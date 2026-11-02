ASN: los inhibidores del SGLT2 benefician a los mayores con enfermedad renal crónica

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LUNES, 2 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- Los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa de tipo 2 (SGLT2) ofrecen beneficios importantes a las personas de 80 años o más con enfermedad renal crónica (ERC), según un estudio presentado en Kidney Week, la reunión anual de la American Society of Nephrology, celebrada del 21 al 25 de octubre en Denver.

El Dr. Julian Doricic, de Medizinische Hochschule Hannover, en Alemania, y sus colegas estudiaron los efectos del tratamiento con inhibidores de SGLT2 en adultos mayores con ERC. El análisis incluyó a 23.765 personas de 80 años o más, tanto tratadas como no tratadas con estos medicamentos, identificadas en la base de datos TriNetX. Los investigadores emparejaron a los participantes según su puntuación de propensión, teniendo en cuenta las enfermedades concomitantes, los parámetros de laboratorio y factores asociados a la fragilidad.

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Los investigadores observaron que, tras 2 años de seguimiento, la mortalidad fue mucho menor entre los pacientes tratados con inhibidores del SGLT2 (odds ratioajustada = 0,734). Se observaron beneficios similares en cuanto a mortalidad en todos los subgrupos definidos de antemano. Aquellos que recibieron estos medicamentos también tuvieron un menor riesgo de eventos cardiovasculares adversos mayores (odds ratio ajustada = 0,884) y eventos renales adversos mayores (odds ratio ajustada = 0,775).

«Históricamente, las personas de edad muy avanzada han estado poco representadas en los grandes ensayos clínicos aleatorizados o han sido excluidas sistemáticamente debido a la presencia de varias enfermedades y a su fragilidad. Al aprovechar datos de la práctica clínica habitual, nuestro estudio aborda una importante laguna en la literatura médica actual», señaló en un comunicado el coautor del estudio, el Dr. Bernhard M. W. Schmidt, de Hannover Medical School, en Alemania. «Estos pacientes necesitan una evaluación cuidadosa e individualizada de los riesgos y beneficios, así como una vigilancia clínica estrecha».

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Comunicado de prensa

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