Qué hay detrás del dolor de cuello por pantallas y por qué expertos advierten que no debe ignorarse

El dolor de cuello por el uso de pantallas es una señal que los especialistas advierten que nunca debe ignorarse (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El dolor de cuello es una molestia que gran parte de la población conoce de cerca: la tensión que aparece después de horas frente a la pantalla, la nuca cargada al final del día, la presión que trepa hacia la cabeza sin aviso. Ese malestar cotidiano no debería ignorarse, advierten especialistas citados por la revista Parade, que explican por qué insistir en “aguantarlo” puede agravar el problema.

El síndrome del cuello tecnológico (también conocido como tech neck) —esta condición que describe el dolor de cuello y espalda alta provocado por el uso prolongado de dispositivos digitales— se desarrolla cuando la postura se ve comprometida durante horas de exposición a pantallas, generando una tensión sostenida sobre las estructuras de soporte cervicales. Según el quiropráctico Dustin DebRoy, DC, gerente de educación y relaciones en The Joint Chiropractic, esta condición compromete la postura, restringe el movimiento y desafía las curvas naturales de la columna cervical.

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El mecanismo es claro: al mirar hacia abajo la pantalla, la parte baja del cuello se flexiona mientras la parte superior se extiende para mantener la vista sobre el dispositivo. “Cuanto más se desplaza la cabeza hacia adelante respecto del cuerpo, mayor es la demanda sobre las estructuras de soporte del cuello”, explica la doctora Sherry McAllister, DC, presidenta de la Foundation for Chiropractic Progress (FCP).

El panorama global ilustra la dimensión del problema: de acuerdo con el informe Digital 2025 de DataReportal, elaborado con datos de GWI, las personas destinan cerca del 40% de su vida activa a mirar alguna pantalla, con un promedio de 6 horas y 38 minutos diarios.

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El síndrome del cuello tecnológico surge por la tensión sostenida al flexionar el cuello para mirar pantallas digitales durante horas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Síntomas cervicales: dolor y hormigueo en brazos

El médico Gregory Funk, DC, propietario de Ideal Health Chiropractic, enumera las señales más frecuentes: dolor en el cuello y la espalda alta, espasmos musculares, sensación de cabeza pesada, cefaleas y, en casos más avanzados, dolor nervioso que se irradia hacia los brazos. Lejos de tratarse de molestias menores, estos síntomas constituyen señales de alerta que el cuerpo emite cuando algo no funciona bien.

“El dolor es una advertencia de que algo requiere atención”, precisó DebRoy. En ausencia de un traumatismo, puede indicar que el cuerpo está siendo forzado a sostener posiciones que aún no tolera adecuadamente.

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El tech neck puede alterar permanentemente la postura

Uno de los riesgos más serios de no atender el cuello tecnológico a tiempo es la cronificación postural. McAllister advierte que mantener los músculos en posiciones acortadas o elongadas durante períodos prolongados genera desequilibrios estructurales que, con el tiempo, el organismo incorpora como su “nueva normalidad”.

“Es posible observar cómo la cabeza cae hacia adelante sobre el pecho incluso cuando la persona no está usando tecnología”, señala la presidenta de la FCP. Ese adelantamiento progresivo del cráneo reduce el rango de movimiento y debilita la biomecánica de toda la columna cervical, lo que puede acelerar el deterioro del cartílago y favorecer la artritis.

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DebRoy lo ilustró con una comparación: quien se sumerge de golpe en una bañera muy caliente la abandona de inmediato, pero quien entra de a poco termina tolerando la misma temperatura sin sentir malestar. Con el cuello ocurre algo similar: la exposición gradual a posturas dañinas enmascara el daño acumulado.

La inclinación constante de la cabeza hacia adelante puede alterar la postura de forma permanente y acelerar el desgaste del cartílago cervical (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hielo y movimiento cervical controlado desde casa

Antes de recurrir a un profesional, existen estrategias que pueden aplicarse en el hogar. DebRoy recomienda tres intervenciones básicas.

La primera es el uso de frío local: aplicar una bolsa de hielo —siempre con una tela o toalla entre la piel y el hielo— durante 15 minutos, dos o tres veces al día, puede reducir el dolor y la inflamación. La segunda es el entrenamiento de fuerza: trabajar los grupos musculares principales —espalda alta, media y baja, hombros y pecho— al menos dos veces por semana a una intensidad moderada contribuye a sostener una mejor postura a lo largo del día. La tercera son las rotaciones articulares controladas del cuello, conocidas como Neck CARs (por sus siglas en inglés). El movimiento consiste en inclinar suavemente la cabeza hacia adelante, llevar la oreja izquierda hacia el hombro izquierdo, llevar la cabeza hacia atrás, luego la oreja derecha hacia el hombro derecho, y retornar al punto de partida, repitiendo el ciclo cinco veces en cada dirección de forma lenta y sin forzar el rango máximo. Debe interrumpirse ante cualquier signo de dolor, mareo o entumecimiento.

Realineación cervical y descompresión nerviosa

Cuando el manejo en casa no es suficiente, la atención quiropráctica ofrece herramientas más específicas. Funk explica que estos profesionales trabajan sobre la alineación de la columna para restaurar la curvatura natural del cuello, y aplican técnicas de descompresión cervical que alivian la presión sobre nervios y cartílagos. Complementariamente, pueden utilizarse modalidades como el ultrasonido terapéutico y la estimulación eléctrica para reducir la inflamación y los espasmos musculares.

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El objetivo, según Funk, va más allá del alivio inmediato: una columna alineada puede prevenir cefaleas recurrentes, dolor crónico y el desarrollo de artritis cervical a largo plazo.

La aplicación de hielo local y la realización de rotaciones articulares controladas ayudan a aliviar la inflamación cervical en el hogar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres hábitos para prevenir el cuello tecnológico

Prevenir el tech neck no implica dejar de usar tecnología, sino incorporar estrategias que distribuyan mejor el esfuerzo sobre la columna. DebRoy propone tres medidas concretas.

La primera son los recordatorios posturales: sugiere agregar la palabra “postura” al nombre de los cinco contactos que más mensajes envían en el celular. Cada vez que la pantalla se ilumina con esos nombres, funciona como un disparador para cambiar de posición, antes de que el dolor lo exija. La segunda estrategia consiste en alternar entre estar sentado y de pie durante la jornada laboral. Quienes tengan acceso a un escritorio regulable en altura pueden aprovecharlo, pero el principio es más simple: cambiar de posición cada 30 minutos para añadir variabilidad a la carga sobre articulaciones y músculos, sin importar el mobiliario disponible. La tercera son los “snacks” de movimiento: pausas breves de dos minutos al final de cada hora dedicadas a un estiramiento suave, un ejercicio liviano o simplemente caminar. “El cuerpo está diseñado para moverse, y el movimiento frecuente a lo largo del día contribuye a mantener esa capacidad”, dice DebRoy. Levantarse para ir al baño, recorrer un pasillo o subir unas escaleras cuentan. Cualquier movimiento suma.