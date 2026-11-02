Salud

Aumentan las lesiones por bicicletas eléctricas en los niños, especialmente las graves

Healthday Spanish

Imagen ES7GWOQXQNA6ZAWN4IOV67DMLI
Guardar

LUNES, 2 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- Según un nuevo estudio, los accidentes de bicicleta eléctrica en los que se ven implicados niños están aumentando rápidamente, y las lesiones son cada vez más graves.

«Cada vez vemos a más niños en bicicletas eléctricas, tanto en las calles como en el hospital», señaló la coautora del estudio, la Dra. Stephanie Chao, de la Stanford University School of Medicine.

PUBLICIDAD

Los investigadores analizaron más de 13.000 casos de lesiones atendidos en 6 hospitales infantiles del país.

Descubrieron que las lesiones relacionadas con bicicletas eléctricas aumentaron un 33 % por trimestre desde principios de 2023 hasta marzo de 2026.

Las lesiones asociadas a patinetes eléctricos aumentaron un 15 % por trimestre. En total, el 8 % de las lesiones por bicicletas eléctricas se clasificaron como graves, el doble de la proporción registrada con las bicicletas convencionales.

«Los niños llegan con lesiones cada vez más graves», afirmó Chao, cirujana especializada en traumatología pediátrica.

El estudio reveló que 1 de cada 10 niños lesionados en accidentes de bicicleta eléctrica sufrió lesiones cerebrales, el doble que entre quienes utilizaban bicicletas convencionales. Además, el 17 % necesitó hospitalización.

PUBLICIDAD

Casi 1 de cada 4 lesiones relacionadas con bicicletas eléctricas afectó a menores de 12 años.

Los investigadores piden establecer restricciones de edad y límites de velocidad, así como mejorar la protección que ofrecen los cascos. También instan a los padres a enseñar a sus hijos las normas de circulación y recordarles que, cuando usan una bicicleta eléctrica, «deben respetar las mismas normas de circulación que los demás vehículos».

El estudio se publicó el 2 de noviembre en JAMA.

Más información

Para obtener más información sobre la seguridad de las bicicletas eléctricas, consulte al Equipo de Seguridad Vial.

FUENTE: HealthDay TV, 2 de noviembre de 2026

Temas Relacionados

Health Day

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Anemia, ferropenia y déficit de hierro: cómo identificar cada una y cuáles son sus consecuencias

La falta de este mineral puede avanzar sin síntomas hasta afectar la producción de glóbulos rojos y el transporte de oxígeno. Qué valores permiten detectarla

Anemia, ferropenia y déficit de hierro: cómo identificar cada una y cuáles son sus consecuencias

Las personas que sufren un infarto en zonas rurales tienen casi el triple de probabilidades de morir antes de llegar al hospital

Healthday Spanish

Las personas que sufren un infarto en zonas rurales tienen casi el triple de probabilidades de morir antes de llegar al hospital

La terapia hormonal para la menopausia no aumenta el riesgo cardíaco, según un estudio

Healthday Spanish

La terapia hormonal para la menopausia no aumenta el riesgo cardíaco, según un estudio

Las bebidas energéticas pueden provocar paros cardíacos en adultos jóvenes

Healthday Spanish

Las bebidas energéticas pueden provocar paros cardíacos en adultos jóvenes

Más de la cuarta parte de los estadounidenses miente para conseguir antibióticos, según un estudio

Healthday Spanish

Más de la cuarta parte de los estadounidenses miente para conseguir antibióticos, según un estudio

DEPORTES

La reacción de Flavio Briatore tras la doble sanción contra Colapinto y Gasly que impactó a Alpine en el GP de México de F1

La reacción de Flavio Briatore tras la doble sanción contra Colapinto y Gasly que impactó a Alpine en el GP de México de F1

La revelación del arquero de España sobre su inesperado encuentro con Dibu Martínez tras la final del Mundial: “Me dijo unas palabras”

Arde la interna en Ferrari tras el incidente entre Hamilton y Leclerc en la largada del GP de México de Fórmula 1: "Una falta de respeto a la marca"

Una figura de la Premier League pasó “dos noches de fiesta” y recibió una sanción de su club: “Todos bebieron bastante”

AFA publicó los audios del VAR de las expulsiones de Martínez Quarta y Montiel en el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate

TELESHOW

¿Pregunta armada? La China Ansa aclaró de dónde surgió la consulta que desató el escándalo con Santi Maratea en PH

¿Pregunta armada? La China Ansa aclaró de dónde surgió la consulta que desató el escándalo con Santi Maratea en PH

Ángela Torres cantó por primera vez en público junto a su hermana Amelia: el video del conmovedor momento

“Lo mejor para todos es la paz”: Fátima Florez se refirió a la disputa judicial con Norberto Marcos

Tras las especulaciones sobre su ausencia, Moria Casán blanqueó por qué no fue invitada al casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Andy Kusnetzoff negó el consumo de cocaína y explicó a qué se deben los movimientos de su mandíbula: “Me pasa desde los 10 años”

INFOBAE AMÉRICA

En un año de afectaciones climáticas Panamá garantiza abastecimiento de arroz

En un año de afectaciones climáticas Panamá garantiza abastecimiento de arroz

El alto costo logístico limita las exportaciones de Centroamérica hacia México pese a los tratados comerciales

La policía captura a un hombre acusado de agredir a una bebé siete meses y a su madre en el occidente salvadoreño

De los controles migratorios a los trámites para el ejército: un hondureño que escapó cuenta cómo operaba la ruta que llevó a él y tres compañeros a Rusia

Recuperar la moral social como elemento decisivo de la democracia