Un hábito cotidiano en la cocina puede liberar millones de partículas de microplástico en los alimentos, según oncólogos

Un hábito que se repite en millones de hogares puede estar incorporando partículas plásticas a cada plato (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los microplásticos dejaron de ser una preocupación exclusiva del medioambiente para convertirse en un tema central de la salud pública. Fragmentos plásticos de tamaño microscópico —y sus versiones aún más pequeñas, los nanoplásticos— se detectaron en agua potable, sal marina, mariscos, y también en sangre, pulmones y placentas humanas. Mientras la comunidad científica avanza en la comprensión de sus efectos sobre el organismo, muchos especialistas apuntan a la cocina como uno de los principales vectores de exposición cotidiana.

Expertos en oncología consultados por la revista Parade señalan que un hábito cotidiano puede liberar miles o incluso millones de partículas de microplástico y nanoplástico directamente en los alimentos durante la cocción: el uso de sartenes antiadherentes dañadas.

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Riesgos de rayar las sartenes

La mayoría de las sartenes antiadherentes están recubiertas con politetrafluoroetileno (PTFE), el compuesto conocido comercialmente como Teflón. Ese recubrimiento, responsable de que los alimentos no se adhieran a la superficie, es más vulnerable de lo que parece: basta con el uso de herramientas inadecuadas para que su integridad se vea comprometida.

El Dr. Jamie Koprivnikar, oncólogo hematológico del John Theurer Cancer Center en el Hackensack University Medical Center, precisó: “Los rayones provocados por utensilios o por la limpieza con materiales abrasivos pueden hacer que el recubrimiento se astille y se degrade, lo que puede derivar en la liberación de miles o millones de partículas de microplástico y nanoplástico en los alimentos durante la cocción”.

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El empleo de sartenes antiadherentes deterioradas introduce partículas plásticas en la comida durante la cocción (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calor también representa un factor de riesgo independiente. Cuando el PTFE se expone a temperaturas superiores a los 260°C (500°F), puede descomponerse y emitir vapores que producen lo que se conoce como fiebre por humos de polímero, un cuadro similar a la gripe, según advirtió Koprivnikar.

Etiquetas “libre de PFOA” y seguridad del producto

Un dato que suele pasar por alto al momento de elegir una sartén: que el envase diga “libre de PFOA” no implica que esté libre de riesgos. El PFOA —ácido perfluorooctanoico— fue eliminado de la fabricación de utensilios de cocina en 2015, pero los compuestos que lo reemplazaron generan dudas similares.

“Algunos químicos sustitutos, como el GenX, se sospecha que tienen perfiles de toxicidad comparables, por lo que una etiqueta ‘libre de PFOA’ no garantiza necesariamente que el producto esté exento de preocupaciones relacionadas con los PFAS”, indicó el doctor Mark Ashamalla, jefe de Oncología de Radiación en el Episcopal Health Services Cancer Center.

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Cuándo reemplazar una sartén antiadherente

No hace falta desechar toda la batería de cocina de inmediato. Los especialistas coinciden en que el factor decisivo es el estado físico del recubrimiento: una sartén nueva no representa el mismo nivel de riesgo que una con la superficie deteriorada. Las investigaciones disponibles indican que las piezas más antiguas y dañadas liberan una cantidad significativamente mayor de partículas que las nuevas.

“Reemplaza las sartenes cuando el recubrimiento esté extensamente rayado, pelado, descascarado o deteriorado de alguna forma”, recomendó Ashamalla. Para prolongar la vida útil de las antiadherentes, el médico sugirió cambiar los utensilios de metal por opciones de madera o silicona, evitar esponjas duras al lavar y no usar fuego muy alto.

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Los especialistas aconsejan desechar los recipientes de cocina cuando la superficie presenta rayaduras profundas o descascaramiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Principales alternativas de materiales

Para quienes decidan hacer un cambio de materiales, el mercado ofrece varias opciones. Koprivnikar describió el acero inoxidable como un material versátil y no reactivo. El hierro fundido esmaltado, por su parte, combina la retención del calor propia del hierro tradicional con una superficie no reactiva que no requiere curado. La cerámica, en tanto, ofrece propiedades antiadherentes sin el uso de PFAS, aunque con menor durabilidad a largo plazo.

Para el almacenamiento de alimentos y la cocción en horno, Koprivnikar recomendó los recipientes de vidrio como alternativa práctica a los de plástico.