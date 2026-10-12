Salud

El papel de la mitofagia en la salud de la piel y los hábitos vinculados con la función mitocondrial

El descanso, la actividad física y algunos compuestos alimentarios fueron incluidos entre las prácticas orientadas a reducir el desgaste celular

Rostro de mujer en vista de tres cuartos con gráficos transparentes de mitocondrias y puntos dorados brillantes sobre la mejilla.
Mark Hyman y la dermatóloga Mamina Turegano analizaron la relación entre el funcionamiento mitocondrial y la salud de la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El desgaste de la piel fue el punto de partida de una conversación que se desplazó hacia el interior de las células. En un episodio del podcast del canal Mark Hyman, MD, el entrevistador Mark Hyman conversó con Mamina Turegano, dermatóloga certificada, sobre las mitocondrias, el envejecimiento y la salud cutánea.

El intercambio vinculó la mitofagia, un mecanismo de limpieza de las mitocondrias, con hábitos cotidianos y con la urolitina A. La charla recorrió desde el descanso y la actividad física hasta el papel que ambos participantes atribuyeron a la microbiota intestinal y a los suplementos.

PUBLICIDAD

La conversación vinculó el deterioro mitocondrial con la piel

Hyman planteó que el envejecimiento, la inflamación, el daño solar y una dieta deficiente podían afectar a las células. Según su explicación, ese proceso no solo comprometía la energía de tejidos y órganos, sino que también podía llegar a la piel. Por eso consultó cómo cuidar, reparar y renovar las estructuras celulares asociadas con esa función.

Un hombre y una mujer sentados a una mesa redonda de madera con micrófonos frente a un fondo de paneles de madera
El proceso de mitofagia permite eliminar las estructuras celulares dañadas y favorece la renovación de los tejidos (YouTube/@drmarkhyman)

Para explicarlo, comparó la mitofagia con la autofagia, a la que describió como una limpieza celular. “En esencia, significa comerse a uno mismo”, afirmó.

Hyman señaló que, durante el descanso nocturno, unas estructuras celulares llamadas lisosomas reciclaban partes viejas de las células; después vinculó ese mecanismo con la eliminación de mitocondrias que ya no funcionaban.

PUBLICIDAD

Turegano sostuvo que las mitocondrias deterioradas podían ocupar espacio y dificultar el trabajo celular. “La mitofagia ayuda a eliminar las mitocondrias dañadas”, explicó.

Imagen biomédica hiperrealista de una mujer mayor sosteniendo una taza, con superposición translúcida de células envejecidas y mitocondrias fragmentadas en su brazo.
El descanso nocturno activa los mecanismos de reparación celular en la piel y en otros órganos del cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para favorecerla, señaló la importancia de reducir el estrés oxidativo, un proceso que puede dañar las células, además de limitar el consumo de alimentos procesados y la exposición prolongada a la radiación ultravioleta del sol.

El descanso y el ejercicio fueron presentados como parte de la base

La dermatóloga también relacionó el sueño con los procesos de reparación del organismo. “Dormir es cuando hacemos gran parte de la reparación”, afirmó, en referencia tanto a las células de la piel como al resto del cuerpo.

En su exposición, el estrés podía sumar presión sobre las células y favorecer el deterioro celular que ambos asociaron con el funcionamiento mitocondrial.

Mark Hyman viste una camisa azul frente a un micrófono de estudio en un espacio iluminado con estantes al fondo
El entrenamiento de fuerza incrementa la cantidad de mitocondrias, mejora la circulación y reduce la inflamación (YouTube/@drmarkhyman)

El entrenamiento de fuerza formó parte de las prácticas mencionadas durante la entrevista. Turegano lo vinculó con la circulación, una mejor respuesta a la insulina y una menor inflamación. Hyman agregó que el ejercicio incrementaba “el número y la función de las mitocondrias”, una idea con la que la entrevistada coincidió.

La conversación también incluyó componentes presentes en alimentos o suplementos, como omega-3, vitamina D y sustancias del té verde, el cacao y algunos vegetales. Turegano los presentó como opciones que podían ayudar a reducir la carga oxidativa de las células.

Hyman y Turegano colocaron esas prácticas dentro de una base de hábitos que incluía alimentación, descanso, manejo del estrés y actividad física.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los compuestos presentes en el té verde, el cacao y algunos vegetales ayudan a mitigar la carga oxidativa de las células (Imagen Ilustrativa Infobae)

La urolitina A apareció como un complemento ligado a la microbiota

Después de repasar esos hábitos, el diálogo pasó a los suplementos como complemento. Turegano describió la urolitina A como una sustancia que apuntaba a la mitofagia y señaló que existían presentaciones orales y productos de aplicación sobre la piel. También indicó que debía revisarse la dosis de los productos que la incluyeran.

Hyman la definió como un posbiótico, es decir, una sustancia que podía formarse cuando las bacterias intestinales procesaban componentes de algunos alimentos.

