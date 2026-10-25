Nicaragua

Nicaragua autorizó salidas religiosas, pero mantuvo restricciones para otras procesiones

Las celebraciones patronales se realizaron entre septiembre y octubre bajo presencia oficial, mientras seis de las diez actividades previstas permanecieron en los recintos religiosos

El régimen de Nicaragua autorizó cuatro procesiones católicas en la vía pública entre septiembre y octubre de 2026 tras años de restricciones. (el19digital)
El régimen de Nicaragua autorizó cuatro procesiones católicas en la vía pública entre septiembre y octubre de 2026 tras años de restricciones. (el19digital)
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Cuatro fueron las procesiones católicas autorizadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para realizarse fuera de sus parroquias entre finales de septiembre y octubre de 2026, después de varios años de restricciones. Según Confidencial.digital, los permisos abarcaron celebraciones puntuales y mantuvieron la presencia de las autoridades durante los recorridos.

Las autorizaciones correspondieron a San Jerónimo de Masaya, San Miguel Arcángel de Managua, San Francisco de Asís de Camoapa y la Virgen de la Merced de Matagalpa. Desde 2022, esas expresiones religiosas se realizaban dentro de los templos por decisión de la Policía Nacional.

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Se autorizaron cuatro salidas, mientras otras seis continuaron dentro de los templos

Los permisos no incluyeron todas las procesiones previstas. De las 10 celebraciones realizadas entre el 27 de septiembre y el 18 de octubre que no podían salir de sus parroquias, seis continuaron dentro de los recintos religiosos.

La decisión permitió cuatro recorridos en festividades patronales de amplia convocatoria, pero no restableció de forma general la realización de procesiones en espacios públicos. Algunas de las actividades autorizadas tuvieron cobertura de medios propagandísticos, de acuerdo con la información publicada por Confidencial.digital.

La investigadora Martha Patricia Molina documentó más de 16,564 actividades de piedad popular prohibidas en Nicaragua entre 2019 y mediados de 2025.

Seis de las diez festividades religiosas programadas en ese período debieron permanecer confinadas dentro de los templos. (Foto cortesía Gran Confederación Opositora Nicaragüense)
Seis de las diez festividades religiosas programadas en ese período debieron permanecer confinadas dentro de los templos. (Foto cortesía Gran Confederación Opositora Nicaragüense)

El relevamiento forma parte de su estudio Nicaragua: Una Iglesia Perseguida. Las restricciones comenzaron a aplicarse de forma más extendida en 2022, aunque hubo excepciones para Santo Domingo en Managua, San Jerónimo de León y la Gritería en honor a la Virgen María.

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Los permisos fueron comunicados con poco tiempo de anticipación

Las parroquias recibieron las autorizaciones sin una preparación previa para organizar los recorridos. Molina señaló que los sacerdotes tuvieron que resolver la logística en un plazo acotado y bajo observación de las autoridades.

“Ha sido una decisión de último momento y los sacerdotes han tenido que asumir el reto de sacar las procesiones sin una preparación previa casi obligados y no han desaprovechado la oportunidad”, dijo Molina al medio.

La investigadora sostuvo que las celebraciones se realizaron “sin libertad plena y bajo la vigilancia” de las autoridades. También indicó que algunos sacerdotes no recibieron instrucciones para organizar procesiones.

Otros religiosos, según Molina, recibieron visitas de policías que tomaron fotografías, grabaron videos y pidieron información sobre el trabajo pastoral de las parroquias.

La investigadora rechazó las versiones sobre un supuesto entendimiento entre la Iglesia católica y el Gobierno. Entre las referencias mencionadas figuró una atribución al cardenal Leopoldo José Brenes.

San Jerónimo de Masaya recorrió siete cuadras en septiembre

La investigadora Martha Patricia Molina documentó más de 16.564 actividades de piedad popular prohibidas entre 2019 y mediados de 2025. (Esteban Noguera/ Canal 6 Nicaragua)
La investigadora Martha Patricia Molina documentó más de 16.564 actividades de piedad popular prohibidas entre 2019 y mediados de 2025. (Esteban Noguera/ Canal 6 Nicaragua)

La procesión de San Jerónimo de Masaya salió el 20 de septiembre, durante el inicio de las fiestas patronales, y recorrió siete cuadras.

La autorización no alcanzó a la procesión de La Octava, prevista para la mañana del 7 de octubre y extendida hasta el día siguiente.

En reemplazo de esa actividad, la parroquia celebró una eucaristía. La imagen permaneció expuesta en el templo antes de regresar a su altar.

El caso de Masaya mostró que las autorizaciones fueron definidas para actos concretos. El permiso otorgado para una salida no abarcó necesariamente el programa completo de cada festividad.

El párroco de San Miguel Arcángel agradeció a las autoridades

Antes del recorrido por el barrio Las Brisas de Managua, el sacerdote de la parroquia San Miguel Arcángel agradeció al comisionado del Distrito II, Otto Bismark Arévalo, y a las autoridades civiles.

“Quiero agradecer de manera especial al comisionado del Distrito II, Otto Bismark Arévalo, a nuestras autoridades civiles, el apoyo que nos han brindado y el resguardo también para que nuestra procesión de hoy salga de la mejor manera”, afirmó el religioso.

La referencia al resguardo policial se produjo antes de una de las cuatro actividades que recibió autorización para realizarse fuera del templo.

El sacerdote exiliado Edwin Román, quien fue párroco de la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya, cuestionó en X que los permisos pudieran interpretarse como una señal de libertad religiosa.

Román señaló que no debía entenderse la autorización de procesiones “excesivamente controladas” como una apertura plena. El sacerdote consideró que la medida respondía a la presión internacional sobre el Gobierno.

Reclamos internacionales por la libertad religiosa continuaron sobre Nicaragua

Las autoridades policiales vigilaron a los sacerdotes y recopilaron información sobre las tareas pastorales antes de los recorridos. (REUTERS/Maynor Valenzuela/Archivo)
Las autoridades policiales vigilaron a los sacerdotes y recopilaron información sobre las tareas pastorales antes de los recorridos. (REUTERS/Maynor Valenzuela/Archivo)

Las autorizaciones coincidieron con pronunciamientos internacionales sobre la situación de la libertad religiosa en Nicaragua.

Durante el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrado en septiembre, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, afirmó que la Santa Sede seguía “con especial inquietud” la situación del país.

El cardenal pidió mantener “una senda de diálogo respetuoso y constructivo con las autoridades del país para bien del pueblo y de la Iglesia de Nicaragua”.

La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional incluyó a Nicaragua en 2026 en su lista de países de especial preocupación.

El organismo señaló denuncias de represión política, acoso, detenciones y vigilancia contra comunidades religiosas y miembros del clero.

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