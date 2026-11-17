Una mujer duerme una siesta en el salón junto a un reloj que marca el inicio de la tarde, una práctica recomendada para no alterar el descanso nocturno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El cansancio que aparece junto con cambios en el periodo, alteraciones del sueño y bochornos puede relacionarse con la perimenopausia, la etapa previa a la menopausia en la que fluctúan las hormonas producidas por los ovarios.

La perimenopausia no se presenta igual en todas las mujeres. Algunas tienen pocos síntomas y otras enfrentan variaciones que interfieren con el trabajo, el descanso y la vida diaria. El cansancio aislado no basta para identificarla, pero puede formar parte de un conjunto de señales.

PUBLICIDAD

La Office on Women’s Health de Estados Unidos señala que esta transición suele comenzar entre los 40 y los 50 años, aunque algunas mujeres notan cambios desde mediados o finales de los 30.

Dura cerca de cuatro años en promedio, aunque puede extenderse hasta 10 años y muchas mujeres no son capaces de reconocer los síntomas debido a la poca información y difusión que existe al respecto.

El cansancio extremo suele ser un síntoma poco conocido de la perimenopausia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cambios en el sangrado suelen aparecer antes que otros síntomas

La primera señal suele estar en el ciclo menstrual. Los periodos pueden llegar con mayor o menor frecuencia, durar más o menos días o presentar sangrado más abundante o ligero.

El American College of Obstetricians and Gynecologists indica que estas variaciones ocurren porque los niveles de estrógeno comienzan a fluctuar. También pueden aparecer meses sin menstruación, aunque el embarazo sigue siendo posible durante esta etapa.

PUBLICIDAD

Registrar las fechas del periodo, la duración del sangrado y otros cambios físicos ayuda a llevar información concreta a una consulta médica. Las alteraciones del ciclo no deben atribuirse de forma automática a la perimenopausia, en especial si el sangrado es inusualmente abundante o aparece fuera del periodo.

Una ilustración en acuarela muestra un útero en tonos rojos con sangre fluyendo hacia una copa menstrual, sobre un fondo abstracto de colores azul, verde y amarillo, simbolizando la salud e higiene femenina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los bochornos nocturnos pueden explicar el agotamiento del día

Los bochornos y los sudores nocturnos son una de las manifestaciones más conocidas de la transición menopáusica. Pueden despertar a la persona varias veces durante la madrugada y reducir la calidad del descanso.

El ACOG explica que los bochornos nocturnos pueden causar una sensación de cansancio y lentitud durante el día. La falta de sueño también puede aumentar la irritabilidad, dificultar la concentración y hacer que actividades rutinarias requieran más esfuerzo.

PUBLICIDAD

El NHS advierte que los problemas para conciliar o mantener el sueño afectan la vida diaria y pueden generar estrés, ansiedad e irritabilidad. Cuando el cansancio aparece después de varias noches de despertares, calor intenso o sudoración, la perimenopausia puede ser una explicación que vale la pena revisar.

Una mujer sostiene un abanico y se toca la frente frente a una computadora portátil en una habitación con estanterías de libros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La memoria y la concentración también pueden cambiar

Olvidar una palabra, perder el hilo de una conversación o tener dificultad para concentrarse no siempre responde a falta de descanso o exceso de trabajo. Durante la perimenopausia, algunas mujeres reportan cambios en la memoria y la atención.

El NHS señala que estos síntomas pueden sentirse con mayor intensidad cuando hay insomnio y fatiga. Los cambios en el estado de ánimo, como irritabilidad, ansiedad, tristeza o depresión, también pueden coexistir con esta etapa.

PUBLICIDAD

La concentración puede bajar cuando el sueño se altera de forma constante. Por eso, la fatiga vinculada con perimenopausia no siempre se siente solo como sueño: también puede aparecer como una sensación de agotamiento mental, menor tolerancia al estrés o dificultad para organizar tareas.

Una mujer vestida con traje formal muestra una secuencia de expresiones faciales que van desde la molestia hasta la ira intensa, retratando el proceso emocional de la frustración en el ámbito laboral. La serie evidencia cómo los estados de ánimo pueden influir en la comunicación y el ambiente en el trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sequedad vaginal y los cambios urinarios aportan otra pista

La disminución y fluctuación del estrógeno también afecta los tejidos vaginales y urinarios. Puede causar resequedad, ardor, comezón, molestias durante las relaciones sexuales o infecciones urinarias recurrentes.

El ACOG señala que el revestimiento de la vagina puede volverse más delgado, seco y menos elástico. También puede aumentar la frecuencia para orinar o la irritación de la uretra.

PUBLICIDAD

Estos cambios no explican por sí solos el cansancio, pero, si ocurren junto con ciclos irregulares, sueño interrumpido y bochornos, aportan elementos para valorar si existe una transición hormonal.

Una mujer descansa en un sofá con una bolsa de agua caliente en el abdomen para mitigar las molestias provocadas por el dolor menstrual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los síntomas no obligan a realizar pruebas hormonales

La perimenopausia suele identificarse con la edad, los cambios en el ciclo menstrual y los síntomas. La Office on Women’s Health indica que los análisis hormonales de sangre no suelen ser necesarios, debido a que los niveles hormonales fluctúan durante esta etapa.

La menopausia se confirma después de 12 meses consecutivos sin menstruación. Antes de ese momento, la persona puede seguir teniendo periodos irregulares y presentar síntomas asociados con los cambios hormonales.

PUBLICIDAD

El NHS recomienda revisar cualquier sangrado vaginal posterior a la menopausia.

El ACOG también señala que los cambios anormales en el sangrado deben comentarse con un profesional de salud, aunque las variaciones menstruales sean frecuentes durante la perimenopausia.