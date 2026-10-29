Salud

Así es el ejercicio de 30 segundos que ayuda a mejorar el equilibrio: cómo ponerlo en práctica

Especialistas en ortopedia y fisioterapia advierten que simples fallas posturales cotidianas suelen pasar inadvertidas hasta provocar accidentes severos. Un test breve sin equipamiento revela el estado físico real y fortalece reflejos clave en pocas semanas

Mujer mayor con cabello blanco y ropa deportiva gris y verde, de pie sobre una pierna, apoyada en una barandilla de madera en un parque.
Sostener el cuerpo sobre una sola pierna durante 30 segundos permite entrenar la estabilidad corporal y detectar dificultades motrices (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una práctica de apenas medio minuto por lado puede convertirse en un indicador útil de la estabilidad corporal: mantenerse sobre una sola pierna durante 30 segundos ayuda a entrenar el equilibrio y permite detectar dificultades que suelen pasar inadvertidas en la rutina diaria.

El ejercicio no requiere equipamiento ni un espacio especial. Sin embargo, especialistas consultados por TIME advierten que debe realizarse cerca de una superficie firme y que el equilibrio, por sí solo, no reemplaza el trabajo de fuerza muscular ni otras medidas de prevención de caídas.

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El cuerpo se sostiene sobre una pierna en cada paso

Caminar, subir escaleras, entrar a la ducha o colocarse los pantalones son acciones cotidianas que exigen, por breves instantes, apoyo sobre una sola pierna. Para mantenerse erguido, el organismo coordina información de la vista, el oído interno y los nervios sensoriales con la respuesta de músculos y articulaciones.

El cirujano ortopédico Cory Calendine, del Bone and Joint Institute of Tennessee, explicó al medio estadounidense que el equilibrio debe entenderse como una capacidad que se entrena. Al levantar un pie, por ejemplo, los músculos laterales de la cadera que permanece apoyada contribuyen a mantener nivelada la pelvis.

Ese mecanismo no depende de un único grupo muscular. El tobillo hace pequeños ajustes, la rodilla y la cadera corrigen la postura y el tronco debe conservarse estable. Por eso, cierta oscilación mientras se realiza el movimiento es esperable. Lo importante es evitar que esa inestabilidad obligue a sujetarse de forma repetida o a apoyar el pie antes de tiempo.

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(Imagen ilustrativa Infobae)
Movimientos cotidianos como caminar o subir escaleras exigen apoyo sobre un solo pie y demandan coordinación sensorial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una revisión de 13 estudios citada por TIME concluyó que el entrenamiento de equilibrio sobre una pierna mejoró el rendimiento de adultos sanos. La recomendación de los especialistas es comenzar con el tiempo que cada persona pueda sostener de forma segura e intentar avanzar de manera gradual hasta los 30 segundos por cada lado.

La fuerza muscular completa la prevención de caídas

Tener buen equilibrio no basta para evitar una caída. También se necesita fuerza en las piernas y el tronco para responder ante un tropiezo, recuperar la postura o levantarse de una silla. Calendine resumió esa relación con una frase: “El equilibrio es la puerta de entrada, pero la fuerza es toda la casa”.

Una revisión amplia de Cochrane sobre programas de ejercicio para personas mayores encontró que las rutinas centradas en el equilibrio y en movimientos cotidianos, como incorporarse desde una silla, redujeron la frecuencia de caídas en torno a una cuarta parte.

La práctica sobre una pierna puede ser un primer paso dentro de una rutina más amplia. Ejercicios de fuerza, caminatas, movimientos de movilidad y actividades que exijan coordinación pueden complementar ese trabajo. La combinación resulta especialmente relevante con el paso de los años, cuando una caída puede derivar en lesiones de mayor gravedad.

El ejercicio debe hacerse junto a una superficie firme

Para empezar, el fisioterapeuta y profesor Kevin Pozzi, de la Universidad Johnson & Wales de Providence, recomienda ubicarse junto a una mesada o mostrador resistente. El suelo no debe estar resbaladizo y conviene usar calzado cerrado que ajuste bien al pie.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La transición hacia el apoyo de una sola mano permite evaluar la estabilidad de manera progresiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posición inicial consiste en apoyar ambas manos sobre la superficie, erguirse y elevar lentamente uno de los pies. La rodilla de la pierna levantada puede flexionarse hacia atrás, una postura que muchas personas encuentran más cómoda. También es posible llevar el pie hacia adelante si el espacio lo permite.

El objetivo inicial es comprobar cuánto tiempo se puede sostener la posición con apoyo. Si resulta sencillo, se puede pasar a una mano, aflojar gradualmente el agarre y mantener la otra mano cerca de la superficie para reaccionar ante una pérdida de estabilidad. Después de completar el tiempo con una pierna, se repite con la otra.

Las diferencias entre ambos lados son frecuentes, en particular si existieron lesiones previas. En lugar de forzar la postura, los especialistas sugieren adaptar la dificultad a cada caso. Cuando los 30 segundos se vuelven manejables, se puede repetir la secuencia varias veces al día.

Quienes hayan sufrido caídas, lesiones importantes o cirugías en piernas, caderas o columna deberían consultar primero a un profesional de salud. Pozzi aconseja buscar una evaluación de fisioterapia si una persona no logra mantener la postura durante 10 segundos, ya que puede requerir una rutina personalizada.

Convertir el ejercicio en una costumbre favorece la constancia

Una persona con camiseta y leggings realiza un ejercicio de pierna, apoyada en el marco de una puerta, en una sala con piso de madera y plantas.
Sostener el ejercicio en el tiempo constituye el principal desafío de la rutina de equilibrio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El principal desafío no es la duración del ejercicio, sino sostenerlo en el tiempo. Por eso, Calendine incorpora la práctica mientras espera que se prepare el café. La cirujana ortopédica Vonda Wright, de Orlando, propone vincularla con una tarea diaria ya instalada, como cepillarse los dientes o atender una llamada junto al escritorio.

Los cambios pueden empezar a notarse tras cuatro a seis semanas de práctica constante, según Pozzi. Entre las señales posibles figuran una mayor duración en la postura y una sensación de mayor facilidad al ponerse medias o zapatos.

Cuando la versión básica deja de representar un desafío, se puede aumentar la dificultad de a poco. Una opción es colocar una toalla doblada bajo el pie de apoyo, lo que vuelve menos estable la superficie. Otra consiste en mover los brazos mientras se sostiene la postura. Wright también menciona cerrar los ojos durante unos segundos, aunque subraya que debe hacerse siempre junto a un punto de apoyo.

La consigna final es priorizar la seguridad: si se pierde el equilibrio, hay que volver a apoyar el pie y reiniciar. La práctica busca incorporarse a la vida diaria, con progresos sostenidos y sin convertir un ejercicio simple en un riesgo innecesario.

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