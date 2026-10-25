Por qué conservar amistades propias protege la vida en pareja

La concentración exclusiva del apoyo emocional en la pareja incrementa el impacto de una discusión o separación (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuando la pareja concentra las confidencias, los planes, el ocio y el apoyo emocional, una discusión o una separación puede impactar en varias áreas de la vida al mismo tiempo. El problema no está en que el vínculo amoroso sea cercano, sino en que se convierta en el único espacio disponible para pedir ayuda, compartir preocupaciones o encontrar compañía.

La American Psychological Association, en un artículo de su revista Monitor on Psychology, señala que las amistades estables y de calidad se relacionan con el bienestar a lo largo de la vida. La publicación también recoge investigaciones que muestran que el apoyo social externo puede amortiguar parte de los efectos del conflicto dentro de una relación de pareja.

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La relevancia de una red afectiva diversa también fue examinada por un estudio publicado en Journal of Happiness Studies. La investigación analizó la relación entre la satisfacción con la pareja, la familia y las amistades, y concluyó que cada uno de esos vínculos se asocia de manera independiente con la satisfacción vital.

La cercanía no requiere abandonar amistades ni actividades personales

La American Psychological Association destaca que el apoyo social externo amortigua los efectos del conflicto en la relación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener amistades, intereses personales y contacto con familiares permite conservar espacios de pertenencia y acompañamiento fuera de la relación amorosa. Estas conexiones ofrecen oportunidades para compartir experiencias, recibir otras perspectivas y desarrollar actividades que no dependen exclusivamente de la vida en pareja.

La revisión difundida por la American Psychological Association plantea que las amistades ofrecen acompañamiento, apoyo y oportunidades de conexión diferentes de las que brinda una relación romántica. La entidad citó un análisis de 38 estudios según el cual los vínculos de calidad entre adultos, especialmente aquellos que proporcionan compañía y contención emocional, se relacionan con el bienestar y pueden proteger frente a problemas de salud mental.

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Harvard Health Publishing indica que establecer límites y reservar tiempo propio puede ayudar a cuidar relaciones exigentes. La publicación recomienda sostener actividades personales y mantener el contacto con personas que aporten apoyo, especialmente cuando una dinámica relacional genera agotamiento o tensión persistente.

Las amistades adquieren mayor relevancia cuando la relación atraviesa dificultades

Un estudio de Journal of Happiness Studies determinó que los vínculos familiares y de amistad aportan de manera independiente a la satisfacción vital (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores del estudio identificaron diferencias según el grado de conformidad de los participantes con su relación de pareja. Entre quienes se declaraban satisfechos, la calidad de las amistades no modificó la satisfacción vital. En cambio, entre las personas menos conformes con su vínculo amoroso, contar con relaciones sociales de calidad se asoció con una valoración más positiva de la propia vida.

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Ese hallazgo es relevante ante cambios que alteran la vida cotidiana. Si la pareja reúne las rutinas, los planes de tiempo libre y el círculo social principal, una ruptura puede implicar la pérdida simultánea de compañía, actividades y pertenencia. Contar con amistades y familiares propios no elimina ese impacto, pero evita que todos los apoyos dependan de la continuidad de una sola relación.

Una red de apoyo amplia permite conservar perspectiva y autonomía

La autonomía afectiva no supone independencia absoluta ni una exigencia de autosuficiencia. Se refiere a conservar la capacidad de tomar decisiones, sostener intereses propios y recurrir a más de una persona cuando surge una preocupación. La cercanía puede convivir con espacios individuales si cada integrante mantiene relaciones y actividades que también le pertenecen.

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Ante un conflicto de pareja, conversar con alguien ajeno a la relación puede aportar una perspectiva diferente y ayudar a reconocer situaciones difíciles de evaluar desde dentro del vínculo. Ese intercambio también permite expresar preocupaciones sin concentrar toda la carga emocional en una sola persona.

El criterio central no es la cantidad de contactos ni el tiempo que una pareja comparte. La cuestión es si el vínculo deja lugar para la vida social, los proyectos personales y otros apoyos significativos. Una relación puede ser una fuente importante de bienestar y, a la vez, formar parte de una red más amplia que acompañe a cada persona durante los cambios de la vida cotidiana.

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