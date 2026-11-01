El régimen de Irán designó como organizaciones terroristas a la Marina y la Fuerza Aérea del Reino Unido

Un destructor de la Marina Real británica atracado en Londres (EFE/ Tolga Akmen)

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El régimen de Irán designó este domingo como organizaciones terroristas a la Marina Real y a la Real Fuerza Aérea de Reino Unido, además de clasificar al servicio de inteligencia exterior británico, MI6, como “grupo hostil”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní presentó la medida como una respuesta a las “acciones hostiles” de Londres contra la República Islámica durante el último año, incluida su presunta participación en la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán

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La cartera citó el acceso a bases e instalaciones militares y logísticas que, según Teherán, Reino Unido facilitó a Estados Unidos durante el conflicto. En ese sentido, aludió a la decisión británica de julio de catalogar a la Guardia Revolucionaria iraní como una “amenaza para la seguridad nacional”.

Respecto del MI6, Irán sostuvo que la clasificación responde a su supuesta “colaboración con el régimen sionista y los países hostiles contra la seguridad y los intereses nacionales”.

“Estas medidas se adoptaron de conformidad con el derecho internacional y en el marco del principio de reciprocidad, y el Gobierno británico será responsable de sus consecuencias”, aseguró el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

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La relación entre Teherán y Londres se tensó en las últimas semanas, después de que Reino Unido considerara “altamente probable” que un supuesto plan contra la base aérea de Fairford tuviera coordinación desde Irán y apuntara de forma directa a la Guardia Revolucionaria. La Cancillería iraní condenó en varias ocasiones esas acusaciones, que calificó como “una despreciable conspiración para impulsar la campaña antiraní”.

Abbas Araghchi, titular del Ministerio de Exteriores iraní (REUTERS/Ahmed Saad/Archivo)

Respecto al conflicto con EEUU e Israel, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, descartó este sábado una negociación con Washington, en un contexto de tensión internacional y ante la posibilidad de un nuevo conflicto armado.

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“No existen planes de reunión con funcionarios estadounidenses, y toda especulación al respecto no es más que una suposición mediática”, declaró Araghchi a Al Jazeera, según reprodujo la agencia oficial IRNA.

Las declaraciones coincidieron con una reunión del líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, con los altos mandos militares del país. El dirigente ordenó responder a cualquier ataque de Estados Unidos o Israel con una “respuesta inmediata, contundente y sin restricciones geográficas”.

“Si los enemigos vuelven a lanzar ataques militares o terroristas, serán las fuerzas armadas de la República Islámica y la nación iraní quienes determinen el momento y las condiciones para ponerles fin”, advirtió Khamenei en un comunicado publicado en su sitio web.

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Se exhiben misiles iraníes junto a una pancarta con la imagen del líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, en una calle de Teherán, Irán, el 27 de septiembre de 2026 (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)

Desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump descartó el sábado la necesidad de comenzar una nueva ola de operaciones en Medio Oriente contra Irán al considerar que Washington ya debilitó el programa militar y nuclear iraní. “Hemos neutralizado su arsenal nuclear. Todavía tenemos que encargarnos de uno o dos emplazamientos, diría yo, pero podemos hacerlo en 10 minutos”, sostuvo ante periodistas en el complejo Mar-a-Lago, en el estado Florida.

Además, precisó que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que opera en la región, podría iniciar una ofensiva en un complejo nuclear bajo tierra clave para el régimen iraní: “Probablemente podrías echar un vistazo a Pickaxe Mountain, y tienes que ocuparte de eso. Podemos hacerlo todo muy rápidamente”. Teherán niega que en ese lugar se desarrollen actividades nucleares.

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que el presidente conserva distintas alternativas frente a Irán y descartó sobre una posible ofensiva de Washington. “Podemos lograr objetivos militares si nos lo proponemos. Él no tomó una decisión. No tengo ningún anuncio al respecto hoy, y tampoco nos tomamos este asunto a la ligera”, declaró Rubio al cierre de la reunión de ministros de Exteriores del G20.

Sus declaraciones surgieron después de que varios informes señalaran que el jefe de Estado podría ordenar ataques contra la República Islámica tras las elecciones legislativas de mitad de mandato, previstas para el martes. Rubio no confirmó esa posibilidad ni estableció una fecha para una decisión de la Casa Blanca.

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(Con información de EFE)