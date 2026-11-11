Salud

El impacto de la gripe más allá de los síntomas: cómo la vacuna previene casos críticos y descomprime el sistema de salud

Especialistas señalan que la influenza genera un daño que excede la afección respiratoria individual. Nuevos análisis demuestran el valor de la inmunización para reducir hospitalizaciones en personas mayores e infantes, lo cual alivia la saturación en guardias y hospitales

Manos con guantes azules de nitrilo sostienen un frasco ampolla transparente y una jeringa con aguja insertada.
La influenza figura entre los principales motivos de internación hospitalaria en niños pequeños y adultos mayores en Argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la gripe provoca alrededor de 1.000 millones de casos cada año en el mundo. Entre 3 y 5 millones son graves y entre 290.000 y 650.000 personas mueren anualmente por causas respiratorias asociadas a la enfermedad.

En Argentina, la influenza (comúnmente llamada gripe) figura entre las principales causas de internación por infecciones respiratorias agudas, en particular entre los adultos mayores y los niños durante sus primeros cinco años de vida.

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El impacto de la enfermedad no se analiza únicamente desde la parte clínica: la llamada farmacoeconomía aporta una herramienta para medir el valor de la prevención desde otro costado.

“La farmacoeconomía compara costos y beneficios de las intervenciones —tratamientos, estudios diagnósticos, vacunas, entre otros— para optimizar el uso de los recursos sanitarios”, explicó Analía Urueña, médica infectóloga, magíster en investigación clínica y directora del Centro de Estudios para la Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles (CEPyCET) de la Universidad ISalud.

Según Urueña, “en influenza, el análisis incorpora las consultas, internaciones, muertes, costos sanitarios y no sanitarios que genera la gripe cada año en nuestra población, y compara los resultados en escenarios con y sin vacuna. Así, la prevención con vacunas no solo disminuye drásticamente la carga de enfermedad, sino que además evita una sobrecarga económica sobre el sistema de salud que resulta en una intervención costo-efectiva”.

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Ilustración a la acuarela de una persona abrigada con una manta que sostiene un pañuelo de papel sobre su rostro enrojecido.
El ausentismo laboral y la pérdida de productividad integran la carga económica indirecta provocada por la gripe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto económico de la gripe no termina en los establecimientos sanitarios. Durante el último Flu Forum, una reunión anual de especialistas organizada por CSL Seqirus, el doctor Xavier Sáez Llorens, jefe de Infectología del Hospital del Niño José Renán Esquivel, de Panamá, señaló que las evaluaciones para incorporar una vacuna a un calendario nacional suelen incluir costos directos, como la atención médica y las internaciones, además de la pérdida de productividad y los años de vida perdidos.

Pero hay una dimensión que suele quedar fuera de ese cálculo. “El ausentismo laboral y escolar, el tiempo que implica acompañar a un niño o concurrir a una consulta, la transmisión de la enfermedad y su impacto en la vida cotidiana” también forman parte de la carga indirecta, indicó Sáez Llorens. Esa consecuencia alcanza desde la convivencia familiar hasta las reuniones laborales o familiares que se suspenden porque una persona enfermó.

Para José Montes, médico infectólogo y director médico de CSL Seqirus para Argentina y Latinoamérica, la diferencia entre el costo de prevenir y el de atender las complicaciones es considerable. “El costo de una dosis de vacuna antigripal representa menos del 1% de los gastos directos que puede generar una internación por complicaciones de la enfermedad”, sostuvo. Si se sumaran los costos indirectos, agregó, la distancia sería mayor.

Los estudios realizados en Argentina analizaron distintas estrategias de inmunización y grupos de población. La discusión reúne dos planos: el resultado clínico de evitar casos, internaciones y complicaciones, y el uso de los recursos destinados a la atención de la enfermedad.

Dibujo detallado de un frasco de vidrio con líquido amarillo claro al lado de una jeringa con aguja, ambos sobre un fondo blanco y gris.
El costo de una dosis de vacuna antigripal representa menos del 1 % de los gastos directos de una internación hospitalaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las vacunas en cultivo celular buscan reducir el desajuste de las cepas

En la población objetivo menor de 65 años, una evaluación comparó las vacunas antigripales producidas en cultivo celular con las vacunas elaboradas en huevo, que se emplean de forma rutinaria desde hace más de 70 años.

