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MARTES, 24 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- Los medicamentos GLP-1 adelgazantes podrían tener un efecto secundario no deseado para las mujeres: un aumento de la densidad mamaria en las mamografías.

Esa es la conclusión a la que ha llegado un nuevo estudio que siguió la pérdida de peso y la densidad mamaria de 107 mujeres antes y después de tomar medicamentos GLP-1, entre ellos Ozempic, Wegovy, Mounjaro y Zepbound.

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Una mayor densidad mamaria es un factor de riesgo de cáncer de mama. También puede dificultar la interpretación de las mamografías y hacer necesario repetirlas.

«Como una pérdida de peso considerable puede modificar la densidad mamaria y el aspecto de las mamografías, las pacientes deben informar al equipo de diagnóstico por imágenes de mama del uso de GLP-1 y cualquier pérdida de peso importante reciente», afirmó la Dra. Eva Gombos, autora principal del estudio y radióloga diagnóstica del Hospital Brigham and Women's de Boston.

Los resultados se presentarán la próxima semana en Chicago, durante la reunión anual de la Sociedad Radiológica de Norteamérica (RSNA).

El nuevo estudio incluyó a 107 mujeres de entre 34 y 79 años (media de edad = 57,5 años) que habían tomado un medicamento GLP-1 adelgazante durante, como mínimo, 1 año. Todas se habían sometido a una mamografía antes de comenzar el tratamiento y a otra al menos 1 año después de iniciarlo.

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Las mujeres perdieron, de media, 40 libras durante el tratamiento con GLP-1. Tres radiólogos evaluaron los cambios en la densidad mamaria antes y después de la pérdida de peso y observaron que, cuanto mayor era esta, mayor era también el aumento de la densidad mamaria.

La pérdida de peso provocó una reducción del tamaño de los senos en hasta el 78,5% de las participantes, según mostró la investigación.

En casi dos tercios de las mujeres (62,5%), la densidad mamaria aumentó, como mínimo, 1 categoría en una escala habitual de clasificación, y 8 pacientes registraron un aumento de 2 categorías, según el estudio.

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Gombos calificó el hallazgo de «sorprendente», pero añadió que «podría reflejar una pérdida desproporcionada de grasa mamaria, que provoca un aumento relativo de la densidad en las mamografías».

A medida que va desapareciendo la grasa de los senos, el tejido «fibroglandular», que no es graso, puede volverse más visible y aumentar la densidad mamaria observada en las mamografías.

Por ello, quizá algunas mujeres tengan que repetir las mamografías, ya que las imágenes son más difíciles de interpretar. Esto es lo que sucedió en el 22,4% de las participantes, más del doble de la tasa del 10% de repetición de mamografías descrita en la población general.

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Gombos subrayó que los medicamentos GLP-1 no aumentan la cantidad de tejido fibroglandular más denso en los senos, por lo que los resultados de su equipo «no sugieren que las pacientes deban preocuparse por tomar medicamentos GLP-1».

«Un aumento de la densidad mamográfica tras una pérdida de peso considerable no significa necesariamente que haya aumentado la cantidad de tejido fibroglandular ni que haya aumentado el riesgo de cáncer de mama», afirmó en un comunicado de prensa de la RSNA. En cambio, la pérdida de peso hace que los senos pierdan parte de su grasa, igual que ocurre en otras partes del cuerpo.

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Gombos aconsejó a las mujeres que toman medicamentos GLP-1 que informen al equipo de mamografía tanto del tratamiento como de la pérdida de peso.

«Los técnicos de diagnóstico por imágenes de mama pueden dejar constancia de esta información en el momento de la prueba de detección, lo cual aporta un contexto útil cuando los radiólogos comparan las mamografías actuales con las anteriores», explicó.

Como estos hallazgos se presentarán en un congreso médico, deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista científica revisada por pares.

Más información

Para obtener más información sobre la densidad mamaria y las mamografías, consulte la Sociedad Americana Contra el Cáncer.

FUENTE: Sociedad Radiológica de Norteamérica, comunicado de prensa, 24 de noviembre de 2026