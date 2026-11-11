Adicción al control, codependencia y pensamientos obsesivos: qué mecanismos intervienen en estas conductas

La psiquiatra Anna Lembke sostiene que en los cuadros más graves la adicción se centra en la búsqueda de control más que en una sustancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La necesidad de sentir que cada decisión, emoción y resultado está bajo dominio propio puede convertirse en un problema cuando organiza la vida alrededor de una sola conducta.

Para la psiquiatra Anna Lembke en los cuadros más graves el núcleo del trastorno puede exceder a una sustancia, una apuesta o una pantalla: la adicción puede centrarse en el control.

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Durante una conversación en el podcast Huberman Lab, Lembke sostuvo que ciertas conductas adictivas crean un entorno reducido y predecible. “A través de mis comportamientos adictivos, puedo crear este mundo dentro de otro mundo donde mi foco se estrecha”, afirmó.

Según explicó, la persona concentra su atención en una única acción que parece capaz de modificar su estado emocional de forma inmediata.

La especialista compara el sobreconsumo digital con la contaminación y reclama límites institucionales más allá del esfuerzo individual (Captura de vieo: YouTube/@hubermanlab)

“En los casos más graves de adicción, las personas no son realmente adictas a esa sustancia o conducta; son adictas al control”, sostuvo la médica. Bajo esa lógica, la conducta pierde incluso parte de su vínculo inicial con el placer y pasa a funcionar como una forma de garantizar un cambio rápido en el estado de ánimo.

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El circuito de recompensa y la pérdida de equilibrio

La especialista definió la adicción como el uso compulsivo y persistente de una sustancia o una conducta, aun cuando provoca daños para la propia persona o para terceros. Entre las señales clínicas, mencionó la pérdida de control, el deseo intenso, la continuidad pese a las consecuencias, la tolerancia y los síntomas de abstinencia.

La especialista vinculó esos procesos con la dopamina, neurotransmisor que interviene en los mecanismos de recompensa y refuerzo. Cuanto más intensa y rápida es la liberación de dopamina en las zonas cerebrales relacionadas con la recompensa, mayor es la probabilidad de que una experiencia se perciba como reforzante.

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La adicción se caracteriza por la pérdida de control y la persistencia de una conducta pese a sus consecuencias negativas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo repetido puede alterar el equilibrio entre placer y dolor, llevando a necesitar dosis mayores o estímulos más intensos para sentirse normal.

Ese estado, según Lembke, se expresa con ansiedad, irritabilidad, insomnio, depresión y craving, término que se usa para referirse al deseo intenso de consumir o repetir una conducta. La psiquiatra indicó que, en muchos casos, la abstinencia temporal permite que el sistema recupere parte de su regulación.

La tecnología amplía el acceso a estímulos compulsivos

La exposición constante a dispositivos y plataformas digitales añadió un desafío particular. Afirmó que cerca del 50% de las derivaciones a la clínica de adolescentes que dirige están relacionadas con alguna forma de adicción a los medios digitales.

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Cerca del 50% de las admisiones en la clínica de adolescentes que dirige Lembke responde a problemas vinculados con los medios digitales (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Todos luchamos con alguna forma de sobreconsumo compulsivo en la era moderna porque todo se ha convertido en una droga”, explicó durante la entrevista. Redes sociales, videojuegos, apuestas en línea y contenidos sexuales están disponibles de forma continua y se integran en ámbitos laborales, educativos y sociales.

El problema no se limita a la voluntad individual. “No es solo un problema individual, es un problema colectivo”, señaló. La especialista comparó esta situación con la contaminación: las personas pueden adoptar medidas personales, aunque también se requieren límites institucionales y regulaciones para reducir los riesgos.

Al reducir una conducta compulsiva, conviene observar si otra ocupa su lugar. Abandonar un hábito problemático puede mejorar la situación, siempre que no aumenten otros consumos.

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Trauma, consecuencias y el límite de la negación

La psiquiatra señaló que el trauma infantil es un factor de riesgo relevante para desarrollar adicciones. La violencia física, sexual o emocional, la negligencia y los entornos familiares caóticos incrementan la vulnerabilidad frente a problemas de salud mental y consumo.

El trauma infantil, la predisposición genética y la facilidad de acceso aumentan el riesgo de desarrollar trastornos adictivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, sostuvo que esa explicación no alcanza por sí sola. También intervienen antecedentes familiares, predisposición genética y facilidad de acceso a sustancias o conductas potencialmente adictivas.

“La adicción no discrimina”, afirmó Lembke al referirse a que una persona con estabilidad familiar y empleo también puede desarrollar un trastorno adictivo.

Las consecuencias graves pueden hacer que la persona deje de negar el problema. Cuando pierde dinero, tiene accidentes, problemas de salud, conflictos familiares o causas judiciales, puede darse cuenta de que su consumo o conducta sí le está causando daños.

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Codependencia y pensamientos que se convierten en una trampa

La codependencia también puede adoptar formas adictivas, según la médica. No se limita a la relación entre una persona con consumo problemático y su pareja: puede aparecer entre padres e hijos, amistades, familiares o compañeros de trabajo.

Los pensamientos repetitivos de ira y resentimiento generan una falsa sensación de dominio que perpetúa los ciclos compulsivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lembke la definió como una dinámica en la que alguien intenta regular sus emociones a partir de las reacciones o decisiones de otra persona. El monitoreo permanente, la búsqueda de certezas y los intentos de controlar al otro suelen aumentar la angustia.

Los pensamientos repetitivos también pueden alimentar una conducta compulsiva. En algunos casos, como la adicción sexual, las fantasías persistentes dificultan la recuperación.

La psiquiatra señaló que la preocupación excesiva, la ira y el resentimiento pueden convertirse en ciclos difíciles de cortar. Aunque generan malestar, algunas personas se aferran a ellos porque les dan una falsa sensación de control.

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Para salir de esos circuitos, recomendó reconocerlos, evitar usar los dispositivos como vía de escape y enfocarse en una acción concreta e inmediata.