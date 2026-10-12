La dieta y el ejercicio de bajo impacto ayudan a manejar la osteoartritis

La osteoartritis afecta las articulaciones y dificulta tareas cotidianas como caminar, subir escaleras o levantarse de una silla (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La alimentación y el ejercicio de bajo impacto pueden contribuir a aliviar el dolor y mejorar la movilidad en personas con osteoartritis, la forma más frecuente de artritis. Una revisión de ensayos clínicos halló que las intervenciones dietéticas se asociaron con menor dolor, una mejor función física y reducción de peso.

La osteoartritis afecta las articulaciones y puede volver dolorosas acciones cotidianas como caminar, subir escaleras o levantarse de una silla. Aunque no existe una única estrategia para todos los casos, la combinación de hábitos alimentarios, movimiento adaptado y seguimiento médico aparece como una alternativa para manejar los síntomas.

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Las dietas con reducción de calorías mostraron mejores resultados

Un metaanálisis publicado en el European Journal of Clinical Nutrition revisó nueve ensayos clínicos aleatorizados que incluyeron a 898 participantes con osteoartritis. Los estudios evaluaron dietas con menor aporte energético, mediterráneas, bajas en grasa, antiinflamatorias, bajas en carbohidratos y basadas en alimentos vegetales.

En conjunto, las intervenciones alimentarias se vincularon con mejoras en el dolor y la capacidad física, además de una reducción promedio de 3,18 kilogramos de peso corporal. Los investigadores advierten que los planes analizados fueron diversos y que algunos patrones requieren más estudios para establecer sus efectos con mayor precisión.

Las intervenciones nutricionales no reemplazan los tratamientos médicos, sino que se integran al manejo integral de la afección (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado más consistente se observó en los programas de restricción calórica. Ese grupo de dietas se asoció con una disminución del dolor, mejoras en la función física y una baja promedio de 3,13 kilos.

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En cambio, los datos disponibles sobre la dieta mediterránea no mostraron una diferencia concluyente en dolor o movilidad frente a los grupos de comparación.

Bajar de peso puede reducir la carga sobre las articulaciones

La reumatóloga Elaine Husni, de la Cleveland Clinic, señaló que una alimentación saludable y el mantenimiento de un peso adecuado pueden marcar una diferencia en quienes conviven con osteoartritis. Incluso una reducción moderada de la masa corporal puede disminuir la presión sobre las articulaciones que soportan carga, como rodillas, caderas y tobillos.

Según la especialista, un punto de partida es priorizar proteínas magras, frutas y verduras. Este tipo de alimentación puede facilitar el descenso de peso en las personas que lo necesitan y, al mismo tiempo, contribuir a reducir procesos inflamatorios vinculados con el dolor articular.

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La investigación no establece que una dieta específica reemplace los tratamientos indicados por profesionales de la salud. Sus resultados sugieren, en cambio, que los cambios nutricionales pueden integrarse al manejo de la osteoartritis, junto con la evaluación clínica, el tratamiento farmacológico cuando corresponda y otras medidas de rehabilitación.

El movimiento adaptado no necesariamente empeora los síntomas

El dolor puede llevar a evitar toda actividad física por temor a dañar más la articulación. Sin embargo, Husni sostuvo que la idea de que mover la zona afectada siempre agrava el cuadro es un mito. El movimiento adecuado puede ayudar a conservar el rango articular, fortalecer los músculos que brindan soporte y mantener la autonomía para las tareas diarias.

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La terapia acuática y el yoga en silla constituyen alternativas de bajo impacto para fortalecer los músculos sin sobrecargar las articulaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes tienen dolor o dificultades para ejercitarse en tierra, la especialista recomienda considerar alternativas de bajo impacto. Una de ellas es la terapia acuática, que aprovecha la flotación del agua para reducir la carga corporal mientras se realizan ejercicios de movilidad que pueden resultar difíciles fuera de la pileta.

El ejercicio de bajo impacto también puede incluir opciones como el yoga en silla, adaptado para personas que no toleran posturas de pie o movimientos intensos. La elección dependerá de la articulación comprometida, la intensidad del dolor, el estado físico general y la presencia de otras enfermedades.

Antes de comenzar una rutina o modificar la alimentación, Cleveland Clinic recomienda consultar con el equipo médico para definir opciones seguras y acordes con cada condición. La evaluación puede orientar la intensidad, frecuencia y tipo de actividad, además de identificar señales que requieren una consulta específica.

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