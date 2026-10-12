Salud

Mayonesa o kétchup: cuál tiene menos calorías y qué conviene mirar más allá de la etiqueta

El aceite, las grasas insaturadas, los azúcares añadidos, la sal y el volumen servido ayudan a entender las diferencias entre ambas salsas

Cuenco con mayonesa y cuchara, cuenco con kétchup, un tomate rojo y una jarra con aceite de oliva sobre una mesa de madera.
La comparación entre mayonesa y kétchup depende tanto de sus ingredientes como de la porción que se sirve (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Al elegir entre mayonesa y kétchup, las calorías suelen ser el primer dato que se mira. Sin embargo, esa comparación pierde parte del contexto si deja de lado los ingredientes y la cantidad que se sirve.

La mayonesa contiene más calorías porque se prepara principalmente con aceite. El kétchup no aporta grasa y, por ese motivo, suele tener menos calorías. Esa diferencia explica por qué muchas personas consideran a este último como una alternativa más liviana.

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Según explicó Renate Akkerman, nutricionista y profesora asistente de la Universidad de Maastricht, en declaraciones citadas por Women’s Health España, la elección entre ambas salsas no debería basarse únicamente en las calorías.

Mayonesa con ajo - VisualesIA
La mayonesa contiene una mayor densidad calórica debido a su elaboración sobre la base de aceite (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayonesa tiene más calorías por su base de aceite

La mayonesa se elabora sobre todo con aceite, por lo que aporta más grasa y más calorías que el kétchup. Esa característica suele marcar la comparación, especialmente cuando se busca limitar el contenido calórico de una comida.

Akkerman indicó que la mayor parte de la grasa de la mayonesa corresponde a grasas insaturadas, presentes principalmente en los aceites vegetales.

Según explicó la nutricionista, la presencia de grasa no basta, por sí sola, para definir si un alimento encaja o no en una alimentación saludable.

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Un frasco de vidrio lleno de mayonesa, una cuchara con aderezo y una tapa azul al lado sobre una superficie de granito
Las calorías de la mayonesa provienen en gran medida de grasas insaturadas de origen vegetal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Akkerman señaló que el tipo de grasa también debe tenerse en cuenta. Por eso, comparar la mayonesa únicamente por su número de calorías deja fuera una parte de sus características.

Esto no modifica el hecho de que la mayonesa tenga una densidad calórica mayor. Una cantidad abundante eleva con rapidez las calorías que suma la salsa a una comida. Para Akkerman, el punto es considerar a la vez la base de aceite y el volumen que se agrega al plato.

El kétchup aporta menos calorías, aunque suele llevar azúcar y sal

El kétchup no contiene grasa y, en una porción habitual, aporta menos calorías que la mayonesa, según indicó Akkerman. Esa diferencia es uno de los motivos por los que suele considerarse una salsa más ligera.

La nutricionista también advirtió que el kétchup suele incluir azúcares añadidos y sal. Ambos elementos forman parte de la comparación, ya que el menor número de calorías no describe por completo las características del producto.

Cuchara de metal con kétchup rojo que contiene cristales de azúcar transparentes y pequeñas partículas de tomate. Fondo borroso en tonos rojo y blanco.
El kétchup no aporta grasas pero incluye sal y azúcares añadidos en su composición (Imagen Ilustrativa Infobae)

Akkerman afirmó que una porción normal de kétchup contiene una cantidad limitada de azúcar. La fuente no precisa cuántos gramos o cucharadas equivalen a esa porción.

Por ese motivo, la expresión debe entenderse como parte de la explicación de la especialista y no como una medida aplicable a todos los productos o situaciones.

La porción permite comparar las dos salsas con mayor precisión

La diferencia entre ambas salsas cambia cuando se considera cuánto se sirve. Akkerman señaló que una capa fina de mayonesa puede aportar menos calorías que varias cucharadas de kétchup. El ejemplo no busca establecer una regla general, sino mostrar que el volumen modifica el resultado.

En una cantidad habitual, el kétchup es la opción con menos calorías, de acuerdo con la nutricionista. La mayonesa, en cambio, tiene una mayor densidad energética debido al aceite, aunque buena parte de esa grasa es insaturada, según explicó.

Dos frascos de vidrio abiertos con mayonesa y salsa de tomate sobre una mesa de madera, con una cesta de pan y un tazón al fondo.
Ambas salsas resultan compatibles con una alimentación normal si se evita el consumo en exceso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Akkerman sostuvo que las dos salsas pueden formar parte de una alimentación normal si no se consumen en exceso. La comparación útil, según su planteo, combina los ingredientes de cada una con la cantidad que termina en el plato.

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