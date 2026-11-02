Salud

Publican recomendaciones para el tratamiento de la colangitis biliar primaria

Healthday Spanish

Imagen F353EAYNCNCPREBM6QCH7CCIVU
Guardar

LUNES, 2 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- Nuevas guías clínicas publicadas por la American Gastroenterological Association y la American Association for the Study of Liver Diseases ofrecen recomendaciones para el tratamiento de la colangitis biliar primaria (CBP). Las guías se publicaron en los números de noviembre de Gastroenterology y Hepatology.

Cynthia Levy, de la University of Miami Miller School of Medicine, y sus colaboradores elaboraron recomendaciones para la práctica clínica dirigidas a adultos con CBP. El grupo encargado de las guías revisó la evidencia sobre seis preguntas clínicas prioritarias y acordó seis recomendaciones.

PUBLICIDAD

Los autores sugieren realizar pruebas para detectar los anticuerpos sp100 y gp210 antes de practicar una biopsia de hígado a las personas con enfermedad hepática colestásica y resultados negativos para los anticuerpos antimitocondriales, ya que un resultado positivo podría evitar la necesidad de una biopsia. También recomiendan el ácido ursodesoxicólico como tratamiento de primera línea para las personas con CBP que aún no han recibido tratamiento, y aconsejan ofrecerlo a todos los pacientes en el momento del diagnóstico.Asimismo, sugieren medir la rigidez hepática para mejorar la estimación del pronóstico. En aquellas personas que no responden adecuadamente al ácido ursodesoxicólico o que no lo toleran, proponen utilizar agonistas de los receptores activados por proliferadores de peroxisomas como tratamiento añadido o alternativa en monoterapia. También sugieren el linerixibat como opción para tratar el prurito colestásico de moderado a grave. Por último, aconsejan administrar ácido ursodesoxicólico de forma preventiva para evitar la recurrencia de la CBP y el fracaso del injerto en quienes se han sometido a un trasplante de hígado por esta enfermedad.

«Estas guías ofrecen a médicos y pacientes orientaciones prácticas, basadas en la evidencia, para afrontar diagnósticos complejos y elegir los tratamientos de segunda línea más adecuados, en un momento en que las opciones terapéuticas siguen evolucionando», afirmó en un comunicado el coautor David N. Assis, de Yale University, en New Haven, Connecticut.

PUBLICIDAD

Varios autores declararon conflictos de intereses con la industria farmacéutica.

Resumen/texto completo

Temas Relacionados

Health Day

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

ASN: los inhibidores del SGLT2 benefician a los mayores con enfermedad renal crónica

Healthday Spanish

ASN: los inhibidores del SGLT2 benefician a los mayores con enfermedad renal crónica

La cirugía laparoscópica de las metástasis hepáticas colorrectales provoca menos complicaciones posoperatorias que la cirugía abierta

Healthday Spanish

La cirugía laparoscópica de las metástasis hepáticas colorrectales provoca menos complicaciones posoperatorias que la cirugía abierta

Aumentan las lesiones por bicicletas eléctricas en los niños, especialmente las graves

Healthday Spanish

Aumentan las lesiones por bicicletas eléctricas en los niños, especialmente las graves

Retiran de Costco, Target, Walmart y otras tiendas unas barritas infantiles por riesgo de asfixia

Healthday Spanish

Retiran de Costco, Target, Walmart y otras tiendas unas barritas infantiles por riesgo de asfixia

Anemia, ferropenia y déficit de hierro: cómo identificar cada una y cuáles son sus consecuencias

La falta de este mineral puede avanzar sin síntomas hasta afectar la producción de glóbulos rojos y el transporte de oxígeno. Qué valores permiten detectarla

Anemia, ferropenia y déficit de hierro: cómo identificar cada una y cuáles son sus consecuencias

DEPORTES

El dato revelador sobre la acalorada reunión que terminó con la salida de un piloto de la Fórmula 1

El dato revelador sobre la acalorada reunión que terminó con la salida de un piloto de la Fórmula 1

La Hache y Yellowrose se unen para jugar Tortugas y Palermo

Impacto en el mundo del deporte por la muerte de una campeona de atletismo a los 34 años: “Fue una figura muy querida”

Conor McGregor sorprendió al anunciar que su próxima pelea podría ser la última de su carrera: “Mi pelea final”

La reacción de Flavio Briatore tras la doble sanción contra Colapinto y Gasly que impactó a Alpine en el GP de México de F1

TELESHOW

Del sándwich de molleja al Penicillin: cómo fue el menú del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Del sándwich de molleja al Penicillin: cómo fue el menú del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

¿Pregunta armada? La China Ansa aclaró de dónde surgió la consulta que desató el escándalo con Santi Maratea en PH

Ángela Torres cantó por primera vez en público junto a su hermana Amelia: el video del conmovedor momento

“Lo mejor para todos es la paz”: Fátima Florez se refirió a la disputa judicial con Norberto Marcos

Tras las especulaciones sobre su ausencia, Moria Casán blanqueó por qué no fue invitada al casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

INFOBAE AMÉRICA

El dólar alcanza los 900 pesos cubanos en el mercado informal y mantiene su tendencia ascendente

El dólar alcanza los 900 pesos cubanos en el mercado informal y mantiene su tendencia ascendente

Sindicato de maestros convoca una movilización en la Ciudad de Guatemala para este martes 3 de noviembre

En Panamá un individuo que se mantenía esposado aprovechó la ausencia policial y se marchó conduciendo una patrulla

Solo 28 productos reúnen condiciones favorables para exportar de Centroamérica a México, según la CEPAL

Rusia e Irán intensifican sus contactos: el jefe de seguridad del régimen habló con Putin sobre la guerra en Medio Oriente