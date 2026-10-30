Salud

El hábito de 5 minutos que los especialistas recomiendan antes de una carrera para evitar lesiones

Una breve secuencia dinámica protege tendones y rodillas frente a miles de zancadas sobre el asfalto. Cuáles son los ejercicios recomendados que previenen molestias musculares previo al esfuerzo principal

Una mujer de mediana edad con cabello canoso atado en cola, vestida de negro, bebe agua de una botella en un parque arbolado con gente caminando alrededor.
Un calentamiento previo de al menos cinco minutos prepara los músculos y reduce el riesgo de lesiones al correr (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Antes de empezar a correr, un calentamiento de al menos cinco minutos ayuda a preparar músculos y articulaciones para el esfuerzo. La rutina no requiere equipamiento ni demasiado tiempo, pero puede marcar una diferencia en la prevención de molestias y lesiones, sobre todo cuando se incorpora como hábito antes de cada salida.

Muchas personas comienzan su entrenamiento con unos minutos de trote suave y elevan el ritmo de manera gradual. Esa progresión puede ser útil, aunque no sustituye una secuencia de movimientos dinámicos que active las piernas, la cadera y el tronco. La recomendación recogida por GQ y respaldada por Mayo Clinic es reservar un mínimo de cinco minutos para esa preparación en sesiones breves y sencillas.

PUBLICIDAD

Cuando el plan incluye más distancia, mayor velocidad o cambios de terreno, el tiempo previo puede extenderse a entre 10 y 15 minutos. El objetivo es que el cuerpo llegue al inicio de la carrera con movilidad y activación suficientes, sin generar fatiga antes del entrenamiento principal.

La entrada en calor prepara el cuerpo para la exigencia de correr

El running implica miles de apoyos repetidos sobre el suelo. En cada zancada intervienen pies, tobillos, rodillas, caderas, glúteos y músculos del tronco. Por eso, una preparación que incluya movilidad y activación puede resultar más útil que iniciar la carrera de forma abrupta.

Primer plano de las pantorrillas y pies de una persona con zapatillas de running negras y blancas sobre una pista de atletismo roja.
El running implica miles de apoyos repetidos contra el suelo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calentar antes de correr favorece una adaptación paulatina de los músculos y las articulaciones a los movimientos que vendrán después. También permite detectar rigidez o dolor antes de aumentar la intensidad. Si una molestia persiste o modifica la forma de correr, conviene detener la actividad y consultar con un profesional de la salud.

PUBLICIDAD

La utilidad de este hábito se enmarca en los efectos generales de la práctica. National Geographic señala que correr puede mejorar la salud cardiovascular, la capacidad pulmonar, la densidad ósea y el bienestar mental. Esos beneficios dependen de una progresión razonable y de una rutina que reduzca las posibilidades de sobrecarga.

Rodillas arriba y talones a los glúteos activan las piernas

Uno de los ejercicios recomendados es elevar las rodillas de forma alternada, una práctica conocida como high knees. Puede realizarse en el lugar o con desplazamientos cortos. El movimiento activa los flexores de cadera, los cuádriceps y la zona media, además de anticipar el gesto de elevar la pierna durante la carrera.

Una mujer madura de cabello gris sonriendo y realizando high knees en un gimnasio. Se ven mancuernas, ventanas y otras personas ejercitándose al fondo.
El ejercicio de rodillas arriba activa los flexores de cadera, los cuádriceps y la zona media del cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo ejercicio son los talones a los glúteos, llamados butt kicks. Consiste en flexionar las rodillas de forma alternada para acercar los talones hacia la parte posterior de los muslos. Este trabajo prepara los isquiotibiales y contribuye a mejorar la coordinación antes de empezar a trotar.

Ambos movimientos deben hacerse de forma controlada. El calentamiento no busca alcanzar la máxima velocidad ni elevar demasiado la frecuencia cardíaca: su función es activar el cuerpo y facilitar una transición ordenada hacia la parte principal del entrenamiento.

Las zancadas en movimiento trabajan fuerza y estabilidad

Las zancadas en movimiento son otra opción para incorporar a la rutina. Para hacerlas, se da un paso amplio hacia adelante y se flexionan ambas rodillas, procurando mantener el tronco estable. Luego se cambia de pierna y se avanza de manera alternada.

Una mujer con ropa deportiva y zapatillas hace una zancada sobre una alfombra en una sala con sofá y estantería.
Las zancadas en movimiento trabajan la musculatura de las piernas y facilitan el control de la postura en cada apoyo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este ejercicio involucra cuádriceps, glúteos y musculatura estabilizadora de la cadera. También ayuda a ensayar el control de la postura sobre una sola pierna, una condición que se repite en cada apoyo mientras se corre.

El entrenamiento de fuerza complementa ese trabajo. Según la información recogida por GQ, una musculatura más preparada puede aportar resistencia y disminuir las probabilidades de lesión. No es necesario que el corredor pase horas en un gimnasio, pero sí resulta conveniente incluir ejercicios que refuercen piernas, cadera y tronco dentro de la planificación semanal.

La movilidad de cadera y piernas completa la preparación

El balanceo de piernas permite movilizar las caderas y activar los isquiotibiales. Con apoyo en una pared, poste o superficie estable, se puede llevar una pierna hacia adelante y hacia atrás varias veces; después, repetir con la otra. También es posible hacer movimientos laterales para preparar los aductores y abductores.

