Los cuidadores fomentan la comunicación con los niños mediante el contacto visual y la escucha en el hogar (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuando un hijo llora, se enoja o se encierra en silencio, la respuesta adulta puede influir en la posibilidad de que ese malestar encuentre palabras. Hablar de emociones desde la infancia puede formar parte de un vínculo de confianza y comunicación entre padres e hijos, aunque los estudios disponibles describen asociaciones y resultados en grupos específicos, no reglas universales para todas las familias.

Un estudio publicado en Developmental Psychology evaluó una intervención de diez visitas domiciliarias con 264 madres de bebés en Estados Unidos. Las participantes que recibieron orientación para responder de manera atenta mostraron mayores cambios en conductas de respuesta, y sus hijos registraron avances en competencias sociales, emocionales, comunicativas y cognitivas.

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El diseño aleatorizado permite examinar los efectos de esa intervención concreta, sin convertir sus resultados en una fórmula única de crianza.

Nombrar la emoción puede abrir una conversación antes de buscar respuestas

Una discusión por una tarea, el final de un juego o un desacuerdo con un compañero pueden provocar reacciones que un niño todavía no logra explicar. En esas situaciones, poner en palabras una posibilidad como enojo, tristeza, miedo, decepción o frustración puede dar inicio al intercambio.

En ese sentido, nombrar una emoción no supone definirla por el niño, sino ofrecer un punto de partida que puede confirmar, corregir o ampliar.

Un estudio publicado en Affective Science observó interacciones de madres e hijos de 3 y 4 años en el sureste de Estados Unidos. La investigación incluyó 208 díadas a los 3 años y 227 a los 4 años.

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A los 4 años, cuando las madres orientaban las emociones positivas, los niños mostraban después mayor disposición a cooperar y participar en la tarea observada.

El trabajo analizó interacciones durante una actividad de laboratorio y no evaluó una guía de crianza aplicable a todos los contextos. Por eso, sus resultados deben interpretarse dentro de las condiciones específicas en las que se realizó la investigación.

La respuesta sensible se sostiene en intercambios cotidianos

El acompañamiento a corta distancia ofrece contención y respeto por el espacio personal del niño tras una rabieta (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comunicación emocional también se construye mediante intercambios cotidianos. Las comidas, el regreso de la escuela, el juego compartido o la preparación para dormir pueden ofrecer oportunidades para escuchar preocupaciones y responder con atención. No se trata de convertir cada situación en una lección, sino de favorecer un ambiente donde los niños puedan expresar lo que sienten sin temor a burlas o descalificaciones.

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Un estudio publicado en Emotion siguió a 102 familias del Medio Oeste de Estados Unidos desde que los niños tenían 7 meses hasta los 6 años y medio. Los investigadores codificaron interacciones entre madres, padres e hijos en siete momentos. Durante la etapa de los primeros pasos, una mayor sensibilidad parental anticipó una regulación emocional posterior más favorable en los niños.

Los resultados también señalaron que las relaciones son recíprocas. En las díadas con padres, las dificultades de regulación de los niños se vincularon con cambios posteriores en la sensibilidad paterna. Esta observación evita presentar la crianza como un proceso unidireccional y muestra que la respuesta adulta se ajusta a las señales y necesidades de cada niño.

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Poner límites requiere diferenciar la emoción de la conducta

Colocarse a la altura del niño facilita nombrar las emociones y escuchar antes de buscar soluciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reconocer lo que siente un niño no implica aceptar cualquier comportamiento. Los adultos pueden validar el enojo o la frustración y, al mismo tiempo, explicar por qué determinadas acciones, como golpear o insultar, no son admisibles.

La manera en que expresan sus propias emociones también ofrece un modelo: hacer una pausa antes de reaccionar o explicar el motivo de una molestia puede mostrar alternativas a las respuestas impulsivas.