En su explicación, las nueces, las granadas, el té verde y los arándanos rojos aportaban compuestos que esas bacterias podían transformar en otras sustancias.

“Probablemente un tercio o la mitad de los productos presentes en el torrente sanguíneo provienen de la microbiota intestinal”, sostuvo.

Una mujer con cabello oscuro habla ante un micrófono negro dentro de un estudio con libros y estantes al fondo
La urolitina A funciona como un posbiótico que estimula la mitofagia y admite presentación oral o tópica (YouTube/@drmarkhyman)

Turegano estimó que solo el 40% de las personas podía producir su propia urolitina A a partir de ese proceso. “Creo que la suplementación oral puede beneficiar a todos”, afirmó durante la entrevista.

Temas Relacionados

Cuidado De La PielMicrobiotaBienestarNewsroom BUEEntrevistas Podcast

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La FDA aprueba el primer antiviral oral contra el herpes resistente en casi 30 años

El organismo regulador de Estados Unidos dio luz verde al pritelivir, un fármaco con un mecanismo de acción inédito dirigido a pacientes inmunocomprometidos que no responden a ningún tratamiento disponible

La FDA aprueba el primer antiviral oral contra el herpes resistente en casi 30 años

Cuáles son los tres grupos musculares que se deben fortalecer después de los 50 años para cuidar el corazón

Un cardiólogo deportivo explicó a The Telegraph cómo el entrenamiento de fuerza favorece la circulación sanguínea, el control de la glucosa y la salud cardiovascular durante el envejecimiento

Cuáles son los tres grupos musculares que se deben fortalecer después de los 50 años para cuidar el corazón

Mayonesa o kétchup: cuál tiene menos calorías y qué conviene mirar más allá de la etiqueta

El aceite, las grasas insaturadas, los azúcares añadidos, la sal y el volumen servido ayudan a entender las diferencias entre ambas salsas

Mayonesa o kétchup: cuál tiene menos calorías y qué conviene mirar más allá de la etiqueta

La dieta y el ejercicio de bajo impacto ayudan a manejar la osteoartritis

Una revisión de nueve ensayos clínicos vinculó los cambios alimentarios con menos dolor, mayor capacidad funcional y descenso de peso en pacientes con afecciones articulares

La dieta y el ejercicio de bajo impacto ayudan a manejar la osteoartritis

Cinco errores al comprar frutas y verduras congeladas

Las salsas, el azúcar incorporada y los paquetes dañados pueden modificar la calidad de estos alimentos y afectar el aporte nutricional de una compra cotidiana

Cinco errores al comprar frutas y verduras congeladas

DEPORTES

Nació en Nueva Zelanda, llegó a Argentina sin hablar español, eligió Vélez por sobre River y Boca y fue citado a la Selección: “Mi ídolo es Messi”

Nació en Nueva Zelanda, llegó a Argentina sin hablar español, eligió Vélez por sobre River y Boca y fue citado a la Selección: “Mi ídolo es Messi”

Alpine atraviesa el momento más crítico del año en la Fórmula 1: cómo buscará recuperarse y la clave para Franco Colapinto

Tres rojas, caída de una camilla, golpes e intervención policial: los videos de los incidentes en una semifinal del fútbol argentino

“Le voy a patear el trasero”: el feroz desafío de Mike Tyson a Floyd Mayweather y su confesión sobre la derrota ante Jake Paul

La inesperada revelación sobre el club al que Mauro Icardi intentó llegar en este mercado: “Luchó con uñas y dientes”

TELESHOW

Carito Müller, antes de su debut en Dale Match con Marcelo Tinelli: “Esto va a ser muy grande”

Carito Müller, antes de su debut en Dale Match con Marcelo Tinelli: “Esto va a ser muy grande”

La foto que disparó el insólito piropo de Marta Fort a su novio: “No sé si cruzarme de vereda o enamorarme”

Quién fue eliminado de MasterChef Celebrity tras un desafío de arroz con calamares

Wanda Nara deslumbró a La Negra Vernaci con sus lujosos zapatos y le bajó el pulgar a Grego Rosello: “Me tocaría mantenerlo”

Nora Colosimo reveló el verdadero motivo por el que se separó de Andrés Nara: “Ojalá hubiera sido una infidelidad”

INFOBAE AMÉRICA

Uruguay subió la tasa de interés tras el repunte de la inflación al 4,7%: Banco Central explicó el motivo

Uruguay subió la tasa de interés tras el repunte de la inflación al 4,7%: Banco Central explicó el motivo

Iglesia Católica uruguaya ratificó la agenda de León XIV en el país tras el anuncio de su operación por un nódulo pulmonar

EN VIVO: El premio Nobel de Economía fue otorgado a los estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford

¿Por qué Estados Unidos puede y debe ganar la carrera de la inteligencia artificial?

La OTAN advertirá a Rusia sobre su capacidad de respuesta ante el aumento de las operaciones híbridas contra países aliados