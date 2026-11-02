Salud

La cirugía laparoscópica de las metástasis hepáticas colorrectales provoca menos complicaciones posoperatorias que la cirugía abierta

Healthday Spanish

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LUNES, 2 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- En pacientes con metástasis hepáticas de cáncer colorrectal, la resección hepática laparoscópica se asocia a menos complicaciones posoperatorias que la cirugía abierta, con resultados oncológicos similares a largo plazo, según un estudio publicado en línea el 27 de octubre en Annals of Internal Medicine.

Bram Olij, médico de la Maastricht University, en los Países Bajos, y sus colaboradores compararon los resultados posoperatorios y oncológicos a largo plazo de la resección hepática laparoscópica y la cirugía abierta de las metástasis hepáticas colorrectales. Para ello, realizaron un metanálisis de datos individuales de participantes de ensayos clínicos aleatorizados que cumplían los criterios de inclusión. En total se incluyeron 761 pacientes: 384 tratados mediante cirugía laparoscópica y 377 mediante cirugía abierta.

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Los investigadores encontraron que la morbilidad posoperatoria fue menor entre los pacientes asignados a cirugía laparoscópica que entre los sometidos a cirugía abierta (19 % frente a 27 %). No obstante, no se observaron diferencias entre quienes habían recibido tratamiento sistémico preoperatorio entre uno y otro grupo (25 % frente a 24 %). La tasa de mortalidad a los 90 días fue del 1,8 % tras la resección laparoscópica y del 0,8 % tras la cirugía abierta. Tampoco se observaron diferencias en la supervivencia global ni en la supervivencia libre de enfermedad después de una mediana de seguimiento de 93 meses.

«Los hallazgos concuerdan con los resultados publicados de cada uno de los ensayos aleatorizados incluidos e indican que la asignación a cirugía laparoscópica se asocia con una menor morbilidad posoperatoria y estancias hospitalarias más cortas, mientras que los resultados oncológicos a largo plazo fueron similares en los 2 grupos», escribieron los autores.

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Varios autores declararon conflictos de intereses con la industria biofarmacéutica.

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