Avena nocturna vs. pudín de chía: cómo influye cada desayuno en el colesterol

El beta-glucano forma una sustancia viscosa que favorece la eliminación de ácidos biliares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Elegir entre avena remojada y pudín de chía puede orientar el desayuno, pero la avena tiene respaldo más consistente para reducir el colesterol LDL. Ambos aportan fibra, pero su efecto no es equivalente.

La fibra soluble de la avena se asocia con menor colesterol LDL

La avena contiene beta-glucano, una fibra soluble que, al entrar en contacto con líquidos en el intestino, forma una sustancia viscosa.

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Ese proceso puede reducir la absorción de colesterol y favorecer la eliminación de ácidos biliares. Cuando el organismo necesita reponer esos ácidos, el hígado utiliza colesterol circulante para producirlos.

La alimentación saludable, la actividad física y los controles médicos contribuyen al manejo del colesterol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre el beta-glucano de avena y el colesterol tiene apoyo de ensayos clínicos y revisiones científicas. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria concluyó que existe una relación de causa y efecto entre consumir beta-glucano de avena y bajar el colesterol LDL. Su evaluación indica que el efecto se observa con una ingesta diaria de al menos 3 gramos de beta-glucano dentro de una alimentación equilibrada.

La nutricionista Alyssa Northrop, citada por EatingWell, señaló que alcanzar esa cantidad diaria puede contribuir a reducir el LDL. En el mismo informe, la dietista australiana Shy Vishnumohan explicó que esta fibra actúa como una red suave que retiene parte de los ácidos biliares antes de reciclarse. Una porción de 50 gramos, equivalente aproximadamente a media taza de avena, aporta cerca de cuatro gramos de beta-glucano.

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La avena remojada aporta beta-glucano, una fibra soluble vinculada con la reducción del colesterol LDL. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La chía aporta fibra y grasas insaturadas

El pudín de chía se prepara al hidratar las semillas en leche o una bebida similar. Su textura gelatinosa también se debe a la fibra soluble. Dos cucharadas, 28 gramos, aportan casi 10 gramos de fibra y unos 5 gramos de ácido alfa-linolénico, un ácido graso omega-3 de origen vegetal.

Sin embargo, la mayor parte de ese nutriente es insoluble. Los datos recogidos por el medio estiman que solo entre el 7% y el 15% corresponde a la fracción soluble, alrededor de un gramo por porción de 28 gramos.

Las semillas de chía proporcionan fibra, ácido alfa-linolénico y grasas poliinsaturadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones sobre la reducción del LDL con chía han arrojado resultados dispares: algunos estudios identificaron una disminución modesta con dosis altas y otros no registraron cambios.

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La dietista Johannah Katz propuso considerar el pudín de chía como un alimento rico en fibra, antes que como una estrategia aislada para bajar el colesterol. Sus grasas poliinsaturadas pueden resultar pertinentes cuando sustituyen opciones con alto contenido de grasas saturadas.

La American Heart Association recomienda reemplazar las grasas saturadas por grasas insaturadas dentro de un patrón de alimentación saludable; entre las fuentes que incluye se encuentran frutos secos y semillas, como la chía.

La mayor parte de la fibra de la chía corresponde a la fracción insoluble. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Combinar ambos alimentos reúne sus aportes nutricionales

Para una persona cuyo objetivo es disminuir el colesterol total o LDL, la avena remojada tiene ventaja por el respaldo específico sobre el beta-glucano. Eso no exige excluir la chía: la nutricionista considera que mezclarlas permite reunir los aportes de ambas.

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Agregar semillas a la avena remojada puede elevar el contenido de fibra y grasas insaturadas, mientras que incorporar fruta o frutos secos sin sal suma variedad al desayuno.

Una porción de 50 gramos de avena contiene cerca de cuatro gramos de beta-glucano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección debe contemplar los ingredientes que acompañan la preparación. Azúcares añadidos, coberturas ricas en grasas saturadas o porciones desproporcionadas pueden modificar el perfil nutricional de cualquiera de las alternativas.

La Organización Mundial de la Salud identifica el colesterol alto como un factor de riesgo fisiológico de enfermedad cardiovascular y señala que una alimentación inadecuada e inactividad física inciden en esa probabilidad.

Los estudios sobre la capacidad de la chía para reducir el LDL ofrecen resultados dispares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desayuno forma parte de un abordaje más amplio

Ningún alimento reemplaza la evaluación clínica ni el conjunto de hábitos que influyen en los lípidos sanguíneos. Para mejorar el perfil de colesterol, las recomendaciones internacionales incluyen:

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Priorizar frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y otras fuentes de fibra.

Limitar grasas saturadas y evitar grasas trans.

Sustituirlas por grasas insaturadas, presentes en semillas, frutos secos y aceites vegetales.

Mantener actividad física regular y consultar con un profesional de salud los controles.

La OMS advierte que la dislipidemia se detecta mediante un análisis de lípidos en sangre y que, junto con los cambios de hábitos, algunas personas pueden requerir fármacos indicados por un profesional, como detalla en su ficha sobre dislipidemia.