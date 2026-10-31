Salud

Cuál es el mejor momento del día para comer frutas y reducir picos de azúcar en sangre

Especialistas recomiendan atender a las porciones, los acompañamientos y la actividad física posterior para favorecer una respuesta metabólica estable

Ilustración en acuarela de unas manos que cortan fruta sobre una tabla de madera junto a cuencos con bayas, jarras de agua y sillas.
La fruta entera aporta fibra, agua y carbohidratos dentro de una alimentación equilibrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La fruta puede integrar la alimentación de personas con diabetes a cualquier hora. Consumirla temprano puede favorecer una respuesta de glucosa estable, aunque la porción, acompañamientos, actividad física y tratamiento indicado son determinantes.

El reloj biológico influye en la tolerancia a los carbohidratos

El organismo regula la secreción de insulina y sensibilidad de los tejidos a esta hormona según los ritmos circadianos. Una revisión sistemática y metaanálisis halló menor respuesta de glucosa posprandial tras comidas con carbohidratos ingeridas por la mañana que por la tarde o noche en adultos sanos. El trabajo también analizó 10 estudios y se publicó en Chronobiology International.

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Infografía con ilustraciones de una manzana, una naranja, un reloj, un glucómetro, un vaso de jugo y una persona que camina.
La cantidad consumida influye más que el sabor dulce de una fruta en la respuesta glucémica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese patrón no convierte a la noche en un horario prohibido para la fruta ni permite fijar una regla única. El sueño, turnos laborales, nivel de actividad, medicación y mediciones personales pueden modificar la respuesta.

Una revisión sobre crononutrición y diabetes advierte, además, que las personas con diabetes tipo 2 pueden presentar variaciones diarias de la glucosa diferentes de las observadas en adultos sin esa condición.

La dietista y educadora en diabetes Erin Palinski-Wade señaló a EatingWell, sitio especializado en alimentación, que el horario importa menos que la cantidad de fruta, combinaciones de alimentos y patrón dietario completo. La nutricionista Kelsey Kunik agregó al medio que la actividad posterior a una comida puede atenuar el ascenso de la glucosa.

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Frutas enteras y en rodajas, entre ellas naranjas, fresas, aguacates y plátanos, colocadas sobre una mesa y en recipientes
Los jugos concentran carbohidratos y contienen menos fibra que las piezas enteras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fruta entera aporta fibra y debe contarse entre los carbohidratos

La Asociación Americana de Diabetes incluye a la fruta entre las fuentes de carbohidratos que aportan nutrientes. Recomienda priorizar las opciones frescas con cáscara cuando sea comestible, congeladas sin azúcares añadidos y envasadas en agua o en su propio jugo.

La fibra y el agua de las piezas enteras las distinguen de los jugos, que concentran los carbohidratos en menos volumen y carecen de la mayor parte de la fibra. Por eso, esta elección modifica tanto la saciedad como la cantidad que puede consumirse con rapidez.

Para quienes realizan conteo de carbohidratos, la entidad estima que una pieza pequeña o media taza de fruta congelada o envasada suele contener cerca de 15 gramos de carbohidratos. Aunque la cifra varía según la variedad y porción. Las bayas y los melones, por ejemplo, tienen medidas de porción distintas de las frutas deshidratadas.

Cesta de mimbre con sandía, pomelos, bananas, tomates en rama, frambuesas, fresas, arándanos, manzanas y uvas sobre una mesa de madera en exterior.
Combinar fruta con proteínas, grasas insaturadas o fibra aumenta la saciedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Combinar la fruta y moverse después son estrategias prácticas

Incluir fruta dentro de una comida o colación que también tenga proteínas, grasas insaturadas o más fibra puede reducir la velocidad de digestión del conjunto y aportar mayor saciedad. Algunas alternativas son:

  • Rodajas de manzana con una porción de frutos secos o pasta de maní sin azúcar añadida.
  • Bayas con yogur natural sin azúcar y semillas o nueces.
  • Una pera acompañada de queso o de legumbres en otra preparación de la comida.
Manzana roja, medio kiwi, pera amarilla, limones, naranjas, frambuesas, moras, arándanos y cerezas sobre una mesada de madera.
Las bananas, uvas y mangos pueden formar parte de la alimentación según la cantidad consumida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Caminar después de comer constituye otra herramienta para el control glucémico. Un ensayo clínico cruzado, publicado en Diabetologia, comparó en 41 adultos con diabetes tipo 2 el consejo de caminar 30 minutos una vez al día con el de caminar 10 minutos después de cada comida principal. La glucosa posprandial fue menor con las caminatas posteriores a las comidas, con una diferencia más marcada luego de la cena.

El dato respalda la recomendación de incorporar movimiento factible a la rutina, sin reemplazar el tratamiento médico. Las metas de glucosa, medicación y riesgo de hipoglucemia requieren una pauta individualizada con el equipo de salud.

Una mesa de madera clara contiene boles y frascos con diversas frutas, verduras, legumbres, semillas, frutos secos y especias, como arándanos, zanahorias y cúrcuma.
El seguimiento personalizado permite identificar la respuesta de cada persona a distintos horarios y preparaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prioridad es sumar fruta sin excluir variedades por su dulzor

No hay pruebas para excluir de forma general las bananas, uvas, mangos u otras frutas de sabor dulce. Su lugar en la alimentación depende de la cantidad, del total de carbohidratos de la comida y respuesta de cada persona.

En Estados Unidos, solo el 12,3% de los adultos alcanzó la recomendación de consumo de fruta en 2019, según el análisis de 294.566 participantes realizado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades .

Registrar las mediciones indicadas por el equipo tratante puede ayudar a identificar patrones tras distintas frutas, horarios y preparaciones. La elevación de glucosa después de comer es esperable; el objetivo clínico se define de manera personalizada.

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