La tecnología de cultivo celular permite acortar los tiempos de elaboración y evita la llamada adaptación al huevo. Ese aspecto es relevante porque los virus de influenza cambian de una temporada a otra y, al replicarse en huevos, pueden adquirir mutaciones que los alejan del virus seleccionado inicialmente para integrar la composición vacunal.

Esa diferencia entre la cepa de la vacuna y el virus que finalmente circula recibe el nombre de *mismatch*. Una menor coincidencia puede afectar la efectividad de la inmunización. De acuerdo con el análisis farmacoeconómico, la vacuna producida en cultivo celular es costo-efectiva desde la perspectiva del financiador y podría generar ahorros desde la perspectiva social durante las temporadas con un *mismatch* mayor.

La elección entre tecnologías toma en cuenta eficacia, seguridad, efectos en subpoblaciones y costos. En ese marco, las evaluaciones de costo-efectividad aportan información para resolver qué estrategias de vacunación se aplican.

Un hombre acostado en una cama de hospital con un catéter intravenoso sujeto con cinta adhesiva en el brazo derecho
La revista Vaccines publicó que la vacuna antigripal trivalente adyuvantada resulta costo-efectiva en adultos de 50 a 64 años con factores de riesgo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las vacunas mejoradas se analizan en adultos mayores

En los mayores de 65 años, los estudios se concentraron en las vacunas antigripales denominadas mejoradas. Entre ellas se encuentran las vacunas adyuvantadas, que incorporan el adyuvante MF59, una sustancia de origen natural que potencia la respuesta inmunitaria contra la influenza.

El MF59 favorece una activación más eficaz del sistema inmune, con una respuesta de mayor intensidad, duración y amplitud. Por su parte, las vacunas de alta dosis contienen más antígeno y buscan compensar la disminución natural de la respuesta inmunitaria que se asocia al envejecimiento.

Una proyección sobre la vacuna antigripal trivalente adyuvantada en mayores de 65 años estimó que podía prevenir miles de casos y centenares de internaciones. El trabajo concluyó que esa estrategia era costo-efectiva desde la perspectiva del financiador.

Un estudio argentino publicado en 2024 comparó el valor clínico y económico de dos vacunas mejoradas en adultos mayores: la vacuna adyuvantada con MF59 y la vacuna de alta dosis. El análisis contempló dos escenarios de efectividad incremental frente a una vacuna de dosis estándar sin adyuvante y no encontró diferencias estadísticamente significativas entre las dos alternativas mejoradas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un estudio argentino de 2024 determinó que la vacuna adyuvantada y la de alta dosis ofrecen una efectividad comparable en mayores de 65 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En uno de los escenarios, la vacuna adyuvantada resultó dominante frente a la vacuna de alta dosis porque combinó un costo menor con una efectividad incremental comparable. En el escenario alternativo, la costo-efectividad de la vacuna de alta dosis quedó sujeta a su precio de adquisición. El resultado mostró que el valor económico de ambas estrategias depende de la efectividad relativa y de su costo.

La evaluación también abarca a adultos de 50 a 64 años con factores de riesgo

Un estudio argentino publicado recientemente en la revista Vaccines concluyó que la vacuna antigripal trivalente adyuvantada también es una intervención costo-efectiva en adultos de 50 a 64 años con factores de riesgo. De esta manera, el beneficio económico identificado previamente en los mayores de 65 años se extiende a otro grupo de población.

En niños y adultos menores de 65 años, las vacunas producidas en cultivo celular presentan un perfil económico favorable en escenarios definidos. Entre los mayores de 65 años, las vacunas adyuvantadas y de alta dosis pueden mejorar los resultados clínicos y disminuir la carga económica, aunque sus resultados dependen de la efectividad incremental y de los precios.

“La idea es invertir mejor el dinero para obtener más salud en los grupos con mayor carga de enfermedad a un costo asequible”, concluyó Urueña.

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