7 frutas que pueden acompañar el control de la presión arterial: qué aporta cada una

La alimentación equilibrada puede acompañar el control de la presión arterial, pero no reemplaza el tratamiento médico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La incorporación de fruta a una alimentación equilibrada puede contribuir al control de la presión arterial, pero no sustituye la consulta ni el tratamiento indicado para la hipertensión.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda para mayores de 10 años al menos 400 gramos diarios de frutas y verduras. También señala que limitar la sal a menos de 5 gramos por día y asegurar una ingesta adecuada de potasio ayuda a reducir la presión arterial.

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La Organización Mundial de la Salud recomienda consumir al menos 400 gramos diarios de frutas y verduras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una guía de Women’s Health reunió el aporte de siete frutas y las explicaciones de los nutricionistas Scott Keatley, Jessica Cording y Keri Gans. El abordaje debe contemplar el patrón alimentario completo, actividad física y seguimiento médico.

1. Banana

La banana aporta potasio, un mineral relacionado con la eliminación de sodio y la relajación de los vasos sanguíneos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Keatley, nutricionista diplomado, destacó que una banana mediana aporta cerca de 375 miligramos de potasio. Este mineral favorece la eliminación de sodio a través de la orina y contribuye a relajar las paredes de los vasos sanguíneos, de acuerdo con la American Heart Association. Por eso, su aporte puede integrarse a una dieta indicada para presión elevada.

2. Arándanos

Los arándanos contienen antocianinas, compuestos vegetales vinculados con una mayor flexibilidad vascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gans, nutricionista dietista registrada y conductora del pódcast The Keri Report, explicó que los arándanos contienen antocianinas.

Son compuestos vegetales que, según la especialista, se relacionan con una mayor flexibilidad de los vasos sanguíneos y con la producción de óxido nítrico. Ese mecanismo favorece la relajación del músculo liso de los vasos y flujo sanguíneo más libre.

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3. Kiwi

El kiwi suma vitamina C, que participa en la disponibilidad de óxido nítrico y la relajación de los vasos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El kiwi aporta vitamina C. Keatley indicó que esta vitamina puede favorecer la disponibilidad de óxido nítrico, sustancia que interviene en la relajación vascular.

Una porción de fruta no opera de manera aislada: el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de Estados Unidos incluye frutas y verduras dentro del plan alimentario DASH, diseñado para ayudar a bajar la presión arterial.

4. Pomelo

El pomelo aporta vitamina C y potasio, pero puede modificar el efecto de algunos medicamentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pomelo suma vitamina C y potasio, nutrientes citados en la nota como elementos que pueden acompañar la función circulatoria. Sin embargo, requiere una precaución específica: puede alterar la concentración en el organismo de ciertos medicamentos, incluidos algunos utilizados para la presión arterial.

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La American Heart Association aconseja consultar al profesional de salud o al farmacéutico antes de consumirlo si se sigue un tratamiento.

5. Uvas

Las uvas contienen polifenoles asociados con la elasticidad vascular y la reducción del estrés oxidativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cording, nutricionista dietista registrada, señaló que las uvas contienen polifenoles, compuestos naturales de origen vegetal. La especialista los vinculó con la elasticidad de los vasos y la reducción del estrés oxidativo.

Incluir variedad de frutas permite obtener distintos nutrientes, aunque ningún alimento individual reemplaza las medidas indicadas para controlar la hipertensión.

6. Sandía

La sandía proporciona L-citrulina, un aminoácido que interviene en la producción de óxido nítrico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Keatley mencionó que la sandía aporta L-citrulina, un aminoácido que participa en la producción de óxido nítrico. El resultado esperado de ese proceso es la dilatación de los vasos sanguíneos.

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La evidencia revisada por la Oficina de Suplementos Dietéticos de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos indica que los patrones alimentarios con más potasio pueden favorecer niveles más bajos de presión, sobre todo junto con una reducción de sodio.

7. Palta

La palta concentra potasio y grasas insaturadas que favorecen la saciedad dentro de una alimentación equilibrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La palta contiene 576 miligramos de potasio por cada 100 gramos, según los datos citados por Keatley. El especialista añadió que sus grasas insaturadas pueden favorecer la saciedad y, de manera indirecta, el manejo del peso, otro componente relevante para algunas personas con hipertensión.

Para incorporar estas frutas con criterio, conviene:

Priorizar la fruta entera por encima de los jugos

Variar las opciones a lo largo de la semana

Reducir alimentos con alto contenido de sodio

Consultar antes de aumentar el potasio si existe enfermedad renal o se toman medicamentos que afectan sus niveles

La hipertensión requiere un plan individual. Las frutas pueden formar parte de ese esquema, junto con los controles periódicos y las indicaciones del equipo de salud.

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