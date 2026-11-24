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MARTES, 24 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- Demasiadas mujeres estadounidenses no pueden recibir cuidados de salud mental tras el parto porque carecen del tiempo o del dinero necesarios para el tratamiento, según un nuevo estudio.

El problema ha cobrado relevancia a raíz del mediático juicio de Lindsay Clancy, una madre de Massachusetts acusada de asesinato por la muerte de sus tres hijos pequeños en 2023. Sus abogados defensores sostienen que Clancy sufría psicosis posparto grave y trastorno bipolar en aquel momento. El juicio terminó sin veredicto por no ponerse de acuerdo de jurado al respecto, y podría celebrarse otro.

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Rebecca Gourevitch, quien dirigió el estudio, señaló que muchas madres pueden presentar problemas de salud mental posparto y que la necesidad de tratamiento podría ser mayor de lo que se creía.

A partir de encuestas a más de 13.000 mujeres, «hallamos que el porcentaje de mujeres que dicen necesitar cuidados de salud mental es superior a la mayoría de estimaciones sobre la incidencia de los trastornos del estado de ánimo y ansiedad tras el parto, que suelen basarse en los resultados de pruebas de detección o en diagnósticos», afirmó Gourevitch, profesora adjunta de políticas y gestión de la salud de la Universidad de Maryland.

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Es fundamental que las mujeres reciban tratamiento para estos problemas: los trastornos de salud mental son la principal causa de muerte asociada al embarazo en Estados Unidos, señalaron los investigadores.

El nuevo estudio analizó datos de encuestas sobre salud mental posparto recopilados en 16 estados y registrados en una base de datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

Se preguntó a las mujeres si habían necesitado tratamiento de salud mental después del parto, qué facilidad habían tenido para acceder a dicho tratamiento y qué obstáculos les habían impedido recibirlo.

«Al centrarnos en la percepción que las propias mujeres tienen de su salud mental, esta encuesta permitió identificar a aquellas mujeres que quizá no cumplen los criterios clínicos de un trastorno mental o no tienen acceso a ciertos servicios para poder ser diagnosticadas, pero que aun así necesitan tratamiento», explicó Gourevitch en un comunicado de prensa de la universidad.

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Casi un tercio (32%) de las encuestadas consideraba que había necesitado algún tipo de tratamiento de salud mental durante o después del embarazo. Esta proporción supera el 10%-20% estimado en estudios anteriores de mujeres que habían reportado trastornos del estado de ánimo y ansiedad posparto, indicaron los investigadores.

Los costes pueden ser un obstáculo importante: los investigadores observaron que el acceso al tratamiento era menor entre mujeres sin seguro médico o cubiertas por Medicaid.

Muchas mujeres también citaron dificultades prácticas, como no poder estar de baja laboral o encontrar servicios adecuados de cuidado infantil.

«El principal obstáculo práctico era no tener tiempo para recibir tratamiento, algo con lo que puede identificarse cualquier madre de hoy en día», afirmó Marie Thoma, autora principal del estudio. «Cuando una mujer se está recuperando del parto y cuidando a un recién nacido, su propia salud puede quedar relegada a un segundo plano».

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Muchas mujeres también señalaron que no sabían qué opciones de tratamiento estaban disponibles en su zona.

El estudio «ayuda a identificar qué obstáculos podemos abordar para que el apoyo a la salud mental se adapte a la vida de las madres recientes», afirmó Thoma, profesora asociada de ciencias de la familia en la universidad.

Gourevitch señaló que el acceso al tratamiento de salud mental tras el parto no debería ser una cuestión «de vida o muerte».

«Este estudio demuestra que, además de las herramientas actuales de detección, también es esencial dar a las mujeres la oportunidad de expresar sus propias necesidades de salud mental», afirmó.

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Según el equipo de Maryland, las iniciativas estatales y federales que ya están en marcha podrían ayudar a reducir las barreras al tratamiento de salud mental posparto, pero esa ayuda podría no llegar lo bastante pronto.

«Tres cuartas partes de las mujeres que no pudieron recibir el tratamiento de salud mental que necesitaban dijeron haberse enfrentado a obstáculos prácticos», afirmó Gourevitch. «Esto sugiere que deberíamos invertir más en políticas que eliminen esas barreras, como licencias familiares remuneradas, bajas por enfermedad pagadas, servicios asequibles de cuidado infantil y telemedicina».

Debido al estigma que rodea a estas enfermedades y a que muchas mujeres quizá no reconozcan los síntomas de los problemas de salud mental posparto, el porcentaje de afectadas podría ser incluso mayor que el descrito en el estudio, señalaron Gourevitch y su equipo.

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Los resultados se publicaron el 20 de noviembre en la revista Women's Health Issues.

Más información

Para obtener información sobre cómo reconocer los síntomas de la depresión posparto, consulte Mayo Clinic.

FUENTE: Universidad de Maryland, comunicado de prensa, 20 de noviembre de 2026