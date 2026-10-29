Cuando el ritmo del corazón cambia: qué son las arritmias y por qué puede ser difícil detectarlas

Una arritmia cardíaca se produce cuando las señales eléctricas encargadas de coordinar las contracciones del corazón fallan en su funcionamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La salud cardiovascular depende de la capacidad del corazón para mantener un ritmo eficaz y abastecer de sangre al organismo. Ese trabajo suele pasar inadvertido, pero cambios persistentes en la velocidad o regularidad de los latidos pueden requerir una evaluación médica para identificar su causa.

El cuidado del sistema cardíaco incluye el control de condiciones como la presión arterial alta, la diabetes y las enfermedades, además de hábitos vinculados con el descanso, la actividad física, el consumo de alcohol y tabaco. Estos factores pueden modificar la actividad eléctrica que regula el corazón y, en algunos casos, favorecer alteraciones de su ritmo.

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Un punto relevante es que una arritmia puede no aparecer durante un electrocardiograma breve, aún cuando haya provocado síntomas antes o después del estudio. Según la UCLA, el registro diagnóstico habitual de un electrocardiograma dura alrededor de 10 segundos, un intervalo que puede no coincidir con episodios intermitentes.

El caso de las arritmias en la salud cardiovascular

Una arritmia cardíaca es una alteración en el ritmo del corazón. Puede hacer que los latidos sean demasiado rápidos, demasiado lentos o irregulares. Mayo Clinic explica que ocurre cuando las señales eléctricas encargadas de coordinar la contracción del corazón no funcionan como corresponde.

La frecuencia cardíaca se clasifica como taquicardia al superar los 100 latidos por minuto y como bradicardia cuando desciende por debajo de 60 (Imagen Ilustrativa Infobae)

En condiciones habituales, el nódulo sinusal, un grupo de células ubicado en la parte superior del corazón, emite una señal eléctrica que avanza por las aurículas y los ventrículos. Ese recorrido permite que las cavidades se contraigan de manera ordenada y bombeen sangre. De acuerdo con la entidad sanitaria, en reposo ese sistema suele mantener una frecuencia de entre 60 y 100 latidos por minuto.

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Las alteraciones del ritmo no se manifiestan siempre de la misma forma. Cleveland Clinic señala que algunas arritmias no producen síntomas y pueden detectarse durante una consulta o un examen indicado por otro motivo. Cuando se perciben, pueden presentarse como palpitaciones, sensación de aleteo en el pecho, latidos fuertes, acelerados o salteados, fatiga, mareos, falta de aire, molestias torácicas o episodios de desmayo.

La taquicardia corresponde a una frecuencia superior a 100 latidos por minuto, mientras que la bradicardia se refiere a una frecuencia inferior a 60. Mayo Clinic aclara que esas variaciones no siempre representan un problema: el corazón puede acelerarse durante el ejercicio o bajar su ritmo durante el sueño. La evaluación depende del tipo de alteración, su duración, los síntomas y el estado general de salud.

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Entre los ritmos rápidos, la fibrilación auricular es uno de los más frecuentes. La institución clínica indica que esta condición se caracteriza por señales eléctricas desorganizadas en las aurículas y puede asociarse con un pulso irregular y acelerado. También menciona el aleteo auricular, la taquicardia supraventricular y las arritmias que se originan en los ventrículos, como la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular.

El registro habitual de un electrocardiograma dura cerca de diez segundos, un lapso que resulta insuficiente para captar episodios intermitentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer estudio para valorar el ritmo cardíaco suele ser el electrocardiograma, que traduce la actividad eléctrica del corazón en un trazado. Sin embargo, UCLA Health remarca que una medición breve puede resultar normal si no registra el momento preciso en que aparece la alteración. Por ese motivo, la ausencia de hallazgos en un electrocardiograma no descarta por sí sola un episodio intermitente.

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Cuando los síntomas no son constantes, la monitorización ambulatoria puede ampliar el tiempo de observación. La institución educativa describe que el monitor Holter registra de forma continua la actividad eléctrica, por lo general durante 24 a 48 horas, mientras que los dispositivos de parche pueden utilizarse durante días o semanas. StatPearls sostiene en un estudio que estos análisis permiten relacionar el síntoma con el ritmo registrado, un paso importante para documentar una arritmia.

Las enfermedades cardíacas y algunos hábitos pueden elevar el riesgo

Las arritmias pueden surgir por alteraciones estructurales del corazón o por fallas en el sistema que conduce sus impulsos eléctricos. Mayo Clinic incluye entre las causas posibles la enfermedad de las arterias coronarias, la presión arterial alta, la miocardiopatía, las enfermedades de las válvulas, la diabetes y el daño que deja un infarto previo.

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También influyen condiciones no limitadas al corazón. Según la institución, una tiroides hiperactiva o hipoactiva, la apnea obstructiva del sueño y los desequilibrios de electrolitos como potasio, sodio, calcio y magnesio pueden alterar las señales eléctricas cardíacas. Cleveland Clinic añade que la fiebre, las infecciones, la deshidratación, la inflamación y la falta de descanso aparecen entre los factores que pueden favorecer estos episodios.

Las palpitaciones acompañadas por dolor en el pecho, falta de aire o desmayos exigen atención médica inmediata de urgencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los antecedentes personales y familiares forman parte de la valoración. StatPearls indica que una evaluación de riesgo cobra especial importancia ante cardiopatía estructural conocida, antecedentes familiares de muerte súbita o determinadas anomalías detectadas en el electrocardiograma. El artículo también señala que una arritmia sin síntomas no elimina la necesidad de analizar esos factores.

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El consumo excesivo de alcohol, cafeína, nicotina o drogas ilícitas puede influir en la aparición de latidos irregulares. Mayo Clinic menciona además algunos medicamentos y suplementos entre los elementos que pueden modificar el ritmo cardíaco. Cleveland Clinic incluye el sobrepeso, el estrés y el uso de productos de tabaco entre los factores de riesgo a considerar.

Las medidas de cuidado cardiovascular se ajustan a cada cuadro clínico y no reemplazan la consulta profesional. Las clínicas estadounidenses proponen controlar la presión arterial, el colesterol y la diabetes, evitar el tabaco, limitar el alcohol y la cafeína, mantener un peso saludable y procurar un descanso adecuado. También recomiendan una alimentación baja en sal y grasas saturadas y actividad física regular dentro de las posibilidades de cada persona.

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La atención médica inmediata es necesaria ante dolor en el pecho, falta de aire, desmayo o sensación de desmayo durante palpitaciones o alteraciones del ritmo. Mayo Clinic identifica esos signos como motivos para buscar asistencia de urgencia. El seguimiento posterior permite definir si se requieren nuevos estudios, medicación, procedimientos o simplemente control clínico, según el tipo de arritmia y sus riesgos asociados.