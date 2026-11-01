Los 12 frutos secos que más proteína aportan: cuál lidera la lista

Una guía para elegir mejor según el aporte proteico de cada variedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La proteína es uno de los nutrientes más relevantes para el funcionamiento del organismo: interviene en el crecimiento muscular, la reparación de tejidos y múltiples procesos biológicos, por lo que las guías alimentarias insisten en incorporarla de forma habitual a la dieta.

La mayoría asocia su consumo con alimentos como el pollo, el pescado o el yogur griego, pero el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) también reconoce a los frutos secos como alimentos proteicos, junto a las legumbres, los huevos y los mariscos, según relevó la revista Parade, aunque con diferencias considerables entre variedades: algunas aportan casi el doble de proteína por porción que otras.

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A partir de datos de FoodData Central, la base de datos nutricional del USDA, la revista clasificó 12 variedades por su contenido proteico en una porción estándar de 28 gramos (1 onza), equivalente a un puñado pequeño. Los valores corresponden a opciones crudas o tostadas sin agregados —la forma de preparación no altera de manera sustancial el aporte proteico, aunque sí lo hacen los recubrimientos de azúcar, chocolate u otros ingredientes—.

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos clasifica a los frutos secos dentro de su grupo de alimentos proteicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los 12 frutos secos con más proteína, clasificados

A continuación, las 12 variedades ordenadas de mayor a menor aporte, con sus características nutricionales más relevantes.

1. Maní — 7,3 g por onza

Técnicamente una legumbre, el maní encabeza el listado y es la opción más económica y accesible del grupo. Se puede incorporar picado en salteados, mezclado en avena o simplemente como colación.

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2. Nueces negras — 6,8 g por onza

Menos comunes en los supermercados, las nueces negras contienen considerablemente más proteína que las comunes. Su sabor terroso combina bien con productos horneados y platos salados.

3. Almendras — 6 g por onza

Una porción de 23 almendras aporta 6 gramos de proteína, además de fibra y vitamina E. Son la opción de fruto seco de árbol más difundida y fácil de añadir a ensaladas o bowls de desayuno.

4. Pistachos — 5,7 g por onza

Una porción equivale a aproximadamente 49 unidades, lo que convierte a los pistachos en una alternativa satisfactoria para quienes valoran un snack más pausado. También aportan fibra y potasio.

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El maní encabeza la lista de frutos secos con un registro de 7,3 gramos de proteína por cada onza (Imagen Ilustrativa Infobae)

5. Anacardos — 5,2 g por onza

Su textura cremosa los diferencia del resto. Son especialmente útiles en salteados, salsas y mezclas caseras de frutos secos.

6. Nueces (comunes) — 4,3 g por onza

La variedad más habitual en góndola. Aunque su contenido proteico es menor que el de las nueces negras, se destacan por su aporte de ácido alfa-linolénico (ALA), un ácido graso omega-3 de origen vegetal.

7. Avellanas — 4,2 g por onza

Asociadas principalmente a postres y cremas de chocolate, las avellanas también se integran bien en ensaladas, verduras asadas y platos de cereales.

8. Nueces de Brasil — 4,1 g por onza

Su aporte proteico es moderado, pero su valor más destacable es el selenio: una sola unidad puede concentrar una cantidad considerable de este mineral, según la Oficina de Suplementos Dietéticos de los Institutos Nacionales de Salud (NIH). Por esa razón, se recomienda consumirlas con moderación.

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Las nueces comunes aportan ácido alfa-linolénico, un ácido graso omega-3 de origen vegetal (Imagen Ilustrativa Infobae)

9. Piñones — 3,9 g por onza

Técnicamente, semillas, los piñones se clasifican habitualmente junto a los frutos secos para usos culinarios. Son un componente clásico del pesto y un complemento versátil en platos de cereales y ensaladas.

10. Nueces pecanas — 2,6 g por onza

Con menos de la mitad de proteína que las almendras por porción, las nueces pecanas aun así integran una dieta variada con su aporte de grasas insaturadas y su sabor pronunciado, apto para avena, verduras asadas o ensaladas.

11. Nueces de macadamia — 2,2 g por onza

Se encuentran entre las opciones con menor contenido proteico del listado. Su perfil nutricional está dominado por las grasas monoinsaturadas, responsables de su textura untuosa característica.

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12. Castañas — 0,9 g por onza

Las castañas son nutricionalmente distintas al resto: bajas en grasa, altas en carbohidratos y con una textura almidonada al cocinarlas. Las asadas son un snack estacional, pero no resultan una fuente eficiente de proteína.

Las castañas ocupan el último lugar de la clasificación con 0,9 gramos de proteína y un predominio de carbohidratos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que hay que saber antes de elegirlos

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) establece un valor diario de referencia de 50 gramos de proteína para adultos y niños de 4 años o más, aunque las necesidades individuales pueden variar. Incluso los maníes, la variedad mejor posicionada en este ranking, aportan apenas el 14% de esa meta por porción.

A eso se suma que una onza de la mayoría de las variedades concentra entre 160 y 200 calorías, aportadas principalmente por las grasas. Por eso, las porciones importan cuando el objetivo es aumentar la ingesta de proteína sin incrementar de forma significativa el consumo calórico total.

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La combinación de proteína, fibra y grasas insaturadas les confiere un perfil nutricional más variado que el de otras fuentes proteicas. Elegir una variedad amplia permite, además, aprovechar beneficios diferenciados: los ácidos grasos omega-3 de las nueces comunes, la vitamina E de las almendras o el selenio de las nueces de Brasil.