Una mujer con ropa deportiva levanta una pierna hacia un lado mientras apoya una mano en un muro de concreto junto a plantas.
El balanceo de piernas permite la movilización de las caderas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las rotaciones de cadera suman movilidad a una articulación decisiva para la zancada. El ejercicio puede realizarse elevando una rodilla y dibujando círculos suaves con ella, primero hacia un lado y luego hacia el otro. La amplitud debe adaptarse a la comodidad de cada persona.

El estiramiento de isquiotibiales completa la lista de ejercicios sugerida. Antes de correr conviene evitar rebotes y posiciones forzadas. La prioridad es movilizar y activar; los estiramientos prolongados pueden reservarse para el final de la sesión, cuando el cuerpo ya redujo la intensidad.

Empezar de a poco permite que el hábito se sostenga

La recomendación para quienes se inician es alternar caminata y trote, aumentar el volumen de manera gradual y elegir zapatillas que se ajusten correctamente. También ayuda mantener la cabeza erguida, los hombros relajados y una zancada natural, sin intentar alargarla de forma excesiva.

Correr es una actividad accesible y con efectos comprobados sobre la salud. Un estudio citado por National Geographic asoció entre cinco y 10 minutos diarios de carrera con un aumento promedio de tres años en la esperanza de vida. Antes de aprovechar esos beneficios, la primera tarea está en los minutos previos: mover el cuerpo, activar las piernas y salir a correr con una preparación adecuada.

Temas Relacionados

CorrerCalentamiento previoLesionesNational GeographicGQNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Recontraviva”, la historia de resiliencia de sobrevivir a dos cánceres de mama

En 1999, un primer cáncer requirió un largo tratamiento. En 2021, sorpresivamente, reapareció y el camino fue la mastectomía. Crónica de esa experiencia

“Recontraviva”, la historia de resiliencia de sobrevivir a dos cánceres de mama

La combinación de ejercicios clave para reducir el riesgo de ACV: cómo armar una rutina efectiva y segura

Especialistas destacan la importancia del movimiento planificado para optimizar el metabolismo, preservar la movilidad y cuidar el corazón sin exigir de más al cuerpo

La combinación de ejercicios clave para reducir el riesgo de ACV: cómo armar una rutina efectiva y segura

Qué es la esofagitis, la afección que llevó a Kim Kardashian a una intervención

La empresaria habló de su diagnóstico y de la preocupación que le generaron sus antecedentes familiares. Cuáles son las causas, los síntomas y los tratamientos de esta inflamación del esófago

Qué es la esofagitis, la afección que llevó a Kim Kardashian a una intervención

Exposición al humo de incendios forestales durante el embarazo vinculada al autismo

Healthday Spanish

Exposición al humo de incendios forestales durante el embarazo vinculada al autismo

3 de cada 4 jugadores de la NFL mueren con daño cerebral por CTE, según estudio

Healthday Spanish

3 de cada 4 jugadores de la NFL mueren con daño cerebral por CTE, según estudio

DEPORTES

Fue figura del fútbol argentino, convirtió dos goles en la Selección de Maradona y hoy se dedica a la venta de ropa deportiva

Fue figura del fútbol argentino, convirtió dos goles en la Selección de Maradona y hoy se dedica a la venta de ropa deportiva

Vive un pueblo de 300 habitantes y un gesto de Lionel Messi la convirtió en la pintora de la selección argentina: “Me cambió la vida”

Franco Colapinto se animó a otro deporte, reveló el plan de Alpine para 2027 y quién es su único amigo en la Fórmula 1

13 frases de Manu Ginóbili: el día que perdió su anillo de casamiento, las lágrimas en el Salón de la Fama y la Generación Dorada

Atento Boca Juniors: las dos bajas por lesión que sufrió el Atlético Mineiro, rival en la final de la Copa Sudamericana

TELESHOW

Lali Espósito reveló detalles de su vestido de novia y qué pasará con su luna de miel: “Será un momento muy especial”

Lali Espósito reveló detalles de su vestido de novia y qué pasará con su luna de miel: “Será un momento muy especial”

El insulto de un cronista a Luck Ra en los Premios Ídolo y la confrontación del cantante: “¿Qué me dijiste?”

La advertencia de Betular a Pablo Migliore por el ingrediente que usó en MasterChef: “Provoca alucinaciones y taquicardia”

Darío Barassi reveló el nombre que había elegido en caso de tener un hijo varón: "Tiene personalidad"

Cande Tinelli mandó al frente a Marcelo como suegro: “La juega relajado, pero es celoso”

INFOBAE AMÉRICA

Arpones de piedra, canoas artesanales y 44.000 años de evolución: el desconocido origen de la caza de atún

Arpones de piedra, canoas artesanales y 44.000 años de evolución: el desconocido origen de la caza de atún

Por primera vez logran secuenciar el genoma completo de una araña subterránea en riesgo de desaparecer

El régimen de Irán afirmó que cuatro petroleros se incendiaron tras chocar con minas en el estrecho de Ormuz

La ONU condenó el “mortífero” ataque ruso contra un tren en Ucrania que dejó 15 muertos y alertó sobre la seguridad de civiles

El presidente de Israel dialogará con los partidos y designará al próximo encargado de formar gobierno