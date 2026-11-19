La Mayo Clinic advierte que la enfermedad por reflujo gastroesofágico sin tratamiento puede derivar en cáncer de esófago (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Lo que parece una simple molestia después de comer puede derivar, con el tiempo, en cáncer de esófago si no recibe tratamiento. Eso es lo que advierte la Mayo Clinic sobre la enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE), un trastorno digestivo que va mucho más allá de la acidez ocasional y que, cuando se vuelve crónico, compromete seriamente la salud del tramo superior del tubo digestivo.

El funcionamiento del aparato digestivo depende, en parte, de un músculo llamado esfínter esofágico inferior: una banda circular ubicada en la parte baja del esófago que se relaja al tragar para dejar pasar los alimentos hacia el estómago y luego se cierra.

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Cuando ese músculo no funciona bien, porque se debilita o no se cierra como corresponde, el ácido gástrico asciende hacia el esófago, irrita su revestimiento y genera inflamación. Según la institución, lo que distingue a la ERGE del reflujo común es precisamente la frecuencia y la persistencia de ese retroceso del ácido.

Los síntomas van más allá del ardor en el pecho

El mal funcionamiento del esfínter esofágico inferior permite el retroceso continuo del ácido gástrico hacia el esófago (Imagen Ilustrativa Infobae)

La manifestación más reconocida de la ERGE es la acidez estomacal, una sensación de ardor en el pecho que suele aparecer después de comer y que tiende a intensificarse por la noche, cuando la persona está acostada.

A ese malestar se suman la regurgitación de alimentos o de líquido agrio en la garganta, el dolor en la parte superior del abdomen o el pecho, la dificultad para tragar (llamada disfagia) y la sensación persistente de tener un bulto en la garganta.

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El cuadro se agrava cuando el reflujo ocurre durante el sueño. En esos casos, la Mayo Clinic advierte que la enfermedad puede desencadenar tos persistente, inflamación de las cuerdas vocales (laringitis) e incluso problemas de asma que aparecen por primera vez o que empeoran en personas que ya lo padecían. Este punto es relevante porque muchos pacientes no asocian esos síntomas respiratorios con un problema digestivo, lo que puede retrasar el diagnóstico.

Varios factores de riesgo están relacionados con el estilo de vida

La ERGE no afecta a todos por igual. Existen condiciones que elevan la probabilidad de desarrollarla: la obesidad, el embarazo, la digestión lenta y los trastornos del tejido conectivo como la esclerodermia (una enfermedad autoinmune que endurece la piel y los tejidos internos) son algunos de los más documentados.

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También la hernia de hiato, que ocurre cuando parte del estómago se desplaza hacia la cavidad del pecho a través del diafragma, figura entre los factores predisponentes identificados por la institución.

A ese grupo se suman hábitos concretos que agravan el reflujo sin necesariamente causarlo: fumar, consumir comidas abundantes o comer tarde, ingerir alimentos grasos o fritos, beber alcohol o café, y tomar ciertos medicamentos como la aspirina.

Las manifestaciones digestivas de la enfermedad incluyen ardor en el pecho, regurgitación de líquido agrio y dificultad para tragar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la enfermedad no se controla, la inflamación prolongada del esófago puede generar consecuencias que van aumentando en gravedad. La primera es la esofagitis, una irritación del tejido esofágico que provoca inflamación, sangrado y, en algunos casos, úlceras abiertas que producen dolor y dificultan la deglución.

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Si el daño se extiende, puede formarse tejido cicatricial que estrecha el paso de los alimentos en la parte baja del conducto, una complicación conocida como estenosis esofágica. La más grave, sin embargo, es el esófago de Barrett: el ácido altera el tejido que recubre esa zona de forma tal que eleva el riesgo de desarrollar cáncer, según advierte la Mayo Clinic.

Cuándo buscar atención médica

La institución hace una distinción clara entre situaciones de urgencia y aquellas que requieren consulta programada. Ante dolor en el pecho acompañado de falta de aire o molestias en la mandíbula o el brazo, se debe buscar atención médica de inmediato, ya que esos síntomas pueden corresponder a un ataque cardíaco.

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Los médicos sugieren una evaluación profesional si la ingesta de fármacos de venta libre para la acidez supera las dos veces por semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

La consulta médica planificada, en cambio, está indicada cuando los síntomas de la ERGE son frecuentes o intensos, o cuando la persona recurre a medicamentos de venta libre para la acidez más de dos veces por semana.

En la mayoría de los casos, la enfermedad se puede controlar con medicación o ajustes en la alimentación y los hábitos cotidianos; la cirugía, aunque disponible, es una alternativa poco frecuente a la que se llega solo cuando otros tratamientos no resultan suficientes.