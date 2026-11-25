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MIÉRCOLES, 25 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- Si está intentando averiguar cómo combatir la obesidad, puede verse abrumado ante tantas opciones.

Las dietas, la cirugía para bajar de peso, las nuevas pastillas y las inyecciones semanales prometen resultados, y no siempre es fácil saber por dónde empezar.

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HealthDay entrevistó en exclusiva a la Dra. Rachel Batterham, vicepresidenta sénior de salud cardiometabólica de Eli Lilly and Co., durante la conferencia sobre innovación sanitaria HLTH USA 2026, celebrada en Las Vegas.

La especialista explicó por qué es tan difícil mantener el peso perdido y cómo elegir un tratamiento que se adapte a la vida de cada persona.

Su primer mensaje fue claro: la obesidad no es un fracaso de la fuerza de voluntad.

«Durante muchos años, la gente consideraba la obesidad una elección de estilo de vida», afirmó Batterham. «Puedo asegurarles que nadie elige tener obesidad grave».

Explicó que, durante la mayor parte de la historia humana, la comida escaseaba, y esa es la razón de que nuestro organismo esté siempre preparado para comer cuando hay alimentos disponibles. Hoy estamos rodeados de estímulos que nos incitan a comer. Y cuando hacemos dieta, el cuerpo la interpreta como una hambruna.

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«Pueden perder peso», señaló Batterham. «Pero es entonces cuando entra en juego la biología para contrarrestar esa pérdida».

Entonces, ¿qué debe tener en cuenta al considerar un tratamiento contra la obesidad?

Batterham recomienda comenzar por los aspectos básicos del estilo de vida, como reducir el consumo de alimentos ultraprocesados y prestar atención al ejercicio físico, el estrés y el sueño.

La siguiente pregunta es si el exceso de peso afecta su salud.

La zona donde se acumula importa, explicó. La grasa abdominal está más estrechamente relacionada con la hipertensión, la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardíacas que la grasa acumulada en otras partes del cuerpo. Los antecedentes familiares de esas enfermedades o de obesidad grave también aumentan el riesgo.

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«Lo fundamental son las consecuencias para la salud, no necesariamente el número que marca la báscula», afirmó.

Durante años, Batterham dirigió un centro de cirugía bariátrica en el Reino Unido para tratar a personas con obesidad.

«Una de las características de la cirugía bariátrica es que, desde el momento en que se realiza, el apetito disminuye por completo», explicó.

Añadió que, tras la intervención, aumentan hormonas como el péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1), lo cual contribuye a la marcada pérdida de peso posterior.

Esta relación hormonal explica cómo los nuevos medicamentos contra la obesidad pasaron a formar parte de las opciones de tratamiento.

Batterham añadió que cualquier persona que considere tomar medicamentos debe saber que probablemente sea un tratamiento de por vida. Al suspenderlo, lo habitual es experimentar un rebote de peso, del mismo modo que la presión arterial vuelve a subir cuando alguien deja de tomar sus pastillas para controlarla.

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No hay una opción válida para todo el mundo, explicó. Una persona que viaja con frecuencia, por ejemplo, podría optar por una pastilla antes que tener que llevar una pluma inyectora.

Batterham explica a los pacientes las distintas opciones y beneficios esperados, y a menudo les pide que las consulten con sus seres queridos, ya que la decisión también afecta a quienes viven con ellos.

La mayoría de los medicamentos actuales pertenecen a la familia de los agonistas del receptor del GLP-1, que imitan una hormona intestinal que reduce el apetito.

No son adecuados para todo el mundo. Los efectos secundarios estomacales e intestinales son los más frecuentes, por lo que las personas con problemas digestivos previos deben tener precaución. Estos medicamentos no pueden utilizarse durante el embarazo, de modo que las mujeres que desean quedar embarazadas deben planificarlo cuidadosamente.

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Aumentar la dosis demasiado rápido puede provocar náuseas, diarrea o estreñimiento, por lo que suele ser mejor hacerlo de forma paulatina, afirmó Batterham. Los pacientes también necesitan consumir suficientes proteínas y líquidos.

No obstante, con el apoyo y las indicaciones adecuados, afirmó, «los pacientes suelen evolucionar muy bien».

## Acerca de la Dra. Rachel Batterham

La Dra. Rachel Batterham es vicepresidenta sénior de salud cardiometabólica de Eli Lilly and Co. y ha sido profesora de obesidad, diabetes y endocrinología en University College London. En 2007, creó y dirigió un centro hospitalario de cirugía bariátrica que se convirtió en una de las clínicas integrales de obesidad más grandes del Reino Unido.

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## Más información

Consulte el Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos para obtener más información sobre los tratamientos del sobrepeso y la obesidad.

FUENTE: Entrevista con la Dra. Rachel Batterham, vicepresidenta sénior de salud cardiometabólica de Eli Lilly and Co., 16 de noviembre de 2026.