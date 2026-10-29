Picos de glucosa después de comer: por qué no siempre son motivo de alarma

Los picos de glucosa después de comer forman parte de la respuesta metabólica habitual en personas sanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante años, controlar el azúcar en sangre fue una necesidad asociada a la diabetes. Ahora, sensores y aplicaciones extendieron esa práctica entre quienes no tienen un diagnóstico, mientras crecieron las dietas que proponen restringir los carbohidratos.

Sin embargo, los picos de glucosa después de comer forman parte del funcionamiento habitual del organismo y, en personas sanas, no representan por sí solos un riesgo para la salud, según especialistas citados por la BBC.

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Los carbohidratos elevan el azúcar en sangre, y eso es lo esperado

Cuando el organismo digiere azúcares y carbohidratos, los descompone en glucosa, que se absorbe en el torrente sanguíneo y eleva temporalmente el nivel de azúcar. En respuesta, el páncreas segrega insulina, una hormona que traslada esa glucosa desde la sangre hacia las células del cuerpo para generar energía.

Este proceso, además, no se limita a la alimentación: durante el ejercicio de alta intensidad, hormonas como la adrenalina le indican al hígado que libere más glucosa para abastecer a los músculos en movimiento, lo que también puede elevar transitoriamente los niveles, explicó Jennifer Sherr, endocrinóloga pediátrica de la Universidad de Yale, en Connecticut.

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El páncreas segrega insulina para trasladar el azúcar desde el torrente sanguíneo hacia las células (Imagen Ilustrativa Infobae)

En personas con un metabolismo normal, los niveles de glucosa suelen alcanzar su punto máximo cerca de una hora después de comer y regresar a sus valores habituales en las dos horas siguientes.

Si el aumento es breve, no debería ser motivo de preocupación, explicó Adrian Brown, profesor asociado en nutrición y dietética del University College London, en declaraciones recogidas por la BBC. “El error más frecuente es creer que cada subida de glucosa es dañina”, señaló.

Solo cuando la glucosa permanece elevada pueden aparecer señales de alerta

El problema clínico surge cuando los niveles se mantienen altos más tiempo del esperado, lo que puede indicar que el cuerpo no está regulando el azúcar con normalidad, precisó Sherr.

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Esa situación puede ser señal de resistencia a la insulina, una condición en la que el organismo deja de responder a esa hormona de manera adecuada y que, sostenida en el tiempo, puede derivar en prediabetes y diabetes tipo 2.

La concentración de glucosa en sangre alcanza su nivel máximo una hora después de la ingesta de alimentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, algunos especialistas cuestionan que los niveles altos de azúcar sean la causa directa de esa resistencia. Nicola Guess, dietista e investigadora de la Universidad de Oxford, sostuvo ante la BBC que cuando se consume más de lo que el cuerpo necesita, el exceso de calorías tiende a convertirse en grasa, y que el aumento de peso resultante es el factor de riesgo real para la diabetes tipo 2, por encima de la subida de glucosa en sí misma.

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Los monitores continuos de glucosa no tienen beneficios probados en personas sanas

El debate en torno a las subidas de azúcar impulsó, en los últimos años, un mercado de monitores continuos de glucosa (MCG) dirigido a personas sin diabetes. Brown y sus colegas publicaron una revisión que encontró falta de pruebas consistentes y de calidad que demuestren que estos aparatos mejoran la salud de quienes no padecen la enfermedad, según informó la BBC.

Un estudio con participantes sin diabetes comprobó que sus niveles de azúcar en sangre se mantuvieron dentro del rango saludable el 96 % del tiempo. Otros expertos advirtieron que los MCG pueden exagerar las lecturas de glucosa y generar cambios en la alimentación que hacen más mal que bien, además de distorsionar la percepción sobre la propia salud.

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La única excepción podría ser el grupo de personas con riesgo elevado de desarrollar diabetes tipo 2, aunque Sherr aclaró que aún se necesita más investigación para determinar si estos dispositivos les resultan beneficiosos.

Una dieta equilibrada sigue siendo la herramienta más sólida

Si bien las subidas de azúcar son normales en personas sanas, mantener niveles más estables sí ofrece ventajas concretas: una caída brusca de glucosa después de comer puede aumentar el apetito y, en consecuencia, la cantidad total de calorías que se consume a lo largo del día.

Los alimentos que estabilizan el azúcar en sangre, como los cereales integrales y las proteínas, generan mayor saciedad que los carbohidratos simples, como el pan blanco o el arroz blanco, que el cuerpo absorbe con mayor rapidez.

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La ingesta de proteínas y verduras antes de los carbohidratos atenúa el ascenso del azúcar en la sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

El orden en que se consumen los alimentos también influye: comer proteínas y verduras antes que carbohidratos redujo la subida de azúcar posterior en estudios citados por la BBC. Combinar fibra, grasas saludables y proteínas en una misma comida ralentiza la digestión y proporciona energía de forma más gradual y sostenida.

Brown advirtió, además, que la respuesta del organismo después de comer varía de una persona a otra, e incluso en la misma persona según el sueño, el estrés, la actividad física y el tipo de comida consumida.

Eliminar los carbohidratos puede resultar contraproducente: tras un período de restricción, una comida abundante en ese nutriente puede provocar una subida de azúcar mayor que la habitual.

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Guess subrayó, en una revisión reciente, que prescindir de grupos enteros de alimentos implica descartar sin motivo fuentes nutritivas que forman parte de una dieta equilibrada.