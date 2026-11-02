Aumentan las lesiones por bicicletas eléctricas en los niños, especialmente las graves

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LUNES, 2 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- Según un nuevo estudio, los accidentes de bicicleta eléctrica en los que se ven implicados niños están aumentando rápidamente, y las lesiones son cada vez más graves.

«Cada vez vemos a más niños en bicicletas eléctricas, tanto en las calles como en el hospital», señaló la coautora del estudio, la Dra. Stephanie Chao, de la Stanford University School of Medicine.

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Los investigadores analizaron más de 13.000 casos de lesiones atendidos en 6 hospitales infantiles del país.

Descubrieron que las lesiones relacionadas con bicicletas eléctricas aumentaron un 33 % por trimestre desde principios de 2023 hasta marzo de 2026.

Las lesiones asociadas a patinetes eléctricos aumentaron un 15 % por trimestre. En total, el 8 % de las lesiones por bicicletas eléctricas se clasificaron como graves, el doble de la proporción registrada con las bicicletas convencionales.

«Los niños llegan con lesiones cada vez más graves», afirmó Chao, cirujana especializada en traumatología pediátrica.

El estudio reveló que 1 de cada 10 niños lesionados en accidentes de bicicleta eléctrica sufrió lesiones cerebrales, el doble que entre quienes utilizaban bicicletas convencionales. Además, el 17 % necesitó hospitalización.

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Casi 1 de cada 4 lesiones relacionadas con bicicletas eléctricas afectó a menores de 12 años.

Los investigadores piden establecer restricciones de edad y límites de velocidad, así como mejorar la protección que ofrecen los cascos. También instan a los padres a enseñar a sus hijos las normas de circulación y recordarles que, cuando usan una bicicleta eléctrica, «deben respetar las mismas normas de circulación que los demás vehículos».

El estudio se publicó el 2 de noviembre en JAMA.

Más información

Para obtener más información sobre la seguridad de las bicicletas eléctricas, consulte al Equipo de Seguridad Vial.

FUENTE: HealthDay TV, 2 de noviembre de 2026