Menopausia y perimenopausia: los síntomas que no debe ignorar y las señales para buscar ayuda

Los cambios hormonales durante la transición a la menopausia pueden afectar la calidad de vida - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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La transición hacia la menopausia puede traer sofocos, alteraciones del sueño y cambios emocionales, pero sus efectos en la salud física y mental requieren una valoración individual, especialmente cuando interfieren con la vida cotidiana.

La perimenopausia ocurre antes del fin definitivo de la menstruación y está marcada por fluctuaciones hormonales, en particular de los estrógenos. Sus manifestaciones no son iguales para todas las mujeres y pueden coincidir con cambios familiares, laborales, de pareja o de salud que inciden en el bienestar.

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Para Mónica Álvarez, docente de Medicina Familiar de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, “esta etapa representa una oportunidad para prestar mayor atención al bienestar físico y emocional, revisar los hábitos cotidianos y mantener un seguimiento médico de acuerdo con las necesidades individuales”.

Los cambios del ciclo pueden ser una de las primeras señales

Cambios en la menstruación: los ciclos pueden acortarse o alargarse, variar en la cantidad de sangrado o comenzar a faltar algunos periodos.

Oleadas de calor y sudoración nocturna: episodios repentinos de calor, enrojecimiento y sudoración que pueden interrumpir el sueño.

Alteraciones del sueño: dificultad para conciliarlo, despertares frecuentes o sensación de no haber descansado adecuadamente.

Cambios emocionales y cognitivos: irritabilidad, ansiedad, menor tolerancia al estrés o dificultades para concentrarse.

Cambios genitourinarios: sequedad vaginal, molestias durante las relaciones sexuales, ardor o síntomas urinarios.

Cambios en la composición corporal: mayor acumulación de grasa abdominal y pérdida progresiva de masa muscular.

“No todas las mujeres experimentan los mismos síntomas ni con la misma intensidad. Además, otras condiciones, como los trastornos tiroideos, la anemia, la depresión y los problemas del sueño, pueden provocar manifestaciones similares”, precisó Álvarez, recordando la importancia de vivir el proceso acompañada por un especialista.

El impacto sobre el descanso, el estado de ánimo, la concentración o las actividades diarias permite identificar cuándo resulta pertinente solicitar orientación especializada - Imagen Ilustrativa Infobae

El malestar emocional no debe atribuirse automáticamente a las hormonas

Las variaciones hormonales pueden relacionarse con procesos que intervienen en el estado de ánimo, la respuesta al estrés, la atención y el descanso. Esto ayuda a explicar que algunas mujeres refieran ansiedad, irritabilidad, olvidos o la sensación de “neblina mental”.

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Sin embargo, los síntomas físicos también pueden afectar la salud mental: “Hay un elemento que no podemos pasar por alto: los síntomas físicos también pueden influir en el bienestar psicológico. Los cambios en el sueño, los sofocos, el cansancio o las molestias físicas pueden disminuir los recursos disponibles para afrontar las demandas cotidianas”, señaló Alejandro Cifuentes Barbosa, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Colombia.

El contexto personal también influye. Las cargas de cuidado, las exigencias del trabajo, los cambios en las relaciones y las preocupaciones asociadas con el envejecimiento pueden incrementar la vulnerabilidad emocional, por eso, la menopausia no debería utilizarse como una explicación que oculte un sufrimiento persistente.

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Cuándo consultar

Estado de ánimo deprimido: sentimientos de tristeza que persisten y afectan el bienestar cotidiano.

Pérdida de interés o disfrute: disminución marcada del interés por actividades que antes resultaban agradables.

Alteraciones del sueño: cambios importantes en los patrones de descanso.

Cambios en el apetito: variaciones que acompañan el malestar emocional.

Disminución de la energía: sensación persistente de cansancio o falta de energía.

Dificultades de concentración: problemas para mantener la atención o concentrarse en las actividades habituales.

Cambios en la autoestima: alteraciones en la percepción y valoración de sí misma.

Afectación de la vida cotidiana: dificultades para cumplir con las responsabilidades personales, familiares o laborales.

“Experimentar irritabilidad o una mayor sensibilidad emocional durante algunos días no significa necesariamente que exista una depresión. Sin embargo, cuando estos síntomas persisten o comienzan a interferir significativamente con la vida cotidiana, es importante buscar una valoración profesional”, explicó Cifuentes Barbosa.

La experiencia de cada mujer depende de los antecedentes, el contexto personal y sus necesidades - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los controles médicos se definen según la edad y los factores de riesgo

En mujeres sanas de 45 años o más, la perimenopausia suele identificarse mediante la historia clínica, los cambios menstruales y los síntomas, sin que las mediciones hormonales de rutina sean necesarias en todos los casos.

“La evaluación puede incluir una historia clínica y un examen físico completos para identificar síntomas, antecedentes, factores de riesgo y cambios menstruales”, indicó Álvarez.

De acuerdo con las necesidades de cada paciente, el seguimiento puede contemplar:

Perfil lipídico: permite evaluar los niveles de colesterol y el riesgo cardiovascular.

Glucosa en ayunas: ayuda a detectar prediabetes o diabetes, según la edad y los factores de riesgo.

Hemograma y ferritina: permiten investigar anemia o deficiencia de hierro, especialmente cuando hay sangrado abundante.

TSH: se solicita cuando existe sospecha clínica de alteraciones de la tiroides.

Mamografía y tamización de cuello uterino: permiten mantener los controles preventivos de acuerdo con la edad, los antecedentes y las guías vigentes.

Densitometría ósea: permite evaluar la osteoporosis cuando corresponde por edad o factores de riesgo.

La Terapia de Reemplazo Hormonal (TRH) puede ayudar a controlar síntomas como los sofocos y la sudoración nocturna, aunque requiere una valoración médica que considere beneficios, riesgos y contraindicaciones de cada mujer.

Seguir las recomendaciones de especialistas y entender el proceso puede ayudarla a sentirse mejor en esta etapa - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Claves para vivir el proceso

Priorizar el autocuidado: cuidarse es una medida de prevención y atención de la salud.

Mantener hábitos saludables: establecer rutinas de sueño, realizar actividad física según las condiciones individuales y cuidar la alimentación.

Reservar tiempo para actividades gratificantes: disponer de espacios personales más allá de las obligaciones cotidianas.

Manejar el estrés y las emociones: desarrollar recursos de regulación emocional y afrontamiento.

Establecer límites y redistribuir responsabilidades: pedir ayuda y repartir las tareas familiares y de cuidado.

Fortalecer las redes de apoyo emocional: conversar con la pareja, familiares, amigas o personas de confianza.

Buscar ayuda profesional cuando sea necesario: acudir a un especialista si el malestar afecta de forma importante la vida diaria.

“Desde la Psicología, la menopausia se comprende como una transición que debe abordarse de manera integral, teniendo en cuenta el cuerpo, las emociones, los pensamientos, las relaciones, la historia personal y los proyectos de vida de cada mujer”, comentó Cifuentes Barbosa.

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