscopía permite detectar divertículos, observar el colon e identificar pólipos que requieren análisis. (clinicawmartinuzzo.com)

“El mejor negocio es ir al médico cuando estás sano”, afirmó durante el intercambio en el estudio. También destacó que la preparación previa suele ser la parte más incómoda del procedimiento, ya que requiere vaciar el colon mediante líquidos específicos.

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“Tenés que tomar dos litros de agua con ciertos líquidos que facilitan la eliminación. Es incómodo. No es doloroso, pero te hincha”, explicó. Sobre la frecuencia de los controles, indicó que debe definirse de forma individual según los antecedentes personales, familiares y los resultados previos.

La edad de inicio y el método de detección deben ser conversados con un profesional tratante. Para personas con riesgo promedio, grupos médicos recomiendan comenzar los estudios periódicos de detección del cáncer colorrectal a los 45 años, aunque el esquema puede adelantarse o modificarse ante antecedentes familiares, pólipos previos u otras condiciones.

La segunda forma es la enfermedad diverticular sintomática. Allí, la persona ya no solo tiene las pequeñas bolsas en el colon, sino que experimenta molestias que pueden repetirse tras algunas comidas.

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“Se le hinchaba el abdomen, tenía dolor recurrente, a veces aumentaba la necesidad de deposiciones”, enumeró López Rosetti al reconstruir un caso mencionado por una de las integrantes del programa. “El paciente no la pasa bien y sabe que, en cualquier comida, si no se cuida un poco, empieza con dolor”.

En estas situaciones, el abordaje puede requerir una consulta clínica, estudios de imágenes y ajustes alimentarios. “El médico te va a revisar”, explicó el especialista, quien añadió que pueden indicarse medicación para relajar el músculo intestinal, dieta y seguimiento.

El tercer escenario es la diverticulitis, que ocurre cuando un divertículo se inflama o se infecta. López Rosetti estableció una comparación con la apendicitis: “Cuando un divertículo se infecta, tenés diverticulitis del mismo modo que cuando se infecta el apéndice, tenés apendicitis”.

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La nota completa con Daniel López Rosetti

El doctor desarrolló su columna en Infobae en Vivo, esta vez, detallando la distribución de la nueva pirámide de nutrición.

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