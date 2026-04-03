Salud

Cada cuánto se puede tomar ibuprofeno sin riesgos, según expertos

Los especialistas advierten que exceder la cantidad o la frecuencia puede generar complicaciones graves en órganos vitales y aumentar el riesgo de efectos adversos, incluso cuando puede adquirirse sin receta

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Primer plano de una persona joven con pelo corto, vestida con camiseta gris, llevando una pastilla blanca a la boca y sosteniendo un vaso de agua.
El consumo excesivo de ibuprofeno pone en riesgo órganos vitales como riñones, hígado y corazón, según expertos médicos internacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ibuprofeno es uno de los analgésicos y antiinflamatorios más utilizados a nivel mundial, tanto por su eficacia como por su disponibilidad sin receta médica. Sin embargo, su uso inadecuado puede implicar riesgos considerables para la salud, por lo que es fundamental conocer sus límites y advertencias.

El uso de ibuprofeno de forma segura exige respetar límites estrictos de dosis y frecuencia, según la Cleveland Clinic, uno de los principales centros médicos de Estados Unidos. Aunque muchas personas subestiman los riesgos de este medicamento por ser de venta libre, los especialistas advierten que el uso indebido puede ocasionar daños graves a la salud, incluyendo lesiones en órganos vitales y hospitalizaciones.

Un adulto o adolescente debe tomar entre 200 y 400 miligramos de ibuprofeno cada cuatro a seis horas, sin superar 1.200 miligramos en 24 horas si no cuenta con prescripción médica. Cleveland Clinic desaconseja prolongar el tratamiento más de diez días para el dolor o más de tres días para la fiebre sin supervisión profesional. Los bebés menores de seis meses no deben recibir ibuprofeno bajo ninguna circunstancia.

En contextos clínicos, las dosis más altas —hasta 3.200 miligramos diarios— solo están permitidas bajo prescripción y control médico, debido al mayor riesgo de toxicidad. El uso inadecuado puede provocar complicaciones graves, como insuficiencia renal, hemorragias digestivas o daño hepático.

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Las dosis máximas de ibuprofeno recomendadas sin receta médica no deben superar los 1.200 miligramos diarios para evitar complicaciones graves (Imagen Ilustrativa Infobae)

Efectos secundarios y riesgos de la automedicación con ibuprofeno

El abuso de ibuprofeno puede producir una forma de dependencia psicológica o conductual, sobre todo en personas con dolor crónico. El doctor Matthew Goldman, de la Cleveland Clinic, advierte que “las dosis más altas aumentan significativamente el riesgo de efectos secundarios graves, como hemorragias estomacales, problemas cardíacos y daño renal”.

Los efectos secundarios más frecuentes a corto plazo incluyen malestar estomacal, acidez, náuseas, gases, diarrea, mareos y dolor de cabeza. Tomar ibuprofeno junto con alimentos o leche puede minimizar las molestias gástricas.

Sin embargo, el uso diario durante un año o más se asocia a infarto, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, sangrado estomacal, úlceras y, en casos poco frecuentes, toxicidad hepática. Los riñones son especialmente vulnerables, y el riesgo se incrementa ante deshidratación, edad avanzada o antecedentes de enfermedad renal.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El dolor de cabeza se identifica como otro posible efecto adverso tras la administración de ibuprofeno (Imagen Ilustrativa Infobae)

La automedicación prolongada puede enmascarar síntomas de enfermedades subyacentes, retrasando el diagnóstico y el tratamiento adecuado de patologías como infecciones, trastornos reumáticos o problemas gastrointestinales. Si una persona necesita ibuprofeno a diario, podría estar enfrentando un trastorno que requiere valoración médica inmediata.

El ibuprofeno puede interactuar con medicamentos como anticoagulantes, corticoides, antihipertensivos, antidepresivos ISRS, litio, metotrexato, ciclosporina y otros AINE, aumentando riesgos graves. Cleveland Clinic advierte que mezclar ibuprofeno con alcohol eleva el riesgo de hemorragias digestivas, por lo que ambas sustancias no deben combinarse. Consultar al médico es esencial si hay tratamientos crónicos o enfermedades previas.

Señales de alerta y alternativas al ibuprofeno

El uso diario de ibuprofeno, la falta de alivio efectivo para el dolor o la fiebre persistente suelen indicar abuso o la presencia de una enfermedad subyacente.

falta de aire, disnea, asma, problema respiratorio
Dificultad para respirar tras utilizar el medicamento se considera un efecto adverso grave que requiere suspender el tratamiento

El doctor Matthew Goldman recomienda consultar a un profesional de la salud si el medicamento se utiliza por más de diez días, pierde eficacia o si los síntomas se repiten frecuentemente. La suspensión inmediata está indicada ante señales como heces negras, vómitos con sangre, dolor intenso en el estómago o en el pecho, dificultad respiratoria, hinchazón o coloración amarilla en piel y ojos.

Como alternativas, Cleveland Clinic sugiere paracetamol, cremas o geles antiinflamatorios, terapias de calor o frío, masajes y fisioterapia, siempre bajo indicación profesional y según la causa y el tipo de dolor. Además, la identificación de la causa subyacente del dolor o la fiebre puede requerir estudios complementarios para descartar enfermedades más graves.

El principal indicador de alarma es la frecuencia de uso: si el ibuprofeno forma parte de la rutina diaria o deja de ser efectivo, es necesario revisar el tratamiento con un especialista para encontrar alternativas más seguras y adecuadas. Automedicarse de manera prolongada puede agravar el cuadro clínico y dificultar el control de enfermedades de base, como artritis, enfermedades cardíacas o trastornos hepáticos y renales.

Prevención y recomendaciones para el uso responsable

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las recomendaciones para el uso responsable del ibuprofeno incluyen leer prospectos y evitar combinaciones con otros AINE (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contar con información precisa y consultar periódicamente a un profesional de la salud son medidas esenciales para reducir los riesgos del ibuprofeno. Cleveland Clinic recomienda leer cuidadosamente los prospectos, evitar la combinación con otros medicamentos que contengan antiinflamatorio no esteroideo (AINE) y ajustar la dosis según la edad, el peso y las condiciones clínicas.

En personas con antecedentes de úlceras, insuficiencia renal, enfermedades hepáticas o cardíacas, el uso de ibuprofeno debe ser estrictamente supervisado. Ante síntomas inusuales o efectos adversos, la indicación es suspender el medicamento y buscar atención médica sin demora.

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