Mundo

El régimen de Irán designó como organizaciones terroristas a la Marina y la Fuerza Aérea del Reino Unido

La medida anunciada por Teherán incorpora a dos cuerpos militares de Londres en una categoría oficial, tras meses de crecientes fricciones bilaterales por la guerra en Medio Oriente. Además, la Cancillería iraní calificó como “grupo hostil” al MI6

Un destructor de la Marina Real británica atracado en Londres (EFE/ Tolga Akmen)
Un destructor de la Marina Real británica atracado en Londres (EFE/ Tolga Akmen)
Guardar

El régimen de Irán designó este domingo como organizaciones terroristas a la Marina Real y a la Real Fuerza Aérea de Reino Unido, además de clasificar al servicio de inteligencia exterior británico, MI6, como “grupo hostil”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní presentó la medida como una respuesta a las “acciones hostiles” de Londres contra la República Islámica durante el último año, incluida su presunta participación en la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán

PUBLICIDAD

La cartera citó el acceso a bases e instalaciones militares y logísticas que, según Teherán, Reino Unido facilitó a Estados Unidos durante el conflicto. En ese sentido, aludió a la decisión británica de julio de catalogar a la Guardia Revolucionaria iraní como una “amenaza para la seguridad nacional”.

Respecto del MI6, Irán sostuvo que la clasificación responde a su supuesta “colaboración con el régimen sionista y los países hostiles contra la seguridad y los intereses nacionales”.

“Estas medidas se adoptaron de conformidad con el derecho internacional y en el marco del principio de reciprocidad, y el Gobierno británico será responsable de sus consecuencias”, aseguró el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

PUBLICIDAD

La relación entre Teherán y Londres se tensó en las últimas semanas, después de que Reino Unido considerara “altamente probable” que un supuesto plan contra la base aérea de Fairford tuviera coordinación desde Irán y apuntara de forma directa a la Guardia Revolucionaria. La Cancillería iraní condenó en varias ocasiones esas acusaciones, que calificó como “una despreciable conspiración para impulsar la campaña antiraní”.

Abbas Araghchi, titular del Ministerio de Exteriores iraní (REUTERS/Ahmed Saad/Archivo)
Abbas Araghchi, titular del Ministerio de Exteriores iraní (REUTERS/Ahmed Saad/Archivo)

Respecto al conflicto con EEUU e Israel, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, descartó este sábado una negociación con Washington, en un contexto de tensión internacional y ante la posibilidad de un nuevo conflicto armado.

No existen planes de reunión con funcionarios estadounidenses, y toda especulación al respecto no es más que una suposición mediática”, declaró Araghchi a Al Jazeera, según reprodujo la agencia oficial IRNA.

Las declaraciones coincidieron con una reunión del líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, con los altos mandos militares del país. El dirigente ordenó responder a cualquier ataque de Estados Unidos o Israel con una “respuesta inmediata, contundente y sin restricciones geográficas”.

“Si los enemigos vuelven a lanzar ataques militares o terroristas, serán las fuerzas armadas de la República Islámica y la nación iraní quienes determinen el momento y las condiciones para ponerles fin”, advirtió Khamenei en un comunicado publicado en su sitio web.

Se exhiben misiles iraníes junto a una pancarta con la imagen del líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, en una calle de Teherán, Irán, el 27 de septiembre de 2026 (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)
Se exhiben misiles iraníes junto a una pancarta con la imagen del líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, en una calle de Teherán, Irán, el 27 de septiembre de 2026 (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)

Desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump descartó el sábado la necesidad de comenzar una nueva ola de operaciones en Medio Oriente contra Irán al considerar que Washington ya debilitó el programa militar y nuclear iraní. “Hemos neutralizado su arsenal nuclear. Todavía tenemos que encargarnos de uno o dos emplazamientos, diría yo, pero podemos hacerlo en 10 minutos”, sostuvo ante periodistas en el complejo Mar-a-Lago, en el estado Florida.

Además, precisó que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que opera en la región, podría iniciar una ofensiva en un complejo nuclear bajo tierra clave para el régimen iraní: “Probablemente podrías echar un vistazo a Pickaxe Mountain, y tienes que ocuparte de eso. Podemos hacerlo todo muy rápidamente”. Teherán niega que en ese lugar se desarrollen actividades nucleares.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que el presidente conserva distintas alternativas frente a Irán y descartó sobre una posible ofensiva de Washington. “Podemos lograr objetivos militares si nos lo proponemos. Él no tomó una decisión. No tengo ningún anuncio al respecto hoy, y tampoco nos tomamos este asunto a la ligera”, declaró Rubio al cierre de la reunión de ministros de Exteriores del G20.

