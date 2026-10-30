Aguante y resistencia: qué capacidad física se necesita en cada entrenamiento

La resistencia se asocia con esfuerzos intensos y breves, mientras que el aguante permite prolongar una actividad a intensidad menor o moderada (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La posibilidad de sostener una caminata extensa, completar una rutina de fuerza o mantener la intensidad en una serie de ejercicios depende de capacidades que suelen nombrarse como si fueran equivalentes. El aguante y la resistencia se relacionan con el rendimiento físico, pero describen esfuerzos de distinta duración e intensidad.

La confusión entre ambos términos es frecuente porque los dos intervienen en actividades deportivas y en demandas cotidianas, desde subir escaleras hasta trasladar objetos o mantenerse activo durante una jornada exigente. La diferencia central está en cuánto esfuerzo puede sostenerse y durante cuánto tiempo.

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La resistencia se asocia con esfuerzos intensos y breves, mientras que el aguante permite prolongar una actividad a una intensidad menor o moderada. Según Cleveland Clinic, ambas capacidades pueden trabajar en conjunto, aunque requieren estrategias de entrenamiento diferenciadas.

La resistencia y el aguante: cuáles son las diferencias

La resistencia describe la capacidad física y mental de mantener un esfuerzo de alta intensidad durante un período corto. Christopher Travers, fisiólogo del ejercicio de Cleveland Clinic, explicó que este tipo de trabajo busca elevar la frecuencia cardíaca y se vincula con la potencia, la velocidad y las repeticiones de movimientos explosivos.

El desarrollo del aguante físico requiere el control de la respiración y la conservación de un ritmo constante en disciplinas de larga duración (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un sprint, una aceleración en subida o una secuencia intensa de ejercicios son situaciones en las que predomina la resistencia. De acuerdo con la institución sanitaria, los circuitos que combinan ejercicios cardiovasculares y de fuerza, con pausas breves entre movimientos y una recuperación más larga antes de reiniciar, pueden orientarse a desarrollar esa capacidad.

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El entrenamiento interválico de alta intensidad también aparece como un recurso para este objetivo. Según Cleveland Clinic, alternar períodos cortos de actividad exigente con recuperaciones breves entrena al cuerpo para tolerar mayores niveles de esfuerzo, recuperarse entre ejercicios y utilizar el oxígeno de forma más eficiente. Entre las actividades que la entidad menciona para estas sesiones figuran las carreras en cuesta, los saltos al cajón, las sentadillas con salto, las subidas de escalera y los burpees.

El aguante, en cambio, se refiere a la posibilidad de sostener una actividad de baja o moderada intensidad durante un lapso amplio. Travers indicó a la clínica estadounidense que, en este tipo de entrenamiento, el foco está en conservar un ritmo determinado, controlar la respiración y mantener una técnica adecuada para extender el ejercicio sin una caída marcada de energía.

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El progreso en la capacidad de aguante exige constancia durante semanas o meses junto con aumentos graduales de tiempo y distancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Correr distancias prolongadas, pedalear, nadar, remar o hacer senderismo son actividades vinculadas con el aguante. Stephanie Hnatiuk, entrenadora certificada de corredores, explicó a Women’s Health que la resistencia se utiliza ante un esfuerzo físico máximo en una tarea, como los intervalos de velocidad. “Por otro lado, la fortaleza mental se refiere principalmente a un esfuerzo submáximo durante un período más prolongado”, añadió Hnatiuk, al referirse a actividades como las carreras de larga distancia o el ciclismo.

No hay una capacidad superior a la otra de manera general. La elección depende de la actividad y del objetivo de entrenamiento. Women’s Health indicó que la resistencia puede ser central en acciones de máxima exigencia, como un levantamiento pesado o una carrera veloz, mientras que el aguante resulta relevante para acumular repeticiones, sostener un ritmo de carrera o prolongar un ejercicio. Cleveland Clinic añadió que el avance en aguante requiere constancia durante semanas o meses, con aumentos graduales del tiempo y la distancia.

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La resistencia cardiovascular mide la capacidad del corazón y los pulmones para aportar oxígeno al organismo durante el ejercicio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La resistencia cardiovascular y muscular amplían el trabajo de aguante

El aguante no se limita a una sola función del organismo. La resistencia cardiovascular describe la capacidad del corazón y los pulmones para aportar oxígeno durante el ejercicio de intensidad media o alta, según Cleveland Clinic. Cuando esta capacidad es mayor, el cuerpo puede sostener actividad física durante más tiempo antes de experimentar cansancio.

La misma institución explicó que la actividad aeróbica eleva la respiración y la frecuencia cardíaca, y mencionó entre sus ejemplos caminar, correr, bailar, nadar, andar en bicicleta, saltar la cuerda y subir escaleras. La American Heart Association indicó que este tipo de ejercicio contribuye a mantener la salud del corazón, los pulmones y el sistema circulatorio, además de favorecer la condición física general.

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Para iniciar un trabajo aeróbico, la institución cardíaca propuso comenzar con sesiones de 10 a 15 minutos e incrementar el volumen de manera gradual. La entidad recomienda para los adultos al menos 150 minutos semanales de actividad física moderada a vigorosa, con metas ajustadas a las condiciones y posibilidades de cada persona. También señaló que, tras un período de inactividad, conviene evitar aumentos acelerados de intensidad.

La resistencia muscular es otra dimensión del aguante. Rebecca Stewart, entrenadora personal certificada y especialista en movilidad y rendimiento sin dolor, explicó a Women’s Health que esta capacidad se refiere a que los músculos puedan repetir movimientos bajo una carga, ya sea con el peso corporal o con resistencia externa. En ese marco, las planchas, las sentadillas contra la pared y otros ejercicios isométricos implican sostener una contracción sin modificar la longitud del músculo.

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La resistencia muscular se incrementa con ejercicios isométricos y rutinas que aplican el método de sobrecarga progresiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Women’s Health señaló que el trabajo con cargas ligeras y más repeticiones puede contribuir al desarrollo de resistencia muscular. La revista también indicó que la sobrecarga progresiva consiste en elevar paulatinamente variables como el peso, el número de repeticiones, las series o el tiempo de actividad para que el cuerpo se adapte a demandas mayores.

Health añadió en un texto revisado por la fisioterapeuta Amy Kwan que la recuperación, la alimentación, el descanso y el nivel de estrés también pueden influir en la capacidad de sostener esfuerzos físicos y mentales. La revista indicó que el sueño participa en la reparación de tejidos, la reposición de energía y la regulación de hormonas vinculadas con el rendimiento. Por eso, el desarrollo de aguante y resistencia se plantea como un proceso gradual, en el que la exigencia del entrenamiento se combina con períodos de recuperación.

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