Un estudio vincula la combinación de baja testosterona y ciertos azúcares con la aceleración del hígado graso

Un estudio de la Universidad Metropolitana de Osaka determinó que la deficiencia de testosterona potencia la acumulación de grasa hepática ante el consumo de fructosa en ratones (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Conocida popularmente como hígado graso, la esteatosis hepática asociada a disfunción metabólica representa una de las mayores preocupaciones sanitarias globales debido al avance constante de los trastornos nutricionales, el sedentarismo y la obesidad. Este cuadro clínico se caracteriza por el depósito excesivo de lípidos en el tejido hepático. Una proporción creciente de adultos presenta indicios de esta anomalía en etapas iniciales, lo que impulsó la búsqueda médica para determinar los factores que aceleran su evolución.

Durante años, la comunidad científica analizó de forma separada los riesgos derivados de las dietas azucaradas y las variaciones endocrinas comunes en los hombres de mediana edad. Se sabía que el consumo regular de productos ultraprocesados alteraba el metabolismo, mientras que la disminución paulatina del andrógeno principal guardaba relación con diversos desajustes físicos. Sin embargo, persistía la incógnita sobre el impacto real que provoca la coincidencia simultánea de ambos elementos en el organismo.

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Para responder a este interrogante, un equipo científico japonés comprobó, en modelos animales, que la deficiencia hormonal y los endulzantes actúan de manera conjunta para acelerar la acumulación de grasa, según un estudio publicado en la revista American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism. La investigación reveló que dos condiciones que de forma aislada generan efectos leves pueden desencadenar un deterioro severo al interactuar, abriendo una perspectiva novedosa en los trastornos metabólicos.

La coexistencia de factores multiplicó los lípidos en el tejido

El equipo experimental observó minuciosamente la respuesta de los tejidos frente a diversas combinaciones de dieta y perfiles hormonales. Los resultados indicaron que tanto la merma hormonal como el consumo de fructosa, evaluados de forma aislada, causaron únicamente variaciones mínimas en la acumulación de triglicéridos en el hígado. La fructosa es un tipo de azúcar simple ampliamente utilizado en jarabes industriales y bebidas procesadas.

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Los investigadores evaluaron seis grupos de ratones machos para contrastar los efectos individuales y combinados de la dieta, las hormonas y los antibióticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El panorama cambió drásticamente cuando los científicos analizaron la acción simultánea de ambas condiciones. La coincidencia del déficit hormonal con el endulzante aceleró de inmediato el almacenamiento de triglicéridos en las muestras examinadas, señalaron los investigadores en el comunicado. Los triglicéridos hepáticos son partículas de grasa que el cuerpo utiliza como reserva energética, pero su concentración desmedida satura el tejido y deteriora su arquitectura funcional.

El ensayo reveló que la combinación de ambos factores desencadenó un efecto sinérgico que potenció la acumulación de lípidos, multiplicando el daño observado cuando cada variable actuaba por separado, según se detalla en el estudio. Este hallazgo confirmó que no se trata de una superposición pasiva de causas, sino de una auténtica potenciación biológica dentro de los hepatocitos. Los hepatocitos constituyen las células fundamentales encargadas de ejecutar los procesos metabólicos y de desintoxicación del cuerpo.

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Las bacterias intestinales y el piruvato revelan el mecanismo celular

Para esclarecer el origen de esta aceleración metabólica, los autores profundizaron en el funcionamiento del tracto digestivo. En ese contexto, identificaron que la interacción entre la baja hormonal y el azúcar produjo alteraciones sustanciales en la microbiota intestinal, explicaron en el comunicado de prensa. La microbiota intestinal hace referencia a la comunidad integrada por billones de bacterias y microorganismos que habitan en el tubo digestivo y regulan la asimilación de nutrientes.

Cuando los científicos administraron antibióticos para reducir la carga bacteriana, la acumulación anormal de lípidos disminuyó notablemente, lo que confirmó el rol mediador de los microorganismos digestivos. Los análisis revelaron que este desequilibrio estuvo acompañado por una mayor concentración de piruvato en el intestino, un compuesto intermedio del metabolismo energético que intensifica el almacenamiento graso celular al interactuar con los azúcares.

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La enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica se vincula con alteraciones como la obesidad, la diabetes tipo 2 y las dietas con exceso de energía (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al examinar este mecanismo, encontramos que los cambios en la microbiota intestinal llevaron a un aumento de los niveles de piruvato en el intestino. Además, experimentos utilizando hepatocitos primarios derivados de ratones revelaron que el piruvato actúa de manera sinérgica con la fructosa para promover la acumulación de lípidos neutros en los hepatocitos, afirmó Hiroki Takahashi, estudiante de posgrado en la Universidad Metropolitana de Osaka, según el comunicado de prensa.

Nuevos horizontes para el abordaje nutricional y terapéutico

El descubrimiento aporta una nueva comprensión sobre el comportamiento de moléculas que hasta ahora se consideraban meros intermediarios de paso en el organismo. “Hemos descubierto que el piruvato, que tradicionalmente se consideraba solo un intermediario metabólico, puede actuar como un metabolito vinculado a la microbiota que estimula la esteatosis hepática”, agregó Hiroki Takahashi, según el comunicado de prensa institucional.

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A partir de estas evidencias, el grupo remarcó la necesidad de buscar soluciones en los hábitos diarios y en nuevas terapias. “De cara al futuro, esperamos esclarecer con precisión el mecanismo mediante el cual el piruvato promueve la acumulación de triglicéridos para abrir camino al desarrollo de fármacos terapéuticos y al establecimiento de métodos preventivos a través de intervenciones en la dieta”, afirmó Naoki Harada, profesor asociado de la Escuela de Graduados de Agricultura en la Universidad Metropolitana de Osaka, según el comunicado de prensa.

Si bien las pruebas se obtuvieron en modelos experimentales de laboratorio y células aisladas, señalan una ruta bioquímica prometedora. El trabajo concluye que la atención médica a los desequilibrios metabólicos masculinos debe contemplar la estrecha vinculación entre el entorno bacteriano, la alimentación y las fluctuaciones endocrinas para evitar complicaciones silenciosas en el órgano.

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