Sus declaraciones surgieron después de que varios informes señalaran que el jefe de Estado podría ordenar ataques contra la República Islámica tras las elecciones legislativas de mitad de mandato, previstas para el martes. Rubio no confirmó esa posibilidad ni estableció una fecha para una decisión de la Casa Blanca.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

IránRégimen iraníReino UnidoÚltimas noticias AméricaGuerra en Medio OrienteMedio OrienteMI6Marina Real

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Crece la tensión en Albania tras dos semanas consecutivas de violentas protestas contra el primer ministro Edi Rama

Los asistentes lanzaron adoquines, cócteles molotov y bengalas, mientras las fuerzas de seguridad desplegaron dos cañones de agua, porras y gases lacrimógenos tras la ruptura de la concentración inicial pacífica

Crece la tensión en Albania tras dos semanas consecutivas de violentas protestas contra el primer ministro Edi Rama

El FBI acusó al régimen de Corea del Norte por el ciberataque contra Binance que afectó activos por USD 6.300 millones

La agencia federal identificó a la unidad estatal norcoreana TraderTraitor como responsable de la intrusión, tras la cual la plataforma suspendió depósitos y extracciones mientras investigaba el posible acceso desde el portátil de un ingeniero

El FBI acusó al régimen de Corea del Norte por el ciberataque contra Binance que afectó activos por USD 6.300 millones

El primer ministro polaco Donald Tusk atribuyó la crisis institucional a la oposición y a la injerencia rusa

“Desde hace años existen organizaciones y políticos que quieren destruir la democracia y el Estado de derecho”, denunció el mandatario, quien defendió la intervención policial en el Tribunal Constitucional de Varsovia

El primer ministro polaco Donald Tusk atribuyó la crisis institucional a la oposición y a la injerencia rusa

Netanyahu rechazó un eventual acuerdo entre la oposición y los partidos árabes: “Está prohibido formar un Gobierno con ellos”

Los resultados definitivos otorgaron 53 diputados al bloque del Likud en la Knéset, que cuenta con 120 legisladores, y obligan al primer ministro en funciones a negociar apoyos para formar gabinete

Netanyahu rechazó un eventual acuerdo entre la oposición y los partidos árabes: “Está prohibido formar un Gobierno con ellos”

La oposición polaca presentará una moción de censura contra el primer ministro Donald Tusk por la crisis institucional

En medio de las tensiones por el control del Tribunal Constitucional, el líder de Ley y Justicia, Mateusz Morawiecki, propuso al expresidente parlamentario Marek Jurek para dirigir un Ejecutivo temporal hasta la celebración de nuevas elecciones

La oposición polaca presentará una moción de censura contra el primer ministro Donald Tusk por la crisis institucional
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Atropellaron a un hombre en silla de ruedas en La Plata y buscan al responsable

Atropellaron a un hombre en silla de ruedas en La Plata y buscan al responsable

Abelardo de la Espriella ordenó trasladar a 33 presos de San Andrés a cárceles de máxima seguridad en Bogotá

Preparaban comida para una cena solidaria en Rosario, se desató un incendio y hubo dos heridos

Qué supermercados abren el 2 de noviembre: los horarios especiales del festivo de Todos los Santos

Ante la eventual liberación del acusado por el femicidio de Gimena Extremador, su familia pidió que siga detenido

DEPORTES

Fue despedazada y tardó 54 años en volver a vivir: la increíble historia de la Ferrari ganadora de Froilán González

Fue despedazada y tardó 54 años en volver a vivir: la increíble historia de la Ferrari ganadora de Froilán González

Quién es Lucas Silva, el pibe de un pueblo de 2.000 habitantes al que apostaría Leo Ponzio en River Plate para jugar el Superclásico

Las cinco virtudes de Arruabarrena que llevaron a Boca Juniors a pelear en todos los frentes

Tras el empate de San Lorenzo, Estudiantes igualó 3-3 ante Instituto en un partidazo por el Torneo Clausura

Así está la clasificación a las copas internacionales de 2027 y la Tabla Anual

ENTRETENIMIENTO

Jessica Biel adelanta cambios en el reboot de ‘7th Heaven’: será más “moderno”, “realista” y tendrá “menos limitaciones”

Jessica Biel adelanta cambios en el reboot de ‘7th Heaven’: será más “moderno”, “realista” y tendrá “menos limitaciones”

El emotivo homenaje de Melissa Gilbert a Michael Landon por sus 90 años: “Todavía te extraño muchísimo”

Las 10 canciones de Disney que marcaron a generaciones y se convirtieron en clásicos

Michael Douglas y el grave error que casi deja a Glenn Close fuera de ‘Atracción fatal’: “Nos sentimos idiotas absolutos”

Ian Gillan, histórico vocalista de Deep Purple, fue hospitalizado de emergencia a los 81 años