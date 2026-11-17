Marsha Linehan, creadora de la terapia dialéctico conductual, desarrolló un método para el tratamiento de la desregulación emocional y las autolesiones

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La psicóloga Marsha Linehan, creadora de la Terapia Dialéctico Conductual (DBT), murió el 10 de noviembre a los 83 años. Nos deja un cambio de paradigma en la psiquiatría moderna: demostró mediante ensayos clínicos controlados que los cuadros de alto riesgo suicida responden cuando se articulan la validación emocional y el entrenamiento conductual.

Durante décadas, la psiquiatría arrastró un vicio lógico que condicionó el destino de miles de pacientes: confundir la etiqueta diagnóstica con la explicación del problema. La crisis de la especialidad en la actualidad, en su capacidad de aportar respuestas, viene asociada, en gran parte, a esto.

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Etiquetas diagnósticas, categorías tan usadas como “trastorno límite de la personalidad” o “conducta antisocial” funcionaron históricamente como cajas negras semánticas que agrupan síntomas bajo un nombre técnico difuso, y que incurren en una circularidad estéril: no explican qué circuito o función falla, no predicen la evolución clínica y, fundamentalmente, no sirven para diseñar un tratamiento eficaz.

Marsha Linehan corrió el foco de las etiquetas estáticas hacia un mecanismo funcional concreto: la desregulación emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los pacientes que nos mostraban las secuelas de la inestabilidad afectiva, y más aún cuando se expresaban de manera extrema en conductas autolesivas o incluso en ideación suicida, ocupaban un lugar marginal y hasta pesimista en el abordaje de la salud mental, con un pronóstico refractario, altas tasas de abandono terapéutico y una marcada estigmatización dentro de los propios equipos clínicos.

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Marsha Linehan, investigadora de la Universidad de Washington, rompió esa trampa nominalista al correr el foco de las etiquetas estáticas hacia un mecanismo funcional concreto: la desregulación emocional, tema hoy considerado central, y así diseñó la Terapia Dialéctico Conductual (DBT por sus siglas en inglés), un protocolo que demostró reducir esas respuestas que estaban bajo nombres que la condenaban al fracaso.

Como en muchos casos, su camino no pudo empezar en otro lugar que el de la vivencia, ya que en 1961, a los 17 años, fue internada en un centro psiquiátrico donde permaneció durante más de dos años bajo cuadros severos de aislamiento, autolesiones y riesgo suicida, recibiendo tratamientos farmacológicos intensivos y terapia electroconvulsiva sin mejoría sostenida.

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Pero todo pasaría, y años después, en 1971, obtuvo su doctorado en Psicología en la Universidad Loyola de Chicago. Quizás inevitablemente, orientó su carrera académica a diseñar intervenciones en suicidio.

La terapia cognitivo-conductual estándar provocaba el abandono del tratamiento en pacientes con un umbral de dolor psíquico muy bajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es interesante ver que su propia historia clínica la mantuvo en secreto hasta hacerlo público en 2011 en una entrevista al New York Times, y luego en una autobiografía, Building a Life Worth Living (2020), habla en primera persona sobre la posibilidad de remisión funcional en cuadros psiquiátricos graves.

Como nos pasó a varios al inicio de las terapias cognitivas, aprendimos mecanismos de intervención directa más inmediatos, como plantearan Beck o Ellis, pero como Linehan también observamos paulatinamente que la terapia cognitivo comportamental (TCC) estándar resultaba insuficiente para ciertos pacientes.

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La reestructuración cognitiva tan útil en pacientes con un cuadro depresivo o de ansiedad moderado ante individuos con un umbral de dolor psíquico muy bajo generaba una sensación de incomprensión e invalidación que precipitaba el abandono del tratamiento.

En esa época, los psicoanalistas nos reprochaban la rigidez del modelo. Pero el modelo, el movimiento cognitivo, evolucionó y Linehan formuló la teoría biosocial.

La teoría biosocial formulada por Linehan plantea que la desregulación surge del cruce entre una vulnerabilidad biológica y una respuesta afectiva intensa. (Pexels)

Según este modelo, la desregulación emocional severa surge de la interacción continua entre una vulnerabilidad biológica, con una alta sensibilidad a los estímulos emocionales, una respuesta afectiva intensa y un retorno lento al estado basal.

En 1991, Linehan publicó en la revista Archives of General Psychiatry el artículo “Psicoterapia para pacientes Borderline”, el primer ensayo clínico aleatorizado que comprobó la eficacia de la DBT frente al tratamiento habitual para reducir las conductas parasuicidas y los días de internación. Dos años después sistematizó el protocolo en su manual clínico de referencia Cognitive-Behavioral Treatment of Borderline Personality Disorder, editado en español como Manual de tratamiento de los trastornos de personalidad límite.

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El eje estructural de su propuesta reside en lograr establecer una dialéctica entre dos polos aparentemente opuestos: la aceptación radical del paciente tal como es en el presente y la necesidad imperativa de promover cambios conductuales concretos.

En la práctica clínica, esto exige que el terapeuta utilice la validación emocional antes de introducir estrategias de modificación, comprendiendo que las conductas autodestructivas funcionan originalmente como mecanismos desadaptativos para regular o interrumpir un estado afectivo intolerable.

El protocolo de The Linehan Institute entrena cuatro módulos de habilidades: atención plena, tolerancia al malestar, regulación emocional y efectividad interpersonal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de los dispositivos basados exclusivamente en un factor —asociación libre, catarsis verbal, etc.—, el modelo estructurado por Linehan a través de The Linehan Institute incorpora un entrenamiento sistemático en cuatro módulos de habilidades:

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La atención plena (mindfulness) para observar los estados internos sin actuar impulsivamente; La tolerancia al malestar para atravesar crisis agudas sin recurrir a conductas de riesgo; La regulación emocional para identificar y modular la respuesta afectiva; La efectividad interpersonal para sostener vínculos y establecer límites sin deteriorar la autoestima.

Asimismo, redefinió el criterio de éxito terapéutico: el objetivo dejó de ser únicamente la supresión del síntoma o la supervivencia física para centrarse en la construcción de una vida con funcionalidad social y sentido personal. Es decir, lo que encontró en el camino durante sus épocas oscuras.

El eje de la Terapia Dialéctico Conductual articula la aceptación radical del paciente con la necesidad de promover cambios conductuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La desaparición de Marsha Linehan es un nuevo punto de partida en el que vemos que los datos empíricos sostienen hoy por lo que nos aporta la neurobiología del comportamiento y al olvidarnos de etiquetas ya el camino que abrió supera al de un constructo diagnóstico para abordar otras situaciones en las cuales el individuo se encuentra ante el mismo tipo de dificultades.

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Y no es solo el Trastorno Límite de la Personalidad, sino trastornos de la conducta alimentaria que hasta hace unos años podían llevar a abordajes coercitivos, o trastornos por uso de sustancias, depresión resistente, estrés postraumático complejo y conductas autolesivas, etc.

Con la creciente epidemia de malestar en la que un fenómeno emergente, los suicidios, sacude a las sociedades, es importante abordar con una mente amplia, y cambios de paradigma, ante problemáticas que requieren esa perspectiva.

Quizás el “in memoriam” de Marsha Linehan, sea ese: ella pudo, hay una esperanza en quienes sienten que no la hay y contagian esa convicción a los terapeutas.

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* El doctor Enrique De Rosa Alabaster es médico psiquiatra, neurólogo y médico legista. Estudia la conducta desde una perspectiva biológica, psicológica y social.