Salud

Se espera que la demencia se duplique en el mundo para 2050

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MIÉRCOLES, 14 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Los casos de demencia están destinados a duplicarse en los próximos 25 años en todo el mundo, advierte un nuevo estudio.

Se espera que haya 24.7 millones de nuevos casos de demencia para 2050, frente a los 11.4 millones en 2023, informaron los investigadores el 12 de octubre en la revista JAMA Neurology.

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"En términos de magnitud, obviamente, este número de nuevos casos de demencia es asombroso", dijo el Dr. Liron Sinvani, director de investigación e innovación en el Instituto Northwell para el Envejecimiento Saludable y profesor en los Institutos Feinstein de Investigación Médica en Nueva York.

"Esto no es un problema futuro", agregó Sinvani, quien no participó en la investigación. "Es una crisis epidémica acelerada que requiere atención inmediata."

Se espera que las mujeres y las personas que viven en países más pobres estén en mayor riesgo de demencia, concluyeron los investigadores.

"Se necesita una mayor vigilancia en el cribado de demencia entre las mujeres, junto con la priorización de la salud cerebral de las mujeres y los factores de riesgo específicos de género," concluyó el equipo de investigación liderado por Ashleigh Vella, investigadora postdoctoral en la Universidad de Nueva Gales del Sur en Australia.

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Para el nuevo estudio, los investigadores recopilaron datos de 22 estudios previos que abarcaron a casi 40,000 personas en 18 países y seis continentes.

Los resultados mostraron que los casos de demencia probablemente se más que duplicarán a medida que la población mundial envejezca.

"¿Por qué está sucediendo esto? Está impulsado por el envejecimiento de la población," dijo Sinvani. "Sabemos que las tasas de demencia aumentan a medida que las personas envejecen. Entonces, las estadísticas que nos gusta usar [son] que después de los 65 años, aproximadamente 1 de cada 9 personas tiene demencia, pero después de los 85, podría ser casi 1 de cada 3."

Los investigadores también proyectaron más casos de demencia en mujeres en comparación con hombres, con 18 casos por cada 1,000 personas frente a 10.6 casos. Estas cifras se mantuvieron incluso después de que el equipo ajustara por edad.

"Las mujeres se ven afectadas de manera desproporcionada, y esto no se debía solo a que vivieran más tiempo," dijo Sinvani.

En cambio, el equipo de investigación sugirió varios factores diferentes que podrían aumentar el riesgo de demencia entre las mujeres.

Por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer es más frecuente en mujeres, dijeron los investigadores. Los cambios hormonales vinculados a la menopausia podrían desempeñar un papel, al igual que los factores metabólicos que afectan la salud del corazón.

La geografía también juega un papel, con casos que se espera que crezcan más rápidamente en países de ingresos bajos y medianos en comparación con países de ingresos altos.

"La tasa de nuevos casos de demencia fue un 64% más alta en países de ingresos bajos y medianos en comparación con países de ingresos altos," dijo Sinvani. "Básicamente, lo que estamos diciendo es que los países que tienen menos recursos para el diagnóstico, tratamiento y cuidado son los que enfrentarán esta enorme ola de casos de demencia. Y tienen una infraestructura muy limitada para responder."

Estas proyecciones indican una crisis de salud global, concluyó Sinvani.

"Los sistemas de salud deben prepararse para este aumento masivo en la demanda de diagnóstico y cuidado, y esto es especialmente cierto para estos países de ingresos bajos y medianos donde el crecimiento será más rápido," dijo Sinvani. "Sabemos que el cuidado de la demencia requiere mucho apoyo de los cuidadores y es muy costoso. Necesitaremos una mejor infraestructura."

Un enfoque en la prevención de la demencia podría ayudar a mitigar estas predicciones alarmantes, agregó Sinvani.

"Sabemos que hay 14 factores de riesgo modificables establecidos que representan casi la mitad de los casos. Cada sistema de salud y cada individuo tienen que trabajar en esto," dijo Sinvani.

"Necesitamos mejorar la educación, la actividad física y la obesidad. Necesitamos controlar la presión arterial, la diabetes y el colesterol. Realmente necesitamos promover la actividad física, el compromiso social, la educación y reducir el tabaquismo y la contaminación del aire. Estas son todas cosas que pueden modificar la trayectoria de lo que enfrentamos," concluyó Sinvani.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades tienen más información sobre cómo reducir el riesgo de demencia.

FUENTES: JAMA Neurology, 12 de octubre de 2026; Dr. Liron Sinvani, director de investigación e innovación en el Instituto Northwell para el Envejecimiento Saludable y profesor en los Institutos Feinstein de Investigación Médica

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