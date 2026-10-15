La rehabilitación cardíaca lucha por mantenerse al día con las enfermedades del corazón en todo el mundo

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MIÉRCOLES, 14 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- La mayoría de las personas con enfermedades del corazón en todo el mundo no tienen acceso a programas de rehabilitación que podrían prolongar sus vidas, según un nuevo estudio.

Los programas de rehabilitación cardíaca están diseñados para ayudar a las personas a recuperarse de un ataque al corazón o a manejar su enfermedad cardíaca, a través de un régimen de ejercicio, educación y reducción del estrés.

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Se sabe que estos programas reducen la mortalidad en más del 25% y las hospitalizaciones en casi un 20% entre los pacientes cardíacos, dijeron los investigadores.

Sin embargo, no hay suficientes programas disponibles en todo el mundo para ayudar a todas las personas con enfermedades del corazón, informaron recientemente los investigadores en la revista PLOS One.

"Un número creciente de personas vive con enfermedades cardíacas crónicas, con los niveles más altos en países de ingresos bajos y medianos, donde ocurren aproximadamente el 80% de las muertes cardiovasculares a nivel mundial", dijo en un comunicado de prensa la investigadora principal Gabriela Lima de Melo Ghisi, profesora adjunta de la Universidad de Toronto. "Esto no solo aumenta las presiones económicas en estos países, sino que también impone mayores cargas a sus sistemas de salud."

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Para el nuevo estudio, los investigadores realizaron lo que dicen es la primera evaluación global de los programas de rehabilitación cardíaca después de la pandemia de COVID. El equipo se centró en programas híbridos o alternativos que ofrecen sesiones de rehabilitación domiciliaria a través de telemedicina.

El equipo identificó cerca de 7,000 programas de rehabilitación cardíaca en 90 países, pero estos programas estaban en gran medida concentrados en países avanzados:

Estados Unidos tiene 2,687 programas de rehabilitación cardíaca para 1.1 millones de casos de enfermedades del corazón anualmente. Canadá tiene 380 programas para 72,849 casos. Japón tiene 678 programas para 292,531 casos. Alemania tiene 155 programas para 362,984 casos.

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En comparación, no había programas en Afganistán (34,027 casos de enfermedades del corazón) ni en Etiopía (28,903 casos) y solo 23 programas en Malaui (3,872 casos).

"Múltiples estudios ya han demostrado que los programas de rehabilitación cardíaca funcionan, desempeñando un papel desproporcionado en la reducción de la mortalidad, las readmisiones hospitalarias y la mejora de la calidad de vida", dijo en un comunicado de prensa la investigadora Rachel Carson, estudiante de posgrado en la Universidad de York en Canadá. "A pesar de eso, estos programas están subutilizados."

El principal obstáculo es la falta de personal y financiamiento para estos programas, especialmente para aquellos que están tratando de ampliar el acceso ofreciendo rehabilitación a través de telemedicina, dijeron los investigadores.

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Se reportaron aproximadamente 1,233 programas cardíacos alternativos o híbridos en 40 países, pero solo 286 dijeron que estaban recibiendo financiamiento de agencias gubernamentales o compañías de seguros, según los resultados.

"En general, aproximadamente una cuarta parte de los programas informó reembolsos para modelos híbridos/alternativos, disponibles en aproximadamente un tercio de los países con rehabilitación cardíaca a nivel mundial", escribieron los investigadores en su estudio.

Más información

La Asociación Americana del Corazón tiene más información sobre rehabilitación cardíaca.

FUENTES: Universidad de York, comunicado de prensa, 9 de octubre de 2026; PLOS One, 9 de octubre de 2026