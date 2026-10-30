El hábito de 5 minutos que los especialistas recomiendan antes de una carrera para evitar lesiones

Un calentamiento previo de al menos cinco minutos prepara los músculos y reduce el riesgo de lesiones al correr (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Antes de empezar a correr, un calentamiento de al menos cinco minutos ayuda a preparar músculos y articulaciones para el esfuerzo. La rutina no requiere equipamiento ni demasiado tiempo, pero puede marcar una diferencia en la prevención de molestias y lesiones, sobre todo cuando se incorpora como hábito antes de cada salida.

Muchas personas comienzan su entrenamiento con unos minutos de trote suave y elevan el ritmo de manera gradual. Esa progresión puede ser útil, aunque no sustituye una secuencia de movimientos dinámicos que active las piernas, la cadera y el tronco. La recomendación recogida por GQ y respaldada por Mayo Clinic es reservar un mínimo de cinco minutos para esa preparación en sesiones breves y sencillas.

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Cuando el plan incluye más distancia, mayor velocidad o cambios de terreno, el tiempo previo puede extenderse a entre 10 y 15 minutos. El objetivo es que el cuerpo llegue al inicio de la carrera con movilidad y activación suficientes, sin generar fatiga antes del entrenamiento principal.

La entrada en calor prepara el cuerpo para la exigencia de correr

El running implica miles de apoyos repetidos sobre el suelo. En cada zancada intervienen pies, tobillos, rodillas, caderas, glúteos y músculos del tronco. Por eso, una preparación que incluya movilidad y activación puede resultar más útil que iniciar la carrera de forma abrupta.

El running implica miles de apoyos repetidos contra el suelo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calentar antes de correr favorece una adaptación paulatina de los músculos y las articulaciones a los movimientos que vendrán después. También permite detectar rigidez o dolor antes de aumentar la intensidad. Si una molestia persiste o modifica la forma de correr, conviene detener la actividad y consultar con un profesional de la salud.

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La utilidad de este hábito se enmarca en los efectos generales de la práctica. National Geographic señala que correr puede mejorar la salud cardiovascular, la capacidad pulmonar, la densidad ósea y el bienestar mental. Esos beneficios dependen de una progresión razonable y de una rutina que reduzca las posibilidades de sobrecarga.

Rodillas arriba y talones a los glúteos activan las piernas

Uno de los ejercicios recomendados es elevar las rodillas de forma alternada, una práctica conocida como high knees. Puede realizarse en el lugar o con desplazamientos cortos. El movimiento activa los flexores de cadera, los cuádriceps y la zona media, además de anticipar el gesto de elevar la pierna durante la carrera.

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El ejercicio de rodillas arriba activa los flexores de cadera, los cuádriceps y la zona media del cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo ejercicio son los talones a los glúteos, llamados butt kicks. Consiste en flexionar las rodillas de forma alternada para acercar los talones hacia la parte posterior de los muslos. Este trabajo prepara los isquiotibiales y contribuye a mejorar la coordinación antes de empezar a trotar.

Ambos movimientos deben hacerse de forma controlada. El calentamiento no busca alcanzar la máxima velocidad ni elevar demasiado la frecuencia cardíaca: su función es activar el cuerpo y facilitar una transición ordenada hacia la parte principal del entrenamiento.

Las zancadas en movimiento trabajan fuerza y estabilidad

Las zancadas en movimiento son otra opción para incorporar a la rutina. Para hacerlas, se da un paso amplio hacia adelante y se flexionan ambas rodillas, procurando mantener el tronco estable. Luego se cambia de pierna y se avanza de manera alternada.

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Las zancadas en movimiento trabajan la musculatura de las piernas y facilitan el control de la postura en cada apoyo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este ejercicio involucra cuádriceps, glúteos y musculatura estabilizadora de la cadera. También ayuda a ensayar el control de la postura sobre una sola pierna, una condición que se repite en cada apoyo mientras se corre.

El entrenamiento de fuerza complementa ese trabajo. Según la información recogida por GQ, una musculatura más preparada puede aportar resistencia y disminuir las probabilidades de lesión. No es necesario que el corredor pase horas en un gimnasio, pero sí resulta conveniente incluir ejercicios que refuercen piernas, cadera y tronco dentro de la planificación semanal.

La movilidad de cadera y piernas completa la preparación

El balanceo de piernas permite movilizar las caderas y activar los isquiotibiales. Con apoyo en una pared, poste o superficie estable, se puede llevar una pierna hacia adelante y hacia atrás varias veces; después, repetir con la otra. También es posible hacer movimientos laterales para preparar los aductores y abductores.

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El balanceo de piernas permite la movilización de las caderas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las rotaciones de cadera suman movilidad a una articulación decisiva para la zancada. El ejercicio puede realizarse elevando una rodilla y dibujando círculos suaves con ella, primero hacia un lado y luego hacia el otro. La amplitud debe adaptarse a la comodidad de cada persona.

El estiramiento de isquiotibiales completa la lista de ejercicios sugerida. Antes de correr conviene evitar rebotes y posiciones forzadas. La prioridad es movilizar y activar; los estiramientos prolongados pueden reservarse para el final de la sesión, cuando el cuerpo ya redujo la intensidad.

Empezar de a poco permite que el hábito se sostenga

La recomendación para quienes se inician es alternar caminata y trote, aumentar el volumen de manera gradual y elegir zapatillas que se ajusten correctamente. También ayuda mantener la cabeza erguida, los hombros relajados y una zancada natural, sin intentar alargarla de forma excesiva.

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Correr es una actividad accesible y con efectos comprobados sobre la salud. Un estudio citado por National Geographic asoció entre cinco y 10 minutos diarios de carrera con un aumento promedio de tres años en la esperanza de vida. Antes de aprovechar esos beneficios, la primera tarea está en los minutos previos: mover el cuerpo, activar las piernas y salir a correr con una preparación adecuada.