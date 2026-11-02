Salud

Retiran de Costco, Target, Walmart y otras tiendas unas barritas infantiles por riesgo de asfixia

Healthday Spanish

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LUNES, 2 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- Padres y cuidadores deben dejar de dar inmediatamente a los niños pequeños las barritas Tractor Wheels de Once Upon a Farm, porque podrían provocar una asfixia mortal, advirtieron las autoridades sanitarias federales.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) emitió la advertencia el viernes tras recibir informes de familias cuyos hijos pequeños no podían respirar tras comer estas barritas orgánicas de textura blanda y horneadas.

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Los niños tenían entre 18 meses y 2 años y medio. En todos los casos, una barrita obstruyó por completo las vías respiratorias del menor, según la agencia.

El problema parece estar asociado a la forma en que las barritas se deshacen en la boca de los niños pequeños. Según la FDA, al masticarlas pueden convertirse en una masa seca y gomosa que se queda atascada en la garganta.

Esa masa podría no desprenderse ni siquiera con las técnicas habituales de primeros auxilios en caso de atragantamiento, como los golpes en la espalda o la maniobra de Heimlich (compresiones rápidas del abdomen hacia dentro y hacia arriba).

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Algunos niños necesitaron la intervención de los servicios de emergencias y permanecieron hospitalizados en observación.

Once Upon a Farm, con sede en Berkeley, California, aceptó retirar el producto después de que la FDA le comunicara los casos. La empresa señaló que había tomado la decisión tras recibir 3 quejas de consumidores.

La retirada afecta a todas las barritas Tractor Wheels, independientemente del sabor, el tamaño del envase, el número de lote o la fecha de caducidad. Los sabores son:

Manzana, batata y espinaca Fresa, calabaza y remolacha Banana, calabaza y coliflor

La empresa indicó que sus demás productos no están incluidos en la retirada. Está colaborando con la FDA para retirar las barritas de las tiendas y garantizar que las familias reciban la información necesaria.

Las barritas se vendieron por internet en todo el país y en tiendas de 45 estados y Puerto Rico, incluidas Costco, Target y Walmart.

La FDA señaló que también podrían encontrarse en Amazon y a través de otros vendedores externos.

Si tiene estas barritas en casa, tírelas, recomienda la agencia. Las tiendas deben dejar de venderlas.

La empresa también ofrece reembolsos. Puede devolver los envases sin abrir a la tienda donde los compró o escribir a care@uponafarm.com.

«Sabemos que los padres depositan su confianza en nosotros cada vez que compran uno de nuestros productos», afirmó Once Upon a Farm en el anuncio de la retirada. «No hemos estado a la altura de esa confianza y por eso estamos tomando estas medidas contundentes».

Si un niño se está atragantando y los primeros auxilios no logran despejarle las vías respiratorias, llame inmediatamente al 911, indicó la FDA.

Más información

La Mayo Clinic ofrece más información sobre qué hacer ante una emergencia por atragantamiento.

FUENTES: Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, 30 de octubre de 2026; comunicado de Once Upon a Farm, 30 de octubre de 2